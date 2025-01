Nhanh nhạy trước xu hướng mới: Hàng Việt khẳng định vị thế trên sân nhà

Mẫu mã đẹp, giá cả phải chăng, chất lượng sản phẩm ngày càng nâng lên, hàng Việt Nam đang ngày càng chiếm được niềm tin của người tiêu dùng. Đặc biệt, trong dịp Tết Ất Tỵ 2015, với sự phong phú và đa dạng các sản phẩm được doanh nghiệp tung ra phục vụ thị trường, đã tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ của hàng Việt ngay trên sân nhà.

Tại các siêu thị lớn, hàng Việt chiếm ưu thế. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Nhanh nhạy, nắm bắt xu hướng tiêu dùng

Hơn một tháng qua, tại các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích trên địa bàn Hà Nội như Winmart, Tops Market, Co.opmart... đã trưng bày nhiều loại hàng hóa, được trang trí bắt mắt. Chiếm phần lớn trong danh mục hàng hóa đến từ các thương hiệu Việt như Kinh Đô, Hữu Nghị, Bibica, Cầu Tre, Vissan...

Giám đốc vùng miền Bắc chuỗi siêu thị Tops Market (Central Retail) Lê Mạnh Phong thông tin, trong cơ cấu hàng hóa của hệ thống siêu thị có đến 90% là hàng Việt Nam chất lượng cao. Để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, bên cạnh các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, Tops Market còn giới thiệu tới người tiêu dùng nhiều món ăn đặc trưng của Tết Việt Nam như bánh chưng, bánh pía, lạp xưởng, giò lụa...

“Từ đầu tháng 12, các siêu thị bắt đầu triển khai chương trình “Đặc Sản Việt cho Tết Việt” với loạt đặc sản từng vùng miền như thịt trâu gác bếp, thịt heo sấy gác bếp, khô bò, khô trâu, măng khô Tây Bắc, các loại gạo đặc sản, mực, ghẹ rim, cá chỉ vàng; kẹo dừa, bánh phồng tôm...,” ông Phong nêu ví dụ.

Tương tự, Giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Đông Nguyễn Thị Kim Dung cho biết để phục vụ người tiêu dùng dịp Tết, tại 800 điểm bán của hệ thống Saigon Co.op bao gồm Co.op Mart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Finelife, Cheers, Sense City, Sense market sẽ đưa khách hàng trải nghiệm không gian Tết truyền thống, các gian hàng sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền. Đặc biệt năm nay, Co.op Mart đưa thị trường giỏ quà Tết là hàng Việt Nam Nam chất lượng cao.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Dung, thời gian qua, Saigon Co.op đã và đang nỗ lực để lan tỏa hàng Việt đến với người tiêu dùng trong nước một cách sinh động, hiệu quả. Saigon Co.op luôn tích cực tham gia những sự kiện xúc tiến thương mại của các địa phương; chủ động tìm kiếm, mở rộng nguồn cung theo nhu cầu tiêu dùng; xây dựng các hồ sơ, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân, cơ sở sản xuất tại địa phương những điều kiện cần và đủ để nhanh chóng đưa sản phẩm hàng Việt nói chung, sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) vào hệ thống.

Đánh giá của Bộ Công Thương cho thấy sau 15 năm (từ năm 2009) thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,” tỷ lệ người dân dùng hàng Việt đã tăng mạnh. Khảo sát tại một số siêu thị cho thấy hàng Việt Nam được trưng bày tại hệ thống quầy, kệ ngày càng đa dạng về mẫu mã và chiếm tỷ lệ áp đảo hàng ngoại nhập, trong đó, thực phẩm chiếm đa số.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phục vụ hàng Tết tại siêu thị. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Đơn cử tại chuỗi siêu thị GO!/Big C, tỷ lệ hàng Việt Nam chiếm trên 90%, với khoảng 45.000 mã hàng hóa các loại. Tương tự, tại chuỗi siêu thị WinMart, WinMart+, tỷ lệ hàng Việt Nam cũng luôn được duy trì đạt mức từ 80% đến 90% số lượng, chủng loại hàng hóa, trong đó, doanh thu từ các mặt hàng nông sản chiếm trên 30%.

Qua khảo sát của Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, đa số người bán hàng đánh giá, sản phẩm của doanh nghiệp đạt chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao được nhiều người mua đạt 80%, có thương hiệu uy tín đạt 60%, sản phẩm đa dạng chủng loại đạt 47%, giá bán cạnh tranh đạt 39%. Trên 50% số người được hỏi đánh giá, doanh nghiệp có nhiều sản phẩm mới hoặc được cải tiến trong năm qua. Điều này cho thấy, người tiêu dùng ngày càng tin tưởng đón nhận, sử dụng hàng Việt.

Không chỉ nông sản, thực phẩm, các mặt hàng tiêu dùng “made in Việt Nam” như may mặc, thời trang, đồ điện tử... cũng đang dần khẳng định vị thế ngay trên sân nhà.

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp dệt may trong nước đã xây dựng phân khúc sản phẩm và đối tượng khách hàng riêng, từ đó dần tạo ra giá trị và khẳng định vị trí trên thị trường thời trang nội địa, như: Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến, Tổng Công ty May Nhà Bè, Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ, Tổng Công ty May 10, Tổng Công ty Đức Giang, Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội...

Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 chia sẻ thông qua Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thương hiệu May 10 được lan tỏa rộng hơn đối với người tiêu dùng trong nước và đến nay, thương hiệu May 10 đã tăng trưởng quy mô gấp 3 lần so với 15 năm trước.

“Tất cả thương hiệu của May 10 sản xuất ra không chỉ được người tiêu dùng ở Việt Nam tin dùng mà doanh nghiệp đã xuất khẩu những thương hiệu đó cho người Việt Nam ở nước ngoài cũng tin dùng các sản phẩm của May 10 thông qua kênh thương mại điện tử xuyên biên giới,” ông Thân Đức Việt nói.

Sáng tạo những sản phẩm mang tính khác biệt

Thị trường nội địa với quy mô khoảng 180 tỷ USD và dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong các năm tiếp theo không chỉ là cơ hội cho các nhà bán lẻ mà còn là cơ hội để hàng Việt nâng cao vị thế của mình ngay tại “sân nhà.”

Chính vì vậy, không còn những quan niệm hàng xuất khẩu chất lượng cao hơn, tốt hơn hàng tiêu dùng trong nước. Bởi theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp, chính người tiêu dùng nội địa là ‘phép thử’ tốt nhất cho các nhà sản xuất muốn lớn mạnh và đưa hàng ra nhiều thị trường lớn khác. Do đó, hàng bán ra nước ngoài thế nào, thì bán trong nước phải y như vậy, thậm chí phải tốt hơn. Mặt khác, phải liên tục đổi mới, thích ứng với thói quen của người tiêu dùng.

Cũng chính nhờ sự nhanh nhạy đó, hàng Việt đã trở thành sản phẩm quen thuộc trong các “giỏ hàng” nhờ chất lượng, giá cả ổn định, mẫu mã phong phú, đa dạng.

Có được kết quả này, nguyên Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam Vũ Thị Hậu nêu rõ, để đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại nhập, chiếm lòng tin người tiêu dùng, thời gian qua doanh nghiệp Việt đã đẩy mạnh đầu tư dây chuyền sản xuất tạo sự bứt phá trong việc nâng chất lượng sản phẩm, đa dạng chủng loại, bao bì... quan trọng hơn cả là giá bán ngày càng cạnh tranh với hàng ngoại.

“Hàng Việt ngày càng có lợi thế nhờ đáp ứng được cả ba yếu tố như giá cả cạnh tranh, chất lượng cải thiện và mẫu mã phù hợp. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, việc ưu tiên hàng Việt không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí mà còn hỗ trợ phát triển kinh tế trong nước,” bà Hậu nhấn mạnh.

Mẫu ma đa dạng, các sản phẩm nội được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư, tiến sỹ Đinh Trọng Thịnh đánh giá, trong những năm qua, nhiều mặt hàng “made in Việt Nam” đã đủ mạnh để chi phối thị trường trong nước. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã nỗ lực đầu tư, đa dạng sản phẩm, giá thành hợp lý... do đó, hàng Việt được đông đảo người dân lựa chọn và tin dùng.

Tuy vậy, để nâng cao vị thế của hàng Việt trong thời gian tới, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam Nguyễn Anh Đức cho rằng, trước hết, cần phải xây dựng niềm tin nơi người tiêu dùng. Theo đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ và cải tiến quy trình sản xuất theo xu hướng kinh tế xanh, tuần hoàn, tập trung xây dựng và bảo vệ thương hiệu, nâng cao năng lực quản trị và phát triển các kênh phân phối hiệu quả, đồng thời, chú trọng phát triển hệ thống bán lẻ nội địa tạo cơ hội cho hàng Việt đến với người tiêu dùng nhiều hơn.

Báo cáo của Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen gần đây cũng chỉ ra rằng 80% người tiêu dùng sẵn sàng chi trả nhiều tiền cho sản phẩm cam kết “xanh” và “sạch” hay được sản xuất từ nguyên liệu thân thiện với môi trường. Hơn nữa, trong tương lại xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng được quan tâm, đặc biệt là dành cho người cao tuổi. Xu hướng tiêu dùng dùng áp dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) dự đoán sẽ thu hút mạnh người tiêu dùng bởi sự mới mẻ.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị cộng đồng doanh nghiệp cần không ngừng nỗ lực đổi mới, tìm tòi, kịp thời nắm bắt xu hướng tiêu dùng mới của người Việt, từ đó có xây dựng được những kế hoạch - chiến lược hiệu quả, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, sáng tạo những sản phẩm mang tính khác biệt và giá trị.

“Cơ quan chức năng cần hoàn thiện hơn nữa các cơ chế pháp lý, chính sách quản lý để tạo môi trường thông thoáng, sản xuất, kinh doanh công bằng và lành mạnh, vừa bảo đảm những quy định của các Hiệp định thương mại tự do đa phương, song phương mà Việt Nam đã và đang tham gia để hàng hóa, dịch vụ ngày càng được lan tỏa đến tận tay người tiêu dùng, cũng như đến bạn bè các nước trên thế giới,” bà Tô Thị Bích Châu Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khuyến nghị.

Có thể thấy, cùng với sự đồng hành của Chính phủ, Bộ Công Thương, các bộ, ngành, địa phương và sự nỗ lực của chính các doanh nghiệp, các thương hiệu hàng đầu của Việt Nam không chỉ có những cải tiến vượt bậc cả về giá trị thương hiệu và chỉ số sức mạnh thương hiệu, mà còn dần bắt kịp với xu thế toàn cầu, đầu tư vào giá trị vô hình trong doanh nghiệp để từ đó góp phần đáng kể trong việc gia tăng giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Những kết quả đã và đang đạt được không chỉ khẳng định sự trưởng thành và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, mà còn minh chứng cho sự nỗ lực, sức sáng tạo, đổi mới không ngừng và năng lực tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp Việt, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

Theo TTXVN