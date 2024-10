Nhân rộng vùng sản xuất nông nghiệp an toàn

Nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đã tích cực phát triển, duy trì nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ an toàn, theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, tạo ra sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm.

Vùng sản xuất rau màu tập trung xã Trường Xuân (Thọ Xuân).

Trong thời gian qua, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đã tích cực phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, có hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như mô hình lúa - cá tại huyện Hà Trung đạt tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 200ha; mô hình lúa - rươi tại các huyện Quảng Xương và Nông Cống với diện tích 13ha; bưởi hữu cơ tại huyện Yên Định, rau hữu cơ tại huyện Đông Sơn... Tại các huyện Yên Định, Thiệu Hóa đã xây dựng hoàn chỉnh quy trình và ứng dụng trên diện tích 6.900ha lúa, 1.400ha rau các loại sản xuất thông minh thích ứng biến đổi khí hậu. Đến tháng 9/2024, toàn tỉnh có 5.100ha diện tích cây trồng sản xuất theo hướng hữu cơ và đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Trong đó, lúa 4.264ha, chè 24ha, rau đậu các loại 47,6ha, cây ăn quả 481ha, cây dược liệu 281,5ha, cây khác 1,9ha... Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có khoảng 2.471,8ha cây trồng đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP. Việc phát triển vùng sản xuất nông nghiệp an toàn góp phần tạo ra những sản phẩm có lợi cho sức khỏe con người, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái đồng ruộng. Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thọ Xuân Lê Thị Dung, cho biết: "Sản xuất nông nghiệp an toàn đang là hướng đi tất yếu của ngành nông nghiệp. Vì vậy, huyện Thọ Xuân tích cực tuyên truyền, khuyến cáo, vận động và hướng dẫn nông dân dần thay đổi tư duy, nhận thức, chuyển đổi từ phương thức sản xuất thông thường sang sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ. Để mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp an toàn, huyện Thọ Xuân tổ chức thực hiện các mô hình để nhân rộng, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ... cho người dân để từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng".

Để từng bước phát triển vùng sản xuất nông nghiệp an toàn, ngành nông nghiệp cũng tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống có giá trị kinh tế cao và phù hợp với nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Duy trì và phát triển các vùng cây trồng thâm canh, vùng sản xuất tập trung, các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả, giá trị cao, như: Lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao 150.000ha, ngô thâm canh 20.000ha, mía thâm canh 12.000ha, rau an toàn 13.500ha, hoa cây cảnh công nghệ cao 325ha, cây ăn quả tập trung 12.000ha, cây thức ăn chăn nuôi 17.000ha. Hiện ngành nông nghiệp đang tích cực phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đồng thời, chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên cơ sở lợi thế so sánh của từng vùng, từng địa phương, xuất phát từ điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, hạ tầng, điều kiện sản xuất và trình độ canh tác của người dân. Tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn liền với ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển đa dạng sinh học, phát triển các mô hình nông nghiệp tuần hoàn kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, thu hút khách tham quan và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ.

Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khuyến khích người dân, doanh nghiệp, HTX phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt VietGAP, GlobalGAP, thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, số hóa vùng nguyên liệu. Cùng với đó, các địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị để tạo ra sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn phục vụ cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Nâng cao năng lực giám sát và dự báo, phòng trừ hiệu quả sinh vật gây hại cây trồng, chủ động phòng ngừa đối với loại sâu bệnh mới.

Bài và ảnh: Lê Hợi