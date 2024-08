Nhân lên trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp

Với trách nhiệm, tình cảm và nghĩa cử cao đẹp, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, Nhân dân TP Thanh Hóa đã và đang tích cực tham gia đồng hành cùng các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa trao Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động.

Thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, TP Thanh Hóa đặt ra mục tiêu xây dựng 300 căn nhà cho người dân thành phố và các huyện, thị xã, thành phố khác trong tỉnh. Trong đó, năm 2024 phấn đấu vận động hỗ trợ xây dựng được 150 căn nhà; từ 1/1/2025 đến 30/9/2025, hỗ trợ xây dựng được 150 căn nhà. Để hoàn thành mục tiêu này, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 1585 TP Thanh Hóa và BCĐ các phường, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và mục tiêu của cuộc vận động nhằm huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Nhiều hình thức tuyên truyền đã được thực hiện như treo pano khổ lớn tại vòng xuyến Siêu thị Go! Thanh Hóa; đăng tải 290 tin, bài tuyên truyền trên đài truyền thanh thành phố và các phường, xã; in 165.000 thư kêu gọi, thư cảm ơn. Cùng với thành lập các tổ tuyên truyền lưu động, thành phố và các phường, xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và trang fanpage của các địa phương. Tại công sở 34 phường, xã và 311/311 phố, thôn đều có pano, khẩu hiệu tuyên truyền.

Theo kết quả rà soát, TP Thanh Hóa có 116 hộ đủ điều kiện và tiêu chí để hỗ trợ xây dựng nhà ở, trong đó xây mới 71 hộ, sửa chữa 45 hộ. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến ngày 12/8, BCĐ 1585 thành phố và các phường, xã đã tiếp nhận ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tổng số tiền hơn 18,2 tỷ đồng. Trong đó, BCĐ 1585 thành phố tiếp nhận gần 6,4 tỷ đồng, BCĐ các phường, xã tiếp nhận hơn 11,8 tỷ đồng. Kết thúc đợt 1, 34/34 phường, xã đã vận động ủng hộ đạt và vượt chỉ tiêu giao từ 100% đến 123,1%. Một số phường, xã có mức vận động cao và hoàn thành sớm so với kế hoạch là Đông Sơn, Ba Đình, Lam Sơn, Đông Thọ, Phú Sơn, Tân Sơn, Quảng Đông, Quảng Cát, Thiệu Vân, Tào Xuyên. Khối phòng, ban, cơ quan, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố có nhiều đơn vị vận động đạt và vượt chỉ tiêu giao. Đối với khối trường học có 118/122 trường học đã vận động ủng hộ được hơn 2,1 tỷ đồng.

Đông Sơn là địa phương đầu tiên trong khối phường, xã được Chủ tịch UBND thành phố biểu dương và tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động. Đồng chí Nguyễn Văn Quân, Bí thư Đảng ủy phường Đông Sơn cho biết: “Ngay sau khi tiếp thu nội dung Chỉ thị số 22-CT/TU, cấp ủy, chính quyền từ phường đến các tổ dân phố đã tập trung quán triệt, triển khai đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Để đạt kết quả cao nhất, Đảng ủy phường Đông Sơn đã thành lập BCĐ 150 và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các chi bộ triển khai nhiều hình thức như tuyên truyền trên loa truyền thanh của phố, phân công tổ an ninh xã hội đi vận động từng hộ gia đình, người dân trực tiếp ủng hộ tại nhà văn hóa hoặc chuyển tiền qua số tài khoản. Các gia đình ủng hộ đều được lập danh sách cụ thể, bảo đảm sự công khai, minh bạch và để Nhân dân biết, giám sát việc thực hiện. Kết thúc đợt 1, phường Đông Sơn đã vận động được gần 346 triệu đồng. Bước vào thực hiện đợt 2 (bắt đầu từ 1/8), phường Đông Sơn đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ được gần 400 triệu đồng. Đây là kết quả rất đáng phấn khởi, tạo động lực để phường phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao”.

“Thấm nhuần quan điểm chỉ đạo “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, với quyết tâm chính trị cao nhất, phường Phú Sơn đã kêu gọi vận động được gần 463 triệu đồng, hoàn thành vượt chỉ tiêu thành phố giao 109%. Đây là kết quả đạt được cao nhất từ trước đến nay trong triển khai thực hiện các cuộc vận động trên địa bàn phường”, đồng chí Mai Văn Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Sơn phấn khởi chia sẻ. Thực hiện cuộc vận động, phường Phú Sơn luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức phường trong việc tiên phong ủng hộ trước, tiếp đến là đội ngũ bí thư, trưởng phố và các đảng viên. Cùng với phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên BCĐ, các đồng chí đảng ủy viên, cán bộ, công chức phường thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn và cùng đi vận động tại các tổ dân phố, chịu trách nhiệm trước BCĐ về kết quả vận động tại địa bàn phố được giao phụ trách. Trong quá trình vận động, các tổ dân phố luôn kiên trì, mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo, lựa chọn các hộ có thu nhập khá, giàu vận động trước với mức ủng hộ cao hơn mức tối thiểu chung, sau đó tiếp tục vận động các hộ dân có thu nhập trung bình.

Để tạo sự lan tỏa sâu rộng, BCĐ 1585 TP Thanh Hóa đã biểu dương, khen thưởng 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động. Kết thúc đợt 1 vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân, BCĐ 1585 thành phố tiếp tục triển khai đợt 2, tập trung kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay thực hiện. Thường trực BCĐ 1585 thành phố đã thành lập 1 tổ vận động do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng để vận động các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có doanh thu lớn tham gia ủng hộ. Mỗi phường, xã thành lập 2 tổ vận động do đồng chí bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND phường, xã làm tổ trưởng; thành lập 1 tổ do đồng chí phó bí thư thường trực đảng ủy hoặc chủ tịch MTTQ làm tổ trưởng vận động các nhà hảo tâm, hộ kinh doanh, hộ gia đình có điều kiện kinh tế khá giả tham gia ủng hộ.

Với sự vào cuộc rất tích cực và trách nhiệm, tới đây hàng trăm hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Thanh Hóa sẽ được an cư dưới những mái nhà “ý Đảng - tình người”. Đó là niềm hạnh phúc được kết từ trái tim giàu yêu thương, tinh thần sẵn sàng sẻ chia của cả cộng đồng dành cho những người yếu thế trong xã hội.

Bài và ảnh: Tố Phương