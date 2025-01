Nhận định thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa trong dịp tết Nguyên Đán Ất Tỵ

Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa vừa đưa ra nhận định thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa trong dịp tết Nguyên Đán Ất Tỵ từ ngày 25/1 - 2/2/2025 (từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Ất Tỵ).

Ngày 25/1 (tức ngày 26 tháng Chạp) mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ không khí thấp nhất 17 - 19 độ C, nhiệt độ không khí cao nhất 24 - 26 độ C

Đêm 25 và ngày 26/1 (tức đêm 26 và ngày 27 tháng Chạp) trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông bắc trong đất liền cấp 3, ven biển cấp 4 – 5, có nơi giật cấp 6, ngoài khơi cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ không khí thấp nhất 14 - 16 độ C, nhiệt độ không khí cao nhất 18 - 20 độ C.

Từ ngày 27 - 29/1 (tức từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), mây thay đổi đến nhiều mây, phổ biến ít mưa, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2 - 3, ven biển có nơi cấp 4, ngoài khơi cấp 5 - 6, có lúc cấp 7. Biển động. Trời rét, rét đậm. Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi thấp hơn 10 độ C, nhiệt độ không khí cao nhất 20 - 22 độ C .

Từ ngày 30/01 - 2/2 (tức từ ngày mùng 2 đến mùng 5 Tết) mây thay đổi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió Đông bắc đến Đông trong đất liền cấp 2, cấp 3, trên Biển cấp 4, cấp 5. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ không khí thấp nhất 12 - 24 độ C, nhiệt độ không khí cao nhất 25 - 27 độ C.

Lê Hợi