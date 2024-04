Nhân Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029: Tận tâm với cộng đồng

Cùng với kết nối và đẩy mạnh hoạt động hợp tác, giao lưu, công tác thiện nguyện, an sinh xã hội là hoạt động mà Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) TP Thanh Hóa cũng như các hội viên tích cực hưởng ứng.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa trao sổ tiết kiệm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Văn Nho (Bá Thước).

Trong bối cảnh khó khăn kéo dài do dịch bệnh COVID-19, rồi ảnh hưởng từ chiến tranh, đặc biệt là khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ I (2019-2024), Hiệp hội DN TP Thanh Hóa đã vận động hội viên ủng hộ hơn 5 tỷ đồng gây quỹ từ thiện để triển khai các hoạt động an sinh. Công tác này không chỉ được triển khai trên địa bàn thành phố mà còn mở rộng ra phạm vi trong và ngoài tỉnh.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa trao tặng 160 triệu đồng thông qua MTTQ thị xã Bỉm Sơn ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho 2 hộ dân.

Cùng với đồng lòng, sát cánh thực hiện thành công “mục tiêu kép” trong thời gian dịch bệnh COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và MTTQ TP Thanh Hóa, hiệp hội đã tổ chức nhiều đợt phát động ủng hộ hàng tỷ đồng bằng tiền mặt và hiện vật; đồng thời tổ chức trao quà cho hàng trăm gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Thanh Hóa trong Chương trình “Tết sum vầy, kết nối yêu thương”, Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2); Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7)...

Anh Vũ Xuân Hải, Giám đốc Công ty TNHH Donal Group, chia sẻ: “Không chỉ hoạt động rất có điểm nhấn trong hỗ trợ kết nối, phát triển sản xuất, kinh doanh; hiệp hội cũng làm rất tốt các chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội. Mặc dù mới tham gia hiệp hội được 6 tháng nhưng tôi đã được tham gia rất nhiều chương trình có ý nghĩa. Bản thân như doanh nghiệp của tôi, từ năm 2020 đến nay cũng đã ủng hộ gần 1 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện. Do đó tôi thấy tôn chỉ, mục đích của hiệp hội rất gần với doanh nghiệp do mình làm chủ và tham gia ngay khi được giới thiệu”.

Các bác sỹ của Tổng Công ty CP Hợp Lực khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi.

Nhằm lan tỏa nhiều hơn những hành động đẹp và ý nghĩa công tác thiện nguyện an sinh xã hội, hiệp hội cũng đã phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp hội viên xây dựng các quỹ từ thiện, điển hình như phối hợp với Ngân hàng Thương mại CP Phương Đông triển khai chương trình Gây quỹ an sinh xã hội với chủ đề: Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức giao hữu bóng đá vận động, quyên góp hoạt động từ thiện...

Hiệp hội trao quà cho hộ nghèo trên địa bàn TP Thanh Hoá mỗi dịp tết đến, xuân về.

Ngoài ra, hiệp hội cũng đã phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố tổ chức các chương trình ý nghĩa khác, như: Phối hợp với UBND TP Thanh Hóa tổ chức chương trình “Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An” tại Công viên văn hóa Hội An nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Thanh; giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh và nét đẹp của TP Thanh Hóa - TP Hội An; phối hợp với Hội Khuyến học và Phòng Giáo dục & Đào tạo TP Thanh hóa tổ chức trao quà khuyến học, khuyến tài và vận động xây dựng quỹ; ký Biên bản ghi nhớ về việc thực hiện các hoạt động kết nối giữa Trường Đại học Hồng Đức và Hiệp hội DN TP Thanh Hóa nhằm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng nhân lực cho hiệp hội, tạo việc làm cho lực lượng lao động trí thức của nhà trường; thực hiện chương trình thả cá giống phóng sinh nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản...

Đại diện Công ty TNHH Tân Thanh Phương tặng quà tết cho các hộ dân tại xã Mường Mìn (Quan Sơn).

Nhiều hoạt động vì cộng đồng mà hiệp hội thực hiện có ý nghĩa lớn và được chính quyền các địa phương đánh giá cao, như: Năm 2019, tổng số tiền huy động cho hoạt động an sinh xã hội đạt gần 500 triệu đồng và các hiện vật trị giá gần 100 triệu đồng. Số tiền này được dùng để giúp đỡ bà con vùng lũ tại bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy (Quan Sơn) và bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn (Mường Lát) khắc phục thiệt hại lũ lụt.

Năm 2020, Hiệp hội huy động tổng số tiền hơn 600 triệu đồng và các hiện vật trị giá hơn 50 triệu đồng. Số tiền huy động được dùng để xây nhà nhân ái cho các hộ nghèo tại xã Hoằng Đại (TP Thanh Hóa); tặng các suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Hoằng Quang (TP Thanh Hóa); các gia đình chính sách tại 3 phường: Quảng Thắng, Quảng Đông và Quảng Hưng (TP Thanh Hóa); ủng hộ các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh khắc phục hậu quả mưa lũ.

Mới đây, trong chương trình tổng kết cuối năm 2023, hiệp hội đã tổ chức quyên góp được 775 triệu đồng. Số tiền huy động được dùng để trao tặng 3 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình nghèo ở huyện Hoằng Hóa, thị xã Bỉm Sơn và ủng hộ Quỹ Khuyến học, khuyến tài của TP Thanh Hóa.

Cảm động với nghĩa cử của hiệp hội, chị Phạm Thị Thoa, thôn Đại Trường, xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa), chia sẻ: “Chồng tôi mất sớm, bố mẹ chồng thì bị bệnh tật. 3 mẹ con ở chật chội trong căn nhà cũ. May mắn có tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp ủng hộ 50 triệu đồng, cùng với vốn tự có và vay mượn của họ hàng, mẹ con tôi đã có căn nhà kiên cố để yên tâm sinh sống”.

Hiệp hội tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho chị Phạm Thị Thoa, thôn Đại Trường, xã Hoằng Trường (Hoằng Hoá).

Với Tổng Công ty CP Hợp Lực, những năm qua, DN đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện như: Ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết; chung tay cùng Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên; tổ chức thăm, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí được thực hiện định kỳ hàng năm. Đặc biệt, Chương trình thiện nguyện “Hợp Lực chia sẻ yêu thương” tại huyện Mường Lát mới được tổ chức cuối năm 2023 đã thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về sơ cứu cho nhân viên phụ trách công tác y tế tại các trường học trên địa bàn huyện và trao tặng hộp y tế sơ cứu cho các nhà trường; tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Tam Chung; trao tặng công trình đường ống nước sạch cho điểm trường Suối Lóng, Trường Mầm non Tam Chung, xã Tam Chung... Các chương trình thiện nguyện đã gắn kết những tấm lòng nhân ái trong ngôi nhà chung Hợp Lực cùng hướng về cộng đồng, trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc.

Tổng Công ty CP Hợp lực tổ chức khám, cấp phát thuốc cho người dân xã Tam Chung (Mường Lát).

Công ty CP 19/5 cũng chú trọng nhiều hoạt động an sinh xã hội. Ông Lê Ngọc Minh, Giám đốc công ty cho biết: “Năm 2022, doanh thu công ty đạt 503 tỷ đồng; năm 2022 đạt 393 tỷ đồng. Trích từ lợi nhuận, đơn vị đã ủng hộ cho các quỹ phúc lợi, các hoạt động an sinh hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Điển hình như tháng 8/2023, tại huyện Quan Sơn, công ty đã trao 150 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại các trường Tiểu học và THCS của 4 xã: Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư. Đầu năm 2024, công ty cũng phối hợp với MTTQ TP Thanh Hóa trao tặng 300 suất quà, tổng trị giá 150 triệu đồng cho các cháu mồ côi, người khuyết tật, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

Ông Lê Mai Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, cho biết: “Trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung và công tác xã hội nói chung của TP Thanh Hóa đã ghi nhận dấu ấn đóng góp quan trọng của hiệp hội. Tôi hi vọng và tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành hiệp hội tiếp tục quan tâm làm tốt hoạt động này, thể hiện bản lĩnh doanh nhân trong thời kỳ mới và cùng với cấp ủy, chính quyền TP Thanh Hóa chăm lo tốt hơn cho cộng đồng, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn”.

Tùng Lâm