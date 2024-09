Nguy cơ mất an toàn tại mặt bằng dự án khu dân cư đang triển khai thi công

Tình trạng nhếch nhác, hạng mục hạ tầng bị hư hỏng, nhiều công trình đang thi công xây dựng thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn, đang là những bất cập tại Dự án khu dân cư Đông Nam đô thị Đông Phát (hay còn gọi là MB 584), phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa).

Mặt bằng 584 đang trong quá trình xây dựng.

Ghi nhận tại MB 584 cho thấy, bên cạnh các hộ dân đã hoàn thành xây dựng vào sinh sống là hàng trăm lô đất đang được các nhà thầu triển khai thi công. Điều đáng phản ánh ở đây là trong quá trình xây dựng các nhà thầu thi công không bố trí bạt che chắn, barie, biển cảnh báo khu vực nguy hiểm... theo quy định nên cát sỏi, gạch, đá rơi vãi ra các khu vực lân cận, lòng lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người qua lại.

Anh Nguyễn Văn H. có nhà ở mặt bằng này cho biết: Tình trạng trên không chỉ gây nhếch nhác, mất mỹ quan, an toàn cho người dân đi lại mà khi trời nắng thì bụi bặm, trời mưa thì bùn đất tồn ứ thành những vũng nước, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Còn theo chị Nguyễn Thị Hạnh, người dân ở phường Quảng Thành lo lắng: Nhiều hạng mục như vỉa hè, lòng lề đường được nhà thầu đổ thải, tập kết vật liệu xây dựng (đất, cát, gạch, sắt thép...) một cách vô tội vạ. Nhiều vị trí các nắp hố ga, cũng như cống rãnh thoát nước bị hư hỏng nhưng chưa được khắc phục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân qua lại, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Qua tìm hiểu được biết, MB 584 được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 26/3/2020. Từ cuối năm 2023 đến nay, hàng trăm lô đất tại mặt bằng này đang được các nhà thầu thi công rầm rộ, khiến cho trật tự xây dựng nơi đây nảy sinh nhiều bất cập.

Trao đổi với bà Đỗ Thị Trang, Chủ tịch UBND phường Quảng Thành cho biết: Chủ đầu tư MB 584 là Công ty TNHH BNB Hà Nội (có trụ sở tại tầng 3, Tòa nhà Tây Hà, khu đô thị Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Để hạn chế những bất cập trên, địa phương cũng thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân trong hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chưa tuân thủ các quy định dẫn đến tình trạng dẹp bỏ được hôm nay, mai lại tái diễn. Đây là một trong những khó khăn của địa phương khi mặt bằng xây dựng chưa hoàn thiện, chưa có hệ thống camera giám sát; lực lượng chuyên trách mỏng; sự phối hợp của chủ đầu tư chưa được thường xuyên...

Trước đó, UBND TP Thanh Hóa cũng đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức tiền phạt hơn 100 triệu đồng đối với chủ đầu tư MB 584 về lỗi xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định và quá trình tổ chức thi công xây dựng không che chắn, để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống khu vực xung quanh.

Theo quy định tại tiểu mục 2.1 mục 2 Thông tư 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 ban hành QCVN 18:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng, quy định về đảm bảo an toàn tại công trường xây dựng và khu vực lân cận nêu rõ: Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm lập và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ cho người làm việc trên công trường và người ở khu vực lân cận trước các nguy cơ gây phát sinh từ công trường; đảm bảo vệ sinh, môi trường trong và ngoài công trường xây dựng.

Trước và trong quá trình triển khai các hoạt động xây dựng trên công trường, người sử dụng lao động phải căn cứ vào điều kiện thực tế, đặc điểm của công trường, công trình và đặc điểm của các loại công việc thi công khác nhau để nhận diện các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, xác định các vùng nguy hiểm, vùng nguy hại trên công trường và khu vực lân cận công trường.

Vùng nguy hiểm, vùng nguy hại phải được thiết lập, kiểm soát để đảm bảo an toàn bằng các biện pháp như: Có rào chắn hoặc biện pháp che chắn chắc chắn để ngăn ngừa xâm nhập; có các phương tiện cảnh báo, chỉ dẫn cụ thể; có người làm nhiệm vụ bảo vệ, cảnh báo và kiểm soát ra, vào.

Như vậy, để có thể xử lý triệt để những bất cập, hạn chế trên đây, cần hơn nữa sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, chủ đầu tư dự án cùng các lực lượng chức năng, như thanh tra xây dựng, quy tắc đô thị... trong việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những vi phạm trong hoạt động xây dựng tại đây.

