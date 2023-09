Phát huy vai trò của bí thư chi bộ thôn, khu phố

Những năm qua, đội ngũ bí thư chi bộ thôn, khu phố của huyện Vĩnh Lộc luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong việc lãnh đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Hệ thống đường giao thông thôn Cẩm Hoàng 2, xã Vĩnh Quang được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ, những năm qua, ông Phạm Hữu Kỳ luôn tận tụy, hết lòng với công việc. Nổi bật là việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do địa phương phát động. Để triển khai nhiệm vụ, ông Kỳ cùng chi ủy bàn bạc, thảo luận, xây dựng nghị quyết phù hợp với thực tiễn của thôn. Đặc biệt, trong chương trình XDNTM, ông cùng các đảng viên tích cực nỗ lực trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia đóng góp tiền và ngày công xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Thôn Cẩm Hoàng 2, xã Vĩnh Quang có 212 hộ với 782 nhân khẩu, mọi công việc của thôn đều được đưa ra họp bàn, lấy ý kiến công khai, do vậy, người dân luôn thực hiện nghiêm túc. Từ tháng 10-2022 đến nay, Nhân dân thôn Cẩm Hoàng 2 đã đóng góp trên 1,1 tỷ đồng; xây dựng 1,3km đường asphalt; 300m đường bê tông; tu sửa, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn... Nhiều hộ dân còn tự nguyện tháo dỡ các công trình phụ, tường rào, cổng, hiến hàng trăm m2 đất thổ cư; đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường. Đến nay, thôn đã hoàn thành 14/15 tiêu chí xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

Bí thư Chi bộ thôn Cẩm Hoàng 2 Phạm Hữu Kỳ chia sẻ: Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đạt hiệu quả cao, chi bộ luôn chú trọng việc cụ thể hóa từng chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên vào điều kiện thực tế của thôn, chủ động bám sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân, kịp thời tìm ra những giải pháp cụ thể giúp người dân tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM.

Xác định tầm quan trọng của đội ngũ bí thư chi bộ trong tình hình mới, những năm qua Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc đã tập trung lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc quan tâm, chú trọng, phát huy vai trò của bí thư chi bộ thôn, khu phố. Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung triển khai việc học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, địa phương và xây dựng chương trình hành động bằng những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể ở từng đảng bộ xã, thị trấn đến từng chi bộ thôn, khu phố. Phân công các đồng chí cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ, qua đó hướng dẫn bí thư chi bộ nâng cao ý thức, trách nhiệm của chi ủy, bí thư và đảng viên trong chi bộ, bảo đảm các yêu cầu trong sinh hoạt chi bộ như tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu thông qua mỗi kỳ sinh hoạt. Bên cạnh đó, tăng cường công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ trong việc đổi mới cách thức, nội dung sinh hoạt định kỳ...

Hiện nay, huyện Vĩnh Lộc có 111 thôn, khu phố. Những năm qua, đội ngũ bí thư chi bộ luôn đi sâu, đi sát với quần chúng Nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nhiều bí thư chi bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, vừa đảm bảo cho phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân, vừa giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nhiều bí thư chi bộ vừa phát huy vai trò trong việc tập hợp quần chúng Nhân dân, vừa tham gia phát triển kinh tế gia đình mang lại hiệu quả kinh tế cao để người dân học tập và làm theo. Ngoài ra, các đồng chí đã phát huy vai trò trong việc tập trung lãnh đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự. Nổi bật là thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, căn cứ vào tình hình thực tế của thôn, chi bộ chọn việc phù hợp, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của Nhân dân, từ đó huy động Nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất... Tổng huy động các nguồn vốn XDNTM của huyện Vĩnh Lộc đạt 835.229 triệu đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 466.803 triệu đồng, hiến 7.645,7m2 đất để làm đường giao thông. Đến nay toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 23 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Nhiều mô hình phát triển kinh tế đã được triển khai, mang lại hiệu quả, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP được quan tâm đẩy mạnh, đến nay huyện có 15 sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao

trở lên.

Những đóng góp của đội ngũ bí thư chi bộ thôn, khu phố trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã khẳng định vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận động đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Thanh Huê