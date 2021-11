Nữ hiệu phó tâm huyết, mẫu mực

Với vai trò là phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn Trường Mầm non Nga An (Nga Sơn), cô giáo Mai Thị Hoa là tấm gương nhà giáo tiêu biểu, năng động, sáng tạo, hết lòng vì sự nghiệp trồng người.

Cô giáo Mai Thị Hoa (bên phải) cùng ban giám hiệu Trường Mầm non Nga An tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho các em học sinh của nhà trường.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta sẽ là một vườn hoa đẹp”. Đặc biệt đối với nghề giáo, Bác đã dạy: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thấm nhuần tư tưởng đó của Bác Hồ kính yêu, những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Nga An không ngừng phấn đấu, tu dưỡng và hoàn thiện bản thân với cùng một suy nghĩ: “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Trong những tấm gương nhà giáo tiêu biểu của nhà trường, người để lại ấn tượng sâu sắc, cũng là tấm gương để mọi người học tập là cô giáo Mai Thị Hoa, phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn nhà trường.

Cô giáo Mai Thị Hoa, sinh năm 1988 là người con sinh ra ở quê hương Nga An. Được công tác, cống hiến cho mảnh đất quê hương là niềm tự hào, vì vậy với cương vị là phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn Trường Mầm non Nga An, cô Mai Thị Hoa luôn nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Được chi bộ, ban giám hiệu giao phụ trách mảng chăm sóc, nuôi dưỡng, hàng năm cô Hoa đã xây dựng kế hoạch, lên thực đơn ăn bữa ăn đảm bảo, phù hợp theo từng lứa tuổi, thể trạng của các cháu cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh biết về chế độ dinh dưỡng, việc chăm sóc trẻ theo khoa học để phụ huynh phối kết hợp với nhà trường chăm sóc trẻ tốt hơn; phối hợp với ngành y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho trẻ; thường xuyên phối hợp với trạm y tế xã tổ chức cân đo, khám sức khỏe định kỳ cho trẻ. Vì vậy những năm qua, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng của trường giảm dưới 1,5%; tỷ lệ trẻ ăn bán trú tăng.

Cùng với đó, cô Hoa luôn là tấm gương trong các phong trào thi đua do cấp trên phát động như cuộc thi “Chủ tịch công đoàn giỏi”; “Nét đẹp nữ công nhân, viên chức, lao động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19”; phong trào “Công nhân viên chức, lao động Nga Sơn, đoàn kết, chung sức, chiến thắng đại dịch COVID-19”. Với vai trò là chủ tịch công đoàn, cô giáo Mai Thị Hoa luôn nỗ lực chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên công đoàn, quan tâm đến đời sống của các đoàn viên, vì vậy luôn được chị em trong công đoàn quý mến. Đặc biệt trong các năm qua, cô luôn kêu gọi đoàn viên tham gia đóng góp ủng hộ các tổ chức, cá nhân và nhiều phong trào từ thiện, nhân đạo khác có hiệu quả.

Đặc biệt, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, cô giáo Mai Thị Hoa luôn nêu cao tinh thần chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị ở địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Tuyên truyền, vận động đoàn viên ủng hộ người dân bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; hưởng ứng tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác” do Liên đoàn Lao động huyện Nga Sơn phát động với tinh thần chia sẻ yêu thương.

Trong nhà trường thành lập tổ tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 do cô Mai Thị Hoa làm tổ trưởng. Các thành viên tổ tuyên truyền tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân địa phương thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; mỗi lớp học được bố trí các góc tuyên truyền, nhắc nhở các em học sinh thực hiện quy định phòng, chống dịch. Nhà trường thường xuyên tiêu độc, khử khuẩn khuôn viên trường, lớp học.

Từ ngày 1-9 đến 22-9 vừa qua, Trường Mầm non Nga An được trưng dụng làm khu cách ly tập trung của huyện Nga Sơn, có thời điểm lên đến 30 công dân cách ly. Ngay từ những ngày đầu khi có danh sách các công dân cách ly tại khung Trường Mầm non Nga An, cô đã xung phong làm công tác hậu cần tại khu cách ly.

Cô giáo Mai Thị Hoa tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường Mầm non Nga An.

Cô Hoa tâm sự: Chồng công tác xa nhà; có 2 con đang còn nhỏ, tôi nhờ bố mẹ nội, ngoại chăm sóc để tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hằng ngày tôi đã lên thực đơn, xây dựng khẩu phần, chế biến các bữa ăn, đảm bảo về dinh dưỡng, đủ định lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho công dân cách ly. Từ những lời động viên, quan tâm của gia đình, đồng nghiệp đã tiếp thêm sức mạnh để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với mong muốn mọi người luôn mạnh khỏe và chiến thắng dịch bệnh COVID-19 để sớm được trở về lao động sản xuất, các em thơ được cắp sách tới trường. Ngày 27-9, Trường Mầm non Nga An đã hết thời gian trưng dụng làm khu cách ly và tiến hành phun tiêu độc, khử khuẩn, đón các em học sinh đi học trở lại. Năm học 2021-2022, nhà trường có 354 học sinh, hiện nay công tác giảng dạy nhà trường đã đi vào nền nếp, ổn định, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được nhà trường luôn chú trọng song song với công tác dạy và học.

Cô Bùi Thị Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nga An, cho biết: Với tinh thần nhiệt huyết, luôn tận tụy với nghề, cô giáo Mai Thị Hoa là cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, là tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động. Nhiều năm liền, cô Hoa được Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn tặng giấy khen; là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là giáo viên có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong quản lý và nuôi dạy trẻ được xếp loại cấp huyện, cấp tỉnh. Cô Mai Thị Hoa xứng đáng là bông hoa đẹp trong vườn hoa giáo dục huyện Nga Sơn.

Từ sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, trong đó có sự đóng góp của cô giáo Mai Thị Hoa, những năm qua Trường Mầm non Nga An đạt nhiều thành tích trong công tác giáo dục, là lá cờ đầu, điểm sáng toàn diện của ngành giáo dục huyện Nga Sơn. Nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II; được công nhận cơ quan, đơn vị kiểu mẫu cấp tỉnh năm 2020.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn