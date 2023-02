Người trưởng phố 20 năm tận tâm, trách nhiệm

20 năm làm trưởng phố, 3 năm làm bí thư chi bộ, ông Hoàng Duy Chinh đã có nhiều đóng góp tích cực, đưa tổ dân phố 2 luôn dẫn đầu các phong trào thi đua và trở thành phố kiểu mẫu đầu tiên của phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa).

Ông Hoàng Duy Chinh treo cờ ở nhà văn hóa phố.

Từ năm 2003, sau khi nghỉ làm chủ nhiệm HTX Quảng Hưng (nay là phường Quảng Hưng), ông Hoàng Duy Chinh bắt đầu gắn bó với công việc của thôn 2 (nay là tổ dân phố 2). Ông Chinh cho biết: “Trước đây, diện tích đất nông nghiệp ở Quảng Hưng rất nhiều nên đời sống Nhân dân chủ yếu dựa vào đồng ruộng, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 35 triệu đồng/năm. Những năm gần đây, nhiều dự án lớn lần lượt được triển khai trên địa bàn phường và phố, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh nên diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp dần. Nhân dân chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển các ngành nghề dịch vụ, thương mại nên đời sống cũng ngày càng khá giả hơn, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 102 triệu đồng”. 20 năm gắn bó, sự đổi thay ở tổ dân phố 2 luôn có sự đồng hành của ông Hoàng Duy Chinh - người trưởng phố tận tâm, trách nhiệm, được Nhân dân tin tưởng, yêu mến, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Vì thế, năm 2020 ông Hoàng Duy Chinh được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố 2 cho đến nay.

Mặc dù công việc kinh doanh của gia đình khá bận rộn, nhưng với trách nhiệm của người đảng viên, ông Chinh luôn biết sắp xếp công việc một cách khoa học để hoàn thành cùng lúc nhiều nhiệm vụ. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều năm liên tục, tổ dân phố 2 luôn dẫn đầu phường Quảng Hưng về công tác an ninh trật tự, được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen. Ông Chinh chia sẻ: “Muốn kinh tế phát triển thì việc quan trọng nhất là phải giữ được sự bình yên trong Nhân dân. Để làm được điều này, phố đã thành lập tổ bảo vệ dân phố, mỗi khu dân cư thành lập các tổ an ninh xã hội, chi hội cựu chiến binh triển khai mô hình “tiếng kẻng, tay gậy, dây thừng vây bắt kẻ gian”. Cùng với đó, chúng tôi vận động Nhân dân đóng góp kinh phí thực hiện mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”. Hiện nay, tổ dân phố 2 đã lắp được 18 mắt camera trên các tuyến đường trọng yếu, ngoài ra trong phố còn có 50 - 60% hộ dân đã lắp camera gia đình. Những mâu thuẫn, bức xúc trong Nhân dân cũng được hòa giải thành công. Nhờ đó, công tác an ninh trật tự trên địa bàn phố luôn được giữ vững, không có các vụ việc phức tạp diễn ra”.

Một mình đảm nhận cả 2 chức danh bí thư chi bộ và trưởng phố, công việc khá bận rộn và vất vả, song cũng có nhiều thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực thi nhiệm vụ. Để hoàn thành tốt cùng lúc hai nhiệm vụ, hằng năm ông Chinh đều xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chủ trương, nghị quyết của chi bộ, của phường và thành phố đề ra. Đối với công việc chung của phố, ông luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để tiếp thu, sửa chữa và khắc phục những việc chưa làm được. Qua đó, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chung. Minh chứng cho điều này, ông Chinh cho biết: “Trước đây, một số ngõ trong phố có đường giao thông bị xuống cấp và chật hẹp. Vì không có sự hỗ trợ từ ngân sách địa phương nên tôi đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong phố cùng đóng góp kinh phí để nâng cấp, sửa chữa. Sau một thời gian ngắn, hơn 1.200m đường giao thông trị giá hơn 1 tỷ đồng đã được bê tông hóa sạch đẹp và đưa vào sử dụng, tạo sự đổi thay cho phố, bà con ai cũng vui mừng, phấn khởi”.

Với trách nhiệm của mình, ông Chinh còn tuyên truyền, vận động Nhân dân trong toàn phố đóng góp kinh phí chỉnh trang nhà văn hóa, mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt của nhà văn hóa, làm sân thể thao phục vụ nhu cầu của người dân. Trong công tác quyên góp, ủng hộ người nghèo, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19... tổ dân phố 2 luôn dẫn đầu trong toàn phường. Các tầng lớp Nhân dân trong phố cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”, xây dựng phố kiểu mẫu... Với truyền thống đoàn kết, gắn bó, tổ dân phố 2 liên tục được công nhận là phố văn hóa. Hiện nay, toàn phố có 92,7% gia đình văn hóa, 65% gia đình thể thao và 98% gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Tổ dân phố 2 là phố đầu tiên của phường Quảng Hưng được công nhận phố kiểu mẫu.

Những đóng góp, những việc làm thiết thực của bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố 2 Hoàng Duy Chinh đã được TP Thanh Hóa, phường Quảng Hưng ghi nhận và tặng nhiều giấy khen. Đó là phần thưởng xứng đáng, cũng là động lực giúp ông tiếp tục tận tâm với các hoạt động của phố, vì sự phát triển của địa phương.

Bài và ảnh: Tố Phương