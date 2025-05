Người dân cẩn trọng tái đàn khi giá lợn hơi tăng cao

Những tháng đầu năm 2025, giá lợn hơi đang duy trì ở mức cao, có thời điểm lên tới 82.000 đồng/kg, mức tăng kỷ lục trong vài năm trở lại đây. Điều này đã tạo động lực mạnh mẽ để người dân và các doanh nghiệp chăn nuôi đẩy nhanh kế hoạch tái đàn và mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.

Trang trại nuôi lợn tập trung tại xã Lam Sơn (Ngọc Lặc).

Giá lợn hơi tăng là điều kiện tốt để người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tái đàn phục vụ nhu cầu cuối năm, bảo đảm bình ổn thị trường tiêu dùng trong tỉnh. Gia đình bà Hà Thị Nhàn ở thôn 6, xã Lam Sơn (Ngọc Lặc) hiện đang nuôi 10 con lợn nái và 75 con lợn thịt. Tháng 4 vừa qua, bà vừa xuất bán hơn 50 con lợn thịt với giá bán 78.000 đồng/kg. Với mức giá này, mỗi con lợn cho lợi nhuận khoảng 2,5 - 3 triệu đồng. Bà Nhàn cho biết: “Nhờ chủ động con giống từ đàn lợn nái sinh sản của gia đình nên tôi rất yên tâm trong việc chăn nuôi. Để đàn lợn phát triển khỏe mạnh, tôi đã thực hiện nghiêm túc việc tiêm phòng các loại vắc-xin phòng chống dịch bệnh cho lợn, khi thấy thời tiết thay đổi thì bổ sung thêm thức ăn giàu vitamin để tăng sức đề kháng. Trời mưa thì ngăn gió lùa, nắng thì để cho chuồng trại thoáng mát. Thức ăn thì tận dụng các loại rau củ, bột ngô tự trồng của gia đình bổ sung cùng với các loại cám được chọn mua tại đại lý có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng”.

Vừa xuất bán 300 con lợn cho thương lái, ông Nguyễn Văn Hùng, chủ trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn ở xã Quảng Đức (Quảng Xương) phấn khởi: "Thời gian qua, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh liên tục tăng nhanh, hiện đang ở mức 72.000 đồng/kg. Tính trung bình mỗi con 100kg, gia đình tôi sẽ thu về xấp xỉ 7 tỷ đồng; sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng gần 2 tỷ đồng. So với hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ khác thì các hộ chăn nuôi theo hình thức trang trại, quy mô từ vừa đến lớn có lợi thế hơn là chủ động được con giống, giảm chi phí đầu vào; thực hiện nghiêm ngặt quy trình phòng chống dịch bệnh nên hạn chế được rủi ro".

Do giá lợn tăng nên giá thịt lợn ở các chợ truyền thống hay siêu thị cũng tăng theo. Hiện nay, giá thịt ở chợ truyền thống đang ở mức từ 100.000 - 140.000 đồng/kg tùy loại; tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch có giá từ 140.000 - 165.000 đồng/kg tùy loại. Bà Nguyễn Thị Nhung, một tiểu thương kinh doanh thịt ở Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương (TP Thanh Hóa), cho biết: "Do giá lợn hơi tăng nên chúng tôi bắt buộc phải tăng giá thịt lợn chứ thực tế sức mua không tăng mà có phần giảm so với những tháng trước. Nguyên nhân chính là do thời tiết nắng nóng nên người tiêu dùng chuyển sang dùng các loại thủy sản, thịt có tính mát hay rau củ nhiều hơn".

Tính đến trung tuần tháng 5/2025, tổng đàn lợn toàn tỉnh hiện nay đạt hơn 1,28 triệu con, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong tỉnh và một phần xuất bán ra các tỉnh, thành phố khác. Để khuyến khích người dân tái đàn lợn một cách an toàn và hiệu quả, các địa phương đã thực hiện nhiều cơ chế, khuyến khích người dân, doanh nghiệp phát triển trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn, tập trung, ứng dụng công nghệ cao và bảo đảm an toàn sinh học nhằm giảm chi phí và giảm dịch bệnh. Bên cạnh đó, một số hộ dân và doanh nghiệp chủ động sản xuất con giống, liên kết với nhà máy sản xuất thức ăn để giảm chi phí đầu vào. Cùng với đó, hiện nay, các địa phương cũng đang tập trung triển khai tiêm phòng đợt 1 năm 2025 đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là tại những địa phương có nguy cơ xuất hiện dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành chuyên môn.

Chăn nuôi lợn vẫn được xác định là một trong những hướng đi chủ lực đối với sản xuất nông nghiệp. Việc đầu tư tái đàn là vấn đề tất yếu của người chăn nuôi. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay khi giá lợn thịt vẫn bấp bênh và giá lợn giống, giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao, người dân cần tính toán kỹ khi quyết định tái đàn sao cho hợp lý với điều kiện, khả năng hiện có. Với con giống cần lựa chọn bảo đảm chất lượng và sạch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần thực hiện tái đàn có kiểm soát; không tái đàn ồ ạt mà giữ ở mức độ phù hợp, sản xuất theo nhu cầu của thị trường. Đồng thời, người dân nên mua con giống ở những cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng, tuyệt đối không mua con giống trôi nổi khi chưa kiểm chứng được nguồn gốc, áp dụng triệt để các biện pháp chăn nuôi an toàn, bảo đảm chuồng trại sạch - con giống sạch - thức ăn, nước uống sạch. Đồng thời thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường chăn nuôi, tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn lợn đầy đủ theo khuyến cáo. Như vậy, chăn nuôi lợn của người dân mới bảo đảm ổn định và hiệu quả.

Bài và ảnh: Minh Hà