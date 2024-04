Ngọc Lặc triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Xác định năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2021-2025). Bởi vậy, ngay từ đầu năm, huyện Ngọc Lặc đã quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt kết quả cao.

Công nhân Công ty TNHH Việt Pan-Pacific Thanh Hóa (Ngọc Lặc) trong ca sản xuất.

Quý I/2024, với sự chỉ đạo tập trung của Huyện ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND huyện và sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp Nhân dân, huyện Ngọc Lặc đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, vụ xuân đã gieo trồng được 8.064ha, các loại cây trồng đang được chăm sóc, sinh trưởng và phát triển tốt; chăn nuôi phát triển ổn định, không xảy ra ổ dịch bệnh lớn trên đàn gia súc, gia cầm; toàn huyện đã trồng mới 380ha rừng tập trung, bằng 76% kế hoạch, an ninh rừng được đảm bảo, không để xảy ra cháy rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 39,9%. Trong những tháng đầu năm, huyện có thêm xã Phùng Giáo được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM là 16 xã và 1 xã NTM nâng cao...

Nổi bật trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế, huyện Ngọc Lặc đã trình các cấp, ngành phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án: Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu Ngọc Lặc; Dự án chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 2, 3; Nhà máy sản xuất viên nén xuất khẩu thuộc dự án đầu tư phát triển Công ty TNHH HTV Lam Sơn; Nhà máy chế biến gỗ Lee & Carol... Huyện Ngọc Lặc là địa phương đầu tiên trong tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và tổ chức công bố, công khai để triển khai thực hiện theo quy định.

Tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp của năm 2023 và công tác chuẩn bị đầu tư các dự án mới năm 2024 được huyện triển khai ngay từ những ngày đầu năm và giải ngân cho các dự án ngay sau khi kế hoạch vốn đầu tư được giao. Cùng với đó, huyện Ngọc Lặc cũng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án và hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư 29,53ha, bằng 53,4% kế hoạch tỉnh giao, trong đó: Dự án đầu tư công diện tích 2,24ha; dự án đầu tư của doanh nghiệp diện tích 27,29ha.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt kết quả tích cực, các cấp học trong huyện tích cực nâng cao chất lượng dạy và học; công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế được thực hiện tốt, đáp ứng nhu cầu của người bệnh; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện; an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; đã hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân năm 2024.

Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra, đồng chí Lê Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, cho biết: Địa phương đang tập trung triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của tỉnh, Huyện ủy về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong sản xuất nông nghiệp, huyện tập trung thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa, cây rau màu và đẩy nhanh tiến độ trồng sắn, mía nguyên liệu niên vụ 2023-2024. Đồng thời, địa phương tiếp tục rà soát và chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có giá trị cao hơn. Chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024. Cùng với đó, địa phương tập trung chỉ đạo các xã Vân Am, Cao Ngọc, Minh Tiến đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu về đích NTM và chỉ đạo các phòng, ban hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM, phấn đấu cuối năm 2024 cơ bản hoàn thiện về hồ sơ và hiện trường.

Xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng, vì vậy địa phương đang quyết liệt triển khai thực hiện, trọng tâm là giải phóng mặt bằng dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, dự án Chỉnh trang đô thị Ngọc Lặc và các dự án đầu tư công trung hạn. Huyện đôn đốc các nhà thầu khẩn trương triển khai thực hiện các công trình chuyển tiếp và các công trình triển khai mới theo tiến độ đề ra; các nhà thầu tư vấn thiết kế tập trung hoàn thiện hồ sơ thiết kế các công trình, dự án để sớm tiến hành tổ chức lựa chọn các đơn vị tham gia, để thực hiện xây dựng công trình. Ngoài ra, địa phương hướng dẫn giải quyết thủ tục đầu tư theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phát triển doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường, các phòng chuyên môn của huyện phối hợp với các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, môi trường. Cùng với phát triển kinh tế, huyện Ngọc Lặc tập trung thực hiện các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Lê Hợi