Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại xã Quang Trung

Sáng 16/8, Ban Chỉ đạo 138 huyện Ngọc Lặc và Ban Chỉ đạo an ninh trật tự xã Quang Trung long trọng tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” năm 2024. Đây là một trong các địa phương được Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương chọn tổ chức ngày hội điểm.

Đồng chí Đinh Thị Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu về dự chung vui ngày hội.

Dự và chung vui ngày hội, có các đồng chí: Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc; đại diện lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Đào tạo Bộ Công an; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Ngọc Lặc và đông đảo cán bộ, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, đồng chí Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu, cán bộ và Nhân dân xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đã ôn lại truyền thống và biểu dương những thành tựu to lớn của 19 năm thực hiện Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Đại biểu dự ngày hội.

Trong những năm qua, với sự cố gắng, nỗ lực và đồng hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội; sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, tình hình ANTT trên địa bàn xã Quang Trung luôn được giữ vững ổn định. Các loại tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra cơ bản được kiềm chế; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển sâu rộng và vững chắc. Ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Ngày hội.

Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn xã luôn được triển khai linh hoạt, sáng tạo, được lồng ghép, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước khác của địa phương. Từ đó, tạo sức lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong đó, có nhiều mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT như: Mô hình “Camera an ninh”, “Hội Cựu chiến binh tự quản về ANTT”, “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy”; “Tiếng kẻng bình yên”, “Dòng họ tự quản về ANTT”... được xây dựng và phát huy hiệu quả tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với những kết quả đạt được, tại Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2024, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Quang Trung đã bày tỏ niềm vui mừng, sự tin tưởng, đồng tình, ủng hộ và thể hiện quyết tâm cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương quan tâm hơn nữa để xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn trong thời gian tới ngày càng vững mạnh. Tại Ngày hội, xã Quang Trung đã tổ chức ra mắt mô hình “Nhà trường tự quản về trật tự an toàn giao thông” và ra mắt “Tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông”.

Đồng chí Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu chung vui với cấp ủy, chính quyền, cán bộ và Nhân dân xã Quang Trung, các đồng chí: Đinh Thị Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà cán bộ, Nhân dân xã Quang Trung đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp, chỉ đạo cùng với huyện Ngọc Lặc và xã Quang Trung chuẩn bị chu đáo, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ”...

Đồng chí Đinh Thị Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao quà cho cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân xã Quang Trung.

Sau khi phân tích, đánh giá tình hình, các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu thời gian tới, không chỉ xã Quang Trung mà các địa phương khác cũng phải xác định đây là sự kiện hết sức quan trọng để các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc có cơ hội gắn kết, gặp gỡ, giao lưu, tham gia sinh hoạt, tạo thành phong trào rộng khắp, từ đó mọi người, mọi nhà thấy được ý nghĩa to lớn của Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để phát huy ý thức, trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình trong công tác bảo vệ ANTQ.

Thừa uỷ quyền, lãnh đạo Cục Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tại Ngày hội đồng chí Đinh Thị Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng hoa chúc mừng và trao quà cho cán bộ và Nhân dân xã Quang Trung; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho 6 tập thể, cá nhân và tặng hoa, trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trao Giấy khen cho 8 tập thể, cá nhân và tặng hoa, quà cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu; huyện Ngọc Lặc trao Giấy khen và nhiều phần quà ý nghĩa cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trước đó, ngày 15/8, Ban Chỉ đạo 138 huyện Ngọc Lặc đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: Thi đấu bóng đá, bóng chuyền, giao lưu văn hóa văn nghệ, thi tìm hiểu pháp luật về bảo đảm ANTT, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thu hút hàng nghìn người trên địa bàn tham gia tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân. Bệnh viện Công an tỉnh phối hợp với Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Trung tâm Y tế huyện và xã Quang Trung tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 150 người dân thuộc gia đình chính sách, đối tượng đặc biệt khó khăn trên địa bàn; Ban Thanh niên - Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp tổ chức "Phiên chợ 0 đồng” cho hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đình Hợp (CTV)