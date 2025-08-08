Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa

Chiều 8/8, Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Y tế cho Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Cường.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm y tế cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Y tế.

Lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định số 2678/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Cường giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2678/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 5/8/2025.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Tân Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Văn Cường.

Trao Quyết định bổ nhiệm và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Sở Y tế, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Cường và tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Sở Y tế.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Văn Cường.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đồng chí Lê Văn Cường là một cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, được đào tạo bài bản, trải qua nhiều cương vị công tác và giữ nhiều vị trí, chức vụ quan trọng: Trưởng Khoa Quốc tế, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa; Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khoá XV. Ở cương vị công tác nào đồng chí cũng luôn khẳng định vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết, tận tụy với công việc, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; khẳng định uy tín, năng lực, trình độ, được lãnh đạo, cấp trên và tập thể cơ quan, đơn vị đã từng công tác ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tin tưởng Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Cường sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa đưa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ Nhân dân trên địa bàn tỉnh đạt những bước phát triển mới.

Để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của ngành Y tế trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Bộ Chính trị đã đề ra cho tỉnh Thanh Hóa tại Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020, đó là: Đến năm 2030, trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, là một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung bộ và cả nước về y tế chuyên sâu; Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị đồng chí Lê Văn Cường trên cương vị công tác mới, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực và bản lĩnh; nhanh chóng tiếp nhận công việc, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế đoàn kết, chung sức, đồng lòng, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt để tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Y tế.

Đồng thời, quan tâm đặc biệt tới công tác cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế cả về y đức, chuyên môn, kỹ năng ứng xử, làm chủ công nghệ; tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài, nhất là tại tuyến y tế cơ sở, vùng sâu vùng xa.

Đối với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, cùng chung sức, đồng lòng và hỗ trợ đồng chí Lê Văn Cường để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục chỉ đạo ngành Y tế đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện các dịch vụ y tế, lấy chất lượng và sự an toàn, sức khỏe của người bệnh, sự hài lòng của người dân là mục tiêu quan trọng nhất, đưa ngành Y tế phát triển hơn nữa.

Ban Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng TS. BS Lê Văn Cường.

Tân Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Văn Cường phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Cường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và ngành Y tế đã tin tưởng, tín nhiệm giao giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế. Đối với đồng chí, đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn.

Trên cương vị Giám đốc Sở Y tế, trước tập thể lãnh đạo tỉnh và toàn ngành, tân Giám đốc Sở Y tế cam kết sẽ tuyệt đối tuân thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; giữ gìn phẩm chất chính trị, không ngừng rèn luyện, học hỏi, nâng cao trình độ, đổi mới tư duy; luôn đặt lợi ích của người dân và cộng đồng lên hàng đầu; cùng tập thể Ban Giám đốc và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế giữ gìn sự đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, tiếp nối và kế thừa thành quả mà các thế hệ lãnh đạo đi trước đã vun đắp.Tập trung tham mưu và tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2025-2030, trọng tâm là thực hiện đồng bộ 4 định hướng chiến lược: củng cố y tế cơ sở để bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu toàn diện, công bằng; tăng cường y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh và thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển y tế chuyên sâu, ứng dụng kỹ thuật cao nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hiện đại hóa quản lý và dịch vụ y tế, hướng tới xây dựng hệ thống y tế thông minh, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo trợ xã hội, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, kịp thời hỗ trợ đối tượng yếu thế trong cộng đồng và các cơ sở y tế. Cùng với đó, chú trọng công tác đào tạo, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực ngành Y tế. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, có năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phục vụ Nhân dân.

Thúc đẩy đổi mới phương thức quản lý nhà nước về y tế; xây dựng và vận hành hệ thống y tế chủ động, công khai, minh bạch, hiệu quả; chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

- TS. BS Lê Văn Cường (sinh năm 1978, quê ở xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). - Năm 2002, tốt nghiệp Bác sĩ y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội. - Năm 2006, Bác sĩ Nội trú Tim mạch tại Trường Đại học Y Hà Nội. - Năm 2014, Thạc sĩ Kế hoạch và Chính sách Y tế tại Đại học Leeds (Vương quốc Anh). - Năm 2017, Tiến sĩ Y khoa tại Viện Nghiên cứu khoa học Y dược Lâm sàng 108. Hơn 20 năm công tác trong ngành Y tế, TS. BS Lê Văn Cường đã giữ nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý: - Từ 12/2018, giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. - Tháng 7/2021, là Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội. - Năm 2023, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa. - Tháng 4/2025, lãnh đạo Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đã công bố Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa kiêm giữ chức Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội. - Ngày 5/8/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2678/QĐ-UBND bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.

Tô Hà