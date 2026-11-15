Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phố Mật Sơn, phường Hạc Thành

Chiều 15/11, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Mật Sơn (phường Hạc Thành) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Các đại biểu cùng Nhân dân tổ dân phố Mật Sơn dự ngày hội.

Trong không khí đầm ấm của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); cùng nhìn lại những kết quả xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo cho cộng đồng.

Tổ dân phố Mật Sơn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổ dân phố Mật Sơn được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 tổ dân phố Thắng Sơn và Mật Sơn 3. Sau sáp nhập, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tổ dân phố Mật Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết qua những việc làm thiết thực. Sáng thứ bảy hằng tuần, hội viên phụ nữ duy trì tổng vệ sinh các tuyến phố. Các đảng viên trong chi bộ đóng góp xây dựng, chỉnh trang một số hạng mục tại nhà văn hóa để phục vụ sinh hoạt và rèn luyện sức khỏe của người dân.

Hiện nay, hơn 94% số hộ ở tổ dân phố Mật Sơn đạt danh hiệu gia đình văn hóa, toàn tổ không còn hộ nghèo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì. Các tổ an ninh tự quản tiếp tục góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Dịp này, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố đã biểu dương 10 gia đình tiêu biểu, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp xây dựng nhà văn hóa, câu lạc bộ văn hóa - thể thao, sân chơi, đường giao thông và các hoạt động của phố.

Tổ trưởng Tổ dân phố Phạm Minh Tuấn trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ dân phố trao quà cho 6 gia đình, gồm 2 gia đình người cao tuổi neo đơn và 4 gia đình thuộc tổ dân phố Thắng Sơn cũ có hoàn cảnh khó khăn.

Hoàng Phương