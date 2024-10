Ngăn chặn ma túy, HIV/AIDS xâm nhập học đường

Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhiều năm qua, ngành giáo dục và đào tạo đặc biệt quan tâm đến hoạt động phòng, chống ma túy - HIV/AIDS trong trường học, từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên (CB, GV) và học sinh (HS) về tác hại của ma túy và hiểm họa khôn lường của đại dịch HIV/AIDS.

Học sinh Trường THPT Lang Chánh tham gia lễ phát động tháng cao điểm về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2024.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ CB, GV và HS cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng; sự phối hợp trong quản lý, giáo dục HS của phụ huynh HS, Trường THPT Lang Chánh đã ngăn chặn không để tệ nạn ma túy, HIV/AIDS xâm nhập vào học đường. Chia sẻ tại lễ phát động tháng cao điểm về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm diễn ra cuối tháng 9/2024, cô giáo Lê Thị Đắng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lang Chánh, cho biết: “Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống ma túy - HIV/AIDS trong trường học, nhà trường đã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục phòng, chống ma túy - HIV/AIDS và tệ nạn xã hội cho HS bằng cách lồng ghép vào các bài giảng ở một số môn học chính khóa như: Sinh học, Giáo dục công dân, Hóa học, Địa lý...; các hoạt động ngoại khóa, giáo dục quốc phòng - an ninh, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp cuối tuần... Đồng thời, vận động và yêu cầu mỗi CB, GV, HS gương mẫu, tự giác trong công tác phòng chống ma túy - HIV/AIDS. Đặc biệt, đầu mỗi năm học, nhà trường đều tổ chức cho 100% CB, GV và HS ký cam kết không vi phạm các hành vi mà pháp luật không cho phép liên quan đến ma túy, HIV/AIDS...”.

Được biết, ngoài hoạt động trên, Trường THPT Lang Chánh còn quán triệt và vận động CB, GV và HS phải là những thành viên tích cực vận động bạn bè, người thân trong gia đình thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như phong trào phòng chống ma túy - HIV/AIDS ở nơi cư trú. Luôn nêu cao ý thức cảnh giác với các thủ đoạn lôi kéo, rủ rê của các đối tượng xấu, tích cực tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở địa phương, phát hiện những hiện tượng tiêu cực, những hành vi vi phạm pháp luật xảy ra nơi cư trú, kịp thời báo cho cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn và giải quyết.

Từ những việc làm thiết thực trên, trong nhiều năm học qua, Trường THPT Lang Chánh không có CB, GV và HS vi phạm pháp luật nói chung, vi phạm liên quan đến ma túy - HIV/AIDS nói riêng. Nhà trường luôn được UBND huyện và đơn vị chức năng tuyên dương, khen thưởng là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy trong trường học.

Nhiều năm qua, công tác phòng, chống ma túy - HIV/AIDS, bạo lực học đường đã trở thành nhiệm vụ giáo dục quan trọng của thầy và trò Trường THCS thị trấn Hà Trung. Nội dung, kiến thức về phòng, chống ma túy - HIV/ AIDS được nhà trường tích hợp vào nội dung các môn học liên quan, các hoạt động giáo dục ngoại khóa. Đặc biệt, vào tháng cao điểm phòng chống ma túy - HIV/AIDS hằng năm, nhà trường đều tổ chức cho HS tìm hiểu về các hoạt động phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Theo cô giáo Phạm Thị Bích Huệ, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Hà Trung, nhằm đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường, nhà trường đã tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho mỗi CB, GV và HS để phòng và tránh các tệ nạn xã hội, không ngừng kiểm tra nền nếp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phụ huynh HS, công an và các đoàn thể xã hội khác cùng giáo dục, quản lý HS. Từ những hoạt động này, nhận thức của GV, HS về ma túy, về đại dịch HIV/AIDS được nâng lên, không có hiện tượng HS liên quan đến các tệ nạn xã hội, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

Có thể thấy, với phương châm phòng ngừa là cơ bản, sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội là giải pháp chủ lực để ngăn chặn tệ nạn ma túy - HIV/AIDS xâm nhập học đường, các đơn vị trường nói riêng, toàn ngành giáo dục nói chung đã đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho HS về ma túy, tệ nạn ma túy và đại dịch HIV/AIDS. Đặc biệt, hiện nay, 100% trường học trong tỉnh đã xây dựng được chương trình giáo dục phòng chống ma túy- HIV/AIDS, phòng chống tội phạm phù hợp với đặc điểm của từng trường và từng địa phương. Trong tháng hành động phòng, chống ma túy - HIV/AIDS, 100% các đơn vị trường trong toàn tỉnh đều treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích truyền thông với nhiều chủ đề như: “Hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”; “Ma túy là hiểm họa của mọi nhà”; “Không che giấu, làm ngơ trước các biểu hiện của tệ nạn ma túy trong trường học, gia đình và cộng đồng”; “Chung tay phòng, chống ma túy vì cuộc sống tươi đẹp của toàn dân”...

Theo chia sẻ của Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Trọng Nam, ngành giáo dục Thanh Hóa cam kết sẽ thực hiện triệt để mọi chỉ đạo, yêu cầu từ Trung ương, tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống ma túy - HIV/AIDS, mại dâm và tội phạm. Ngành sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an và các tổ chức để đảm bảo môi trường giáo dục của tỉnh trong sạch và lành mạnh. Ngành sẽ không khoan nhượng trước bất kỳ hành vi vi phạm nào. Tất cả các biện pháp phòng chống sẽ được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và quyết liệt từ tỉnh đến từng trường học, từng lớp học. Các kế hoạch hành động sẽ được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng mọi mục tiêu đặt ra đều được hoàn thành nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy xâm nhập học đường cũng như gia đình, góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bài và ảnh: Phong Sắc