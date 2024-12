Nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em

Sáng 17/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị công bố và tập huấn hướng dẫn thực hiện các hoạt động thuộc giai đoạn 1 Dự án Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Thanh Hoá.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố Dự án Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Thanh Hoá. Đồng thời, triển khai các nội dung trọng tâm của dự án, như: tổ chức truyền thông tại cộng đồng, nhà trường qua hệ thống phát thanh; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các trường, xã; tổ chức cuộc thi kiến thức về phòng, chống đuối nước trẻ em; lễ phát động về phòng, chống đuối nước trẻ em; tổ chức dạy bơi an toàn... Các hoạt động hướng tới mục tiêu hỗ trợ phòng, chống đuối nước trẻ em tại Thanh Hoá.

Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu khai mạc.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các nội dung của dự án.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự án Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Thanh Hoá do tổ chức Campaign for Tobacco - Free Kids, Hoa Kỳ cấp viện trợ, được triển khai tại 12 xã, thuộc 4 huyện Nông Cống, Nga Sơn, Hà Trung và Quảng Xương. Thông qua dự án nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ và các biện pháp an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em; hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, điều phối, phối hợp triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn triển khai dự án. Đồng thời, các địa phương triển khai dự án sẽ được triển khai can thiệp bơi an toàn cho trẻ từ 6-15 tuổi an toàn, hiệu quả (mục tiêu có ít nhất 3.600 trẻ em trong độ tuổi 6-15 được dạy bơi).

Thùy Linh