PC Thanh Hóa triển khai giải pháp nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp

Thể hiện quyết tâm cao nhất trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2025, ngay những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã bắt tay ngay vào công việc sau kỳ nghỉ tết.

Ngày 04/02, PC Thanh Hóa đã tổ chức họp triển khai giải pháp thực hiện văn bản số 457/EVNNPC-KH+KT, ngày 24/01/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc lập phương án đầu tư xây dựng công trình nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2025.

PC Thanh Hóa bắt tay ngay vào công việc sau kỳ nghỉ tết.

Năm 2024, PC Thanh Hóa đã cấp điện đảm bảo, ổn định đáp ứng nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trong tỉnh. Lưới điện được đầu tư, cải tạo nâng cao năng lực. Điển hình, đã đóng điện đưa vào vận hành thêm 5 trạm biến áp 110kV. Xóa bỏ được 14 trạm trung gian 35/10kV, 35/6kV; nâng cấp 461,48km đường dây 6kV,10kV lên vận hành cấp điện áp 22kV và 35kV. Các chỉ tiêu kỹ thuật hoàn thành kế hoạch Tổng công ty giao, trong đó chỉ tiêu Tổn thất điện năng đạt 3,95%, giảm 0,02% so với kế hoạch, giảm 0,20% so với cùng kỳ, giảm 1,69% so với năm 2020 (năm đầu nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa khóa XIX) và là năm đầu tiên tổn thất điện năng toàn lưới điện đưa về dưới 4%.

Tuy nhiên, phần tổn thất trên lưới điện hạ áp vẫn còn ở mức cao là 5,20%. Nhiệm vụ cần thiết đặt ra lúc này là phải chú trọng đầu tư nâng cấp lưới điện hạ áp để giảm sâu tổn thất, đạt kế hoạch giao năm 2025 là 4,84% (giảm 0,36% so với cùng kỳ). Theo số liệu thống kê mới nhất, hiện tại toàn đơn vị có 1.200TBA có điện năng tiêu thụ >2000kWh/tháng, tổn thất >6%. Trong số này, Công ty đã lập phương án đầu tư xử lý 238TBA, số lượng còn lại là rất lớn.

Nhiệm vụ cụ thể đặt ra là tập trung cải tạo lưới điện cũ nát, lâu năm để tăng năng lực vận hành, giảm tổn thất, nâng cao cất lượng phục vụ khách hàng có điện áp thấp. Vậy nên với thời gian gấp rút cho khối lượng 962TBA còn lại trong khi hàng năm đầu tư cao nhất dao động khoảng 150TBA (khối lượng gấp 7 so với đầu tư bình thường). Do đó cần huy động tổng lực toàn Công ty để triển khai thực hiện, quá trình phân giao nhiệm vụ cần đảm bảo theo trình tự và cách thức thống nhất xuyên suốt. Một số Điện lực có khối lượng lớn phải rà soát xem xét lực lượng cần thiết để tăng cường.

Quá trình đầu tư trạm biến áp, các Điện lực bám sát thực hiện đồng thời chuẩn hóa lại thông tin khách hàng để đảm bảo đầu tư đúng, trúng và hiệu quả. Ngoài ra, Thanh Hóa còn khoảng 55.000 công tơ cơ khí cần được thay thế, bổ sung, lắp đặt bằng công tơ điện tử khi đó sẽ hoàn thành 100% số công tơ điện tử trên lưới. Mới đây đơn vị được Tổng công ty giao 31.000 công tơ điện tử, Điện lực sẽ tập trung thay thế kết hợp chỉnh trang, bao gom, lắp tụ bù hạ thế phát huy hiệu quả giảm tổn thất.

Nhiều ý kiến chất lượng được đưa ra liên quan đến giải pháp nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp.

Tại sự kiện này, dưới sự chủ trì của Giám đốc PC Thanh Hóa Hoàng Hải, đại diện các phòng, ban chuyên môn đã trình bày kế hoạch đầu tư, danh mục các dự án trọng điểm cũng như những giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu hóa hệ thống lưới điện hạ áp trên địa bàn tỉnh. Triển khai các công trình này không chỉ giúp nâng cao chất lượng cung cấp điện, mà còn góp phần giảm tổn thất điện năng, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp. Cuộc họp cũng đã thảo luận về nguồn vốn đầu tư, phương án huy động nguồn lực, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị để đảm bảo quá trình diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Hoàng Hải - Giám đốc PC Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Giám đốc Hoàng Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư nâng cấp lưới điện hạ áp trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng trưởng mạnh. Đây thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội. Thanh Hóa tuy địa bàn rộng, lưới điện lớn, nhưng có những mặt thuận lợi: nhân lực đông, lĩnh vực đầu tư xây dựng trong những năm qua đạt những kết quả tốt được Tổng công ty đánh giá và ghi nhận. Tuy nhiên, giai đoạn này Công ty cần phải có sự bứt phá và vươn mình, xứng đáng với vị thế, vai trò và tầm quan trọng của một đơn vị lớn mạnh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì vậy đơn vị cần tiếp tục tận dụng và phát huy tối đa các nguồn lực.

Giám đốc yêu cầu các phòng/ban, đơn vị tập trung nghiên cứu và đưa ra giải pháp xây dựng dự án thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy định về an toàn lao động, môi trường. Còn 12 dự án liên quan đến thiết bị, chậm nhất 30/3 tới sẽ kết thúc, đồng thời thay máy cấp bách để giảm sự cố các nhóm máy biến áp vận hành trên 10-15 năm. Chuẩn xác số liệu các trạm biến áp công cộng, đặc biệt là các trạm có điện năng tổn thất >2000kWh/ tháng và tổn thất điện năng >6% (thuộc chương trình đầu tư) về điện nhận, thương phẩm, giá mua điện đầu nguồn, cũng như giá bán điện và tăng trưởng của từng trạm biến áp công cộng. Đồng thời, cần có phương án giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng trong quá trình triển khai thực hiện cải tạo lưới điện.

Bằng quyết tâm cao, nỗ lực lớn của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty Điện lực Thanh Hóa kỳ vọng việc lập phương án đầu tư xây dựng công trình nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2025 sẽ hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hùng Mạnh – Ngô Huyền (PC Thanh Hoá)