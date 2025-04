Nâng cao chất lượng hoạt động VHVN, TDTT quần chúng

Xác định “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước”, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã, đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - văn nghệ (VHVN), thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng. Qua đó tạo sân chơi bổ ích, nâng cao sức khỏe và tinh thần đoàn kết trong Nhân dân.

Hoạt động VHVN ở bản Bút diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo Nhân dân.

Bản Bút, xã Nam Xuân (Quan Hóa) nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, là điểm du lịch sinh thái cộng đồng lý tưởng, đồng thời đây còn là một trong những “điểm sáng” của huyện về phong trào VHVN, TDTT. Hiện nay, bản Bút có 1 câu lạc bộ liên thế hệ và 2 đội văn nghệ, với sự tham gia của hơn 30 thành viên ở nhiều độ tuổi khác nhau. Trước đây, do điều kiện kinh tế khó khăn, các thành viên đội văn nghệ chỉ tập luyện, biểu diễn vào các dịp lễ, tết hay các sự kiện văn hóa, chính trị do địa phương tổ chức. Vì vậy, hoạt động VHVN gần như không có sự đổi mới, đa dạng. Với sự quan tâm của địa phương trong việc hoàn thiện thiết chế văn hóa - thể thao, khuyến khích người dân tham gia VHVN, TDTT, tổ chức các hội thi, hội diễn, lồng ghép hoạt động VHVN với du lịch cộng đồng,... các hoạt động giờ đây được tổ chức thường xuyên. Đến nay, các đội văn nghệ của bản duy trì tập luyện, tích cực tham gia biểu diễn phục vụ khách du lịch khi đến đây tham quan, nghỉ dưỡng. Cùng với đó, một số hoạt động như đá bóng, bóng chuyền, kéo co, tó lẹ... diễn ra thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo sân chơi lành mạnh, tăng trải nghiệm cho du khách. Hiện tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên của bản đạt gần 40%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%.

Trưởng bản Bút Hà Công Chức cho biết: “Từ năm 2019 đến nay, khi du lịch cộng đồng phát triển đã tạo động lực thúc đẩy hoạt động của các đội văn nghệ và phong trào TDTT của bản. Cùng với đó, nhà văn hóa được đầu tư khang trang, rộng 120m2, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tổ chức tập luyện, biểu diễn VHVN. Mới đây (tháng 2/2025), Trung tâm Xúc tiến du lịch và văn hóa, điện ảnh tỉnh đã tổ chức lớp biên đạo, tập luyện và hỗ trợ đạo cụ, trang phục cho đội văn nghệ của bản. Đây là sự quan tâm kịp thời, góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng các hoạt động VHVN, TDTT. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay đó là bản chưa có sân chơi thể thao, do địa phương chưa bố trí được quỹ đất, vì vậy người dân tham gia các hoạt động VHVN, TDTT hiện vẫn còn hạn chế”.

Còn tại huyện Thường Xuân, nhiều khu dân cư đã, đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động VHVN, TDTT, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia. Trong đó, việc thường xuyên tổ chức, tham gia các chương trình giao lưu, hội thi, hội diễn đã giúp các câu lạc bộ, tổ, đội VHVN, TDTT từng bước nâng cao chất lượng, chú trọng làm mới nội dung, hình thức tổ chức, góp phần thúc đẩy phong trào ở mỗi địa phương. Năm 2024, trên địa bàn huyện đã diễn ra khoảng 150 chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng tại các thôn, bản, khu phố và các hội thi, hội diễn do xã, thị trấn tổ chức. Qua đó đã phát hiện ra nhiều hạt nhân văn hóa tiêu biểu để bồi dưỡng tham gia các chương trình, liên hoan nghệ quần chúng do tỉnh tổ chức. Cũng trong năm 2024, toàn huyện đã tổ chức thành công 84 giải thể thao, trong đó trung bình mỗi xã, thị trấn tổ chức từ 4 - 6 giải thể thao phong trào như bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn...

Trưởng Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Thường Xuân Lê Hữu Giáp cho biết: “Các hoạt động VHVN, TDTT quần chúng trong những năm gần đây tại khắp các địa phương trên địa bàn huyện ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Hiện nay, toàn huyện có 124 câu lạc bộ VHVN quần chúng, tại 124 thôn, bản, khu phố và 65 đội văn nghệ ở các cơ quan, đơn vị, trường học, thu hút sự tham gia của hơn 2.000 người. Đến nay, 16/16 xã, thị trấn đều có sân chơi thể thao, đáp ứng nhu cầu tập luyện của Nhân dân. Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên ở các khu dân cư trên địa bàn huyện ngày càng tăng, đạt khoảng 40%. Hoạt động VHVN, TDTT phát triển đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Những kết quả đạt được trong việc tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT quần chúng tại một số địa phương cho thấy sự quan tâm, đầu tư đúng mức của các cấp, ngành, địa phương và sự hưởng ứng tích cực của người dân. Tuy nhiên, ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh, các hoạt động này còn mang tính hình thức, chưa thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Vì vậy, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT một cách bài bản, hiệu quả. Cùng với đó, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của người dân.

Bài và ảnh: Hoài Anh