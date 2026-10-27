Mỹ sẵn sàng tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran trong 96 giờ

Theo CNN, các lực lượng Mỹ tại Trung Đông có thể triển khai chiến dịch quân sự mới, với quy mô lớn nhằm vào Iran trong vòng 96 giờ sau khi nhận lệnh từ Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, Washington chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tiến hành chiến dịch này.

CNN ngày 26/10 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết lực lượng quân sự nước này đã được bố trí đủ tại Trung Đông để thực hiện các cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào Iran. Theo các nguồn tin, chiến dịch mới có thể vượt xa những đòn tập kích hạn chế nhằm vào hệ thống radar, bệ phóng tên lửa và các mục tiêu quân sự mà Iran có khả năng nhanh chóng khôi phục.

Một quan chức Mỹ mô tả đây sẽ là một chiến dịch có quy mô lớn. Theo CNN, các nhà hoạch định quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Lầu Năm Góc đang xây dựng danh sách mục tiêu tiềm năng, bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng, các cơ sở quân sự và địa điểm hạt nhân của Iran.

Các nguồn tin cho rằng quyết định của Tổng thống Trump có thể được đưa ra trước khi năm nay kết thúc, trong đó thời điểm sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, dự kiến diễn ra ngày 3/11, được đánh giá là một khả năng đáng chú ý. Tuy nhiên, các quan chức cũng lưu ý rằng Tổng thống Trump từng cân nhắc một số phương án quân sự nhưng sau đó không triển khai.

Trong khi đó, Israel đang tăng cường chuẩn bị cho khả năng tiến hành các hoạt động quân sự phối hợp với Mỹ. Theo các nguồn tin được CNN dẫn lại, Israel đã vận động Washington ủng hộ những đợt tấn công mới nhằm vào Iran, song các quan chức Mỹ, trong đó có Tổng thống Trump, được cho là đã yêu cầu phía Israel tạm hoãn hành động trước mắt để hai nước có thể phối hợp nếu chiến dịch được triển khai.

Khả năng xảy ra các cuộc tấn công mới cũng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Các quan chức Mỹ nhận định Iran và lực lượng Houthi tại Yemen có thể đáp trả nếu bị tấn công, gây thêm rủi ro đối với quân nhân và cơ sở của Mỹ trong khu vực. CNN cũng cho biết giới chức Mỹ thừa nhận quân đội Iran đã hiểu rõ hơn các chiến thuật của Mỹ, khiến việc đánh trúng toàn bộ mục tiêu dự kiến có thể trở nên khó khăn hơn.

Những thông tin về khả năng nối lại các hoạt động quân sự đang thu hút sự chú ý trong bối cảnh ngày 26/10, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi tuyên bố Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang kiểm soát và giám sát toàn bộ eo biển Hormuz, khu vực ven bờ Vịnh Péc-xích và các đảo thuộc khu vực này.

Thanh Hằng