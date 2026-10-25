Mỹ khuyến cáo công dân cân nhắc việc đến Saudi Arabia và UAE

Ngày 24/10, Mỹ tiếp tục khuyến cáo công dân cân nhắc việc đi lại tới Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) do những lo ngại về xung đột vũ trang, khủng bố và nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công của Iran cùng lực lượng Houthi tại Yemen.

Theo các khuyến cáo cập nhật của Bộ Ngoại giao Mỹ được Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh và Phái đoàn Mỹ tại UAE công bố, nguy cơ tấn công bằng vũ khí từ lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đang gia tăng. Đối với Saudi Arabia, Washington duy trì mức cảnh báo đi lại cấp độ 3, khuyến cáo công dân cân nhắc chuyến đi, đồng thời cảnh báo không đến khu vực biên giới nước này với Yemen do nguy cơ khủng bố.

Tại UAE, phía Mỹ lưu ý các cuộc tấn công trước đây của Houthi nhằm vào sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng thiết yếu tại Saudi Arabia đã gây thương vong cho dân thường và làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động đi lại. Washington cảnh báo tình hình thù địch có thể nhanh chóng lan rộng ra ngoài khu vực trực tiếp bị ảnh hưởng. Nhân viên chính phủ Mỹ tại UAE phải được cấp phép đặc biệt khi đến các căn cứ quân sự và cơ sở năng lượng trọng yếu. Công dân Mỹ được khuyến cáo theo dõi sát tình hình và chuẩn bị phương án rời đi khẩn cấp mà không phụ thuộc vào sự hỗ trợ của chính phủ.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Yemen. Ngày 24/10, lực lượng Houthi tuyên bố đã tiến hành 7 cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các sân bay, cơ sở dầu mỏ và một căn cứ quân sự tại các thành phố Riyadh, Yanbu, Rabigh, Dammam, Najran và Khamis Mushait của Saudi Arabia. Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Sarea cho biết sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh bị tấn công theo hai đợt, trong khi các cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại Yanbu và sân bay quốc tế King Fahd ở Dammam cũng nằm trong số mục tiêu. Phía Saudi Arabia chưa xác nhận thông tin này.

Houthi tuyên bố các cuộc tấn công nhằm đáp trả khoảng 100 đợt không kích của Saudi Arabia nhằm vào những khu vực do lực lượng này kiểm soát trong 24 giờ trước đó.

Ngọc Liên