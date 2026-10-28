Mỹ đề xuất khuôn khổ hợp tác quốc phòng mới với ASEAN

Ngày 28/10, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 20 đã diễn ra tại Cebu, Philippines, tập trung thúc đẩy đối thoại và hợp tác quốc phòng khu vực. Bên lề hội nghị, tại cuộc gặp không chính thức ASEAN–Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đề xuất xây dựng khuôn khổ hợp tác mới nhằm định hướng quan hệ quốc phòng giữa hai bên trong những năm tới.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 20 (ADMM) do Philippines chủ trì tại thành phố Lapu-Lapu, Cebu, với chủ đề “Cùng nhau định hướng tương lai”. Theo thông tin từ Ban Thư ký ASEAN, các bộ trưởng đã ra tuyên bố chung nhân kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và 20 năm thành lập ADMM, đồng thời nhất trí một số sáng kiến và hoạt động hợp tác mới.

Philippines đặt ưu tiên thúc đẩy hòa bình, an ninh khu vực, tăng cường quan hệ đối tác và triển khai hợp tác quốc phòng thiết thực nhằm đóng góp vào một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hòa bình, ổn định.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Cebu, cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Mỹ tạo diễn đàn để hai bên trao đổi về hợp tác quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro nhấn mạnh vai trò của sự tham gia liên tục từ phía Mỹ đối với các cơ quan quốc phòng ASEAN, đồng thời đánh giá cao sự ủng hộ của Washington đối với vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Ông cũng đề cập tầm quan trọng của hợp tác hàng hải trong duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Vế phía Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đề xuất xây dựng khuôn khổ hợp tác quốc phòng mới giữa Mỹ và ASEAN, nhằm định hướng phối hợp trong những năm tới. Ông Hegseth cho biết Washington hướng tới một khu vực Thái Bình Dương ổn định, an toàn và thịnh vượng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lực răn đe và tránh những hành động leo thang không cần thiết. Các lĩnh vực hợp tác được ông đề cập gồm nâng cao nhận thức về tình hình hàng hải, tăng khả năng phối hợp giữa các lực lượng, huấn luyện chung, trao đổi kinh nghiệm và lập kế hoạch nhằm củng cố năng lực, góp phần ngăn ngừa xung đột.

Đề xuất của ông Hegseth được đưa ra trước dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Mỹ–ASEAN vào năm 2027.

Bích Hồng