Muay Thanh Hóa giành 3 suất vào bán kết Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Sau những trận tứ kết diễn ra trong hai ngày 26 và 27/10, Muay Thanh Hóa có 3 võ sĩ giành quyền vào bán kết môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026, qua đó chắc chắn giành ít nhất 3 huy chương đồng.

HLV trưởng Đinh Công Sơn (ào vàng) đã có 3 học trò vào bán kết. Ảnh: Minh Tuấn

Chiều 27/10, hai võ sĩ Nguyễn Thị Hiền Lương (hạng 51kg nữ) và Nguyễn Thị Phương Hậu (hạng 57kg nữ) bước vào tranh tài ở vòng tứ kết nội dung đối kháng môn Muay.

Ở hạng cân 51kg nữ, Nguyễn Thị Hiền Lương có khởi đầu tốt khi thi đấu ấn tượng trong hiệp 1 trước đối thủ Nguyễn Thanh Hằng (TP Hồ Chí Minh).

Tuy nhiên, sang các hiệp tiếp theo, võ sĩ của TP Hồ Chí Minh dần lấy lại thế trận, thi đấu tự tin hơn và giành chiến thắng chung cuộc, khiến Hiền Lương dừng bước.

Phương Hậu (áo đỏ) vào bán kết nội dung đối kháng hạng cân 57kg. Ảnh: Minh Tuấn

Trong khi đó, ở hạng cân 57kg nữ, Nguyễn Thị Phương Hậu có chiến thắng dễ dàng trước Ngô Thị Hoa (Bộ Công an). Sau khoảng hơn 1 phút thi đấu, đối thủ xin bỏ cuộc, giúp võ sĩ Thanh Hóa giành quyền vào bán kết.

Trước đó, ngày 26/10, Nguyễn Thị Hương thắng Vũ Ngọc Trang (Hà Nội) ở hạng 63,5kg nữ, trong khi Hà Thị Hoài dừng bước trước Nguyễn Thị Dung ở hạng 54kg nữ.

Nguyễn Thị Hương thi đấu ấn tượng để giành quyền vào bán kết hạng cân 63,5kg. Ảnh: Minh Tuấn

Như vậy, sau vòng tứ kết, Muay Thanh Hóa có 3 võ sĩ góp mặt ở bán kết gồm Hàn Thị Thúy (hạng 60kg nữ), Nguyễn Thị Phương Hậu (hạng 57kg nữ) và Nguyễn Thị Hương (hạng 63,5kg nữ).

Theo thể thức thi đấu, việc giành quyền vào bán kết giúp các võ sĩ này chắc chắn có ít nhất huy chương đồng tại Đại hội.

Muay là một trong những môn khởi tranh trước lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Các võ sĩ Muay Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ lĩnh ấn tiên phong, “mở màn” hành trình chinh phục huy chương vàng cho thể thao Thanh Hóa tại Đại hội năm nay.

Ngày 28/10, các võ sĩ Thanh Hóa sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng bán kết, hướng tới mục tiêu giành quyền vào chung kết diễn ra ngày 29/10.

Hoàng Sơn - Minh Tuấn