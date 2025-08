Mùa hè trưởng thành cùng Ocean Edu: Hành trình học tập, khám phá và lớn khôn mỗi ngày

Mùa hè 2025 đã để lại những dấu ấn rực rỡ, nơi học sinh khắp mọi miền đã có cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa do Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu tổ chức. Với chủ đề “Make your summer great”, hành trình đầy cảm hứng ấy đã mang đến không chỉ tri thức mà còn những trải nghiệm đáng nhớ, giúp các em tự tin bước vào năm học mới.

Thông qua các chương trình học thuật, trải nghiệm, trại hè và workshop đa dạng, Ocean Edu không chỉ mang đến một mùa hè ý nghĩa mà còn góp phần nuôi dưỡng năng lực, tư duy và kỹ năng toàn diện cho học sinh Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.

Với mong muốn khơi nguồn cảm hứng học tập và mở rộng cánh cửa tri thức, Ocean Edu Roadshow 2025 đã trở thành một điểm nhấn nổi bật trong mùa hè năm nay.

Những “đoàn xe tri thức” mang sắc xanh Ocean Edu tỏa đi khắp các con phố, cổng trường trên cả nước, mang theo thông điệp khích lệ tinh thần học hỏi không ngừng, khát vọng vươn xa và cơ hội trải nghiệm học tiếng Anh thật vui, thật khác biệt đến với hàng triệu học sinh.

Đoàn xe “Ocean Edu Roadshow” lan tỏa sắc xanh tri thức tới khắp mọi miền Tổ quốc.

Mỗi bạn học viên đều có một “vùng trời” riêng để tỏa sáng và tiếng Anh chính là đôi cánh mở rộng chân trời, giúp các em vượt qua giới hạn địa lý, vươn cao, bay xa và chạm đến những ước mơ của riêng mình. Ocean Edu Roadshow là hành trình kết nối giữa học sinh - giáo viên - phụ huynh, cùng hướng đến một thế hệ học sinh Việt bản lĩnh, tự tin chinh phục ước mơ.

Trong khuôn khổ chiến dịch hè “Make Your Summer Great”, Ocean Edu đã tổ chức nhiều chương trình Workshop - Open Day thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh tham gia.

Sự kiện Open Day gồm chuỗi các hoạt động đa dạng và thú vị nơi các em được học tiếng Anh qua dự án sáng tạo (English Project), tự tay tạo nên những sản phẩm thủ công đẹp mắt, đồng thời ghi lại những kỷ niệm thật đẹp trong hành trình hè 2025. Đây không chỉ là hoạt động rèn luyện ngôn ngữ mà còn là dịp để các em phát triển kỹ năng, tự tin thể hiện bản thân.

Mỗi buổi Workshop là một dấu ấn trong hành trình trưởng thành, nơi học sinh được khơi dậy đam mê, khám phá năng lực và tạo dựng nền tảng tư duy hiện đại.

“Make your summer great” đồng hành cùng học sinh với chuỗi hoạt động thú vị ý nghĩa xuyên suốt mùa hè.

Cùng với “Make Your Summer Great”, các bạn nhỏ không chỉ có khoảng thời gian vui chơi, mà còn là hành trình được thực hành, sáng tạo ra những sản phẩm thú vị từ chính ý tưởng của mình, được chinh phục thử thách với các trò chơi vận động, team-building đầy hào hứng, được học thêm kỹ năng mới và tăng phản xạ tiếng Anh qua tương tác thực tế với bạn bè và giáo viên.

Với thông điệp, mùa hè không chỉ để nghỉ, mà để trưởng thành, trại hè Summer EDventures của Ocean Edu đã trở thành chuyến phiêu lưu kỳ thú với vô vàn trải nghiệm giáo dục thực tế.

Trong những ngày nghỉ hè, để cho việc học tiếng Anh có thể thực hiện được mọi lúc, mọi nơi và đầy sáng tạo, Ocean Edu đã triển khai chuỗi livestream học thuật hấp dẫn trên các kênh fanpage và YouTube chính thức trong mùa hè này.

Livestream đặc biệt tháng 7 với chủ đề “Khám phá khu vườn diệu kỳ - Học hay, nhận ngay siêu quà tặng” đã giúp học sinh học từ vựng tiếng Anh qua bài hát, vận động, kết hợp với minigame hấp dẫn và quà tặng giá trị. Livestream mang lại trải nghiệm học tập thú vị ngay tại nhà, góp phần giữ lửa học tập suốt mùa hè cho hàng nghìn học sinh.

Không chỉ là mùa hè trưởng thành của các em học sinh, mùa hè 2025 còn trở nên ý nghĩa với phụ huynh khi đồng hành cùng Ocean Edu trong hội thảo “Đồng hành cùng Cha Mẹ 4.0 – Đánh thức năng lực sáng tạo cho con với AI”. Những chia sẻ thiết thực từ chuyên gia đã mang đến góc nhìn mới, giúp ba mẹ tìm ra phương pháp đồng hành cùng con học tập hiệu quả và sáng tạo trong thời đại công nghệ.

Chào đón thêm những ngôi nhà mới đồng hành cùng học sinh chinh phục tiếng Anh.

Cũng trong mùa hè sôi động này, Ocean Edu tiếp tục mở rộng cơ hội học tập tiếng Anh chất lượng với 100% giáo viên nước ngoài cho học viên cả nước thông qua việc khai trương thêm hai chi nhánh mới: Ocean Edu Sông Công và Ocean Edu Mạo Khê. 2 chi nhánh mới đi vào hoạt động một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của Ocean Edu trong việc đem đến dịch vụ giáo dục chất lượng cao, thuận tiện và gần gũi hơn với mọi học viên trên khắp cả nước.

Những trải nghiệm quý báu trong suốt mùa hè không chỉ là kỷ niệm đẹp, mà còn là hành trang vững chắc cho năm học mới. Đó là tinh thần sẵn sàng, khả năng tiếng Anh cải thiện rõ rệt, kỹ năng mềm được rèn luyện và niềm đam mê học tập được thắp sáng.

Ocean Edu sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, giúp học sinh xây dựng nền tảng vững vàng về ngôn ngữ, tư duy và kỹ năng - sẵn sàng bứt phá trong hành trình học tập phía trước.

Bài, ảnh: Mai Hoan