(Baothanhhoa.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 2034/QĐ-TTg ngày 23/10/2026 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế. Kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, gắn rà soát vị trí việc làm với kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.
Một số nội dung trong Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Kết luận số 107-KL/TW
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 2034/QĐ-TTg ngày 23/10/2026 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế. Kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, gắn rà soát vị trí việc làm với kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.
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