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Microsoft bác bỏ khả năng bị tấn công mạng sau sự cố toàn cầu

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Microsoft cho biết sự cố khiến nhiều dịch vụ gián đoạn xuất phát từ lỗi kỹ thuật khi nâng cấp dung lượng mạng, không liên quan đến tấn công mạng hay AI.

Microsoft bác bỏ khả năng bị tấn công mạng sau sự cố toàn cầu

Microsoft cho biết sự cố khiến nhiều dịch vụ gián đoạn xuất phát từ lỗi kỹ thuật khi nâng cấp dung lượng mạng, không liên quan đến tấn công mạng hay AI.

Microsoft bác bỏ khả năng bị tấn công mạng sau sự cố toàn cầu

Hàng loạt dịch vụ của Microsoft như Outlook, Microsoft 365, Teams, Copilot và Store gặp sự cố trên phạm vi toàn cầu trong ngày 13/11 đã ảnh hưởng đến hàng nghìn người dùng, trong đó có Việt Nam.

Chỉ riêng tại Mỹ, hệ thống Downdetector ghi nhận khoảng 130.000 lượt báo lỗi với Outlook và hơn 45.000 lượt với Microsoft 365. Sự cố cũng ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp và nền tảng công nghệ khác.

Microsoft xác nhận nguyên nhân xuất phát từ vấn đề kỹ thuật liên quan đến quá trình nâng cấp dung lượng mạng, khiến một số máy chủ hoạt động bất thường. Hãng khẳng định sự cố không liên quan đến tấn công mạng hay trí tuệ nhân tạo.

Sáng 14/11, Microsoft vẫn đang từng bước khôi phục dịch vụ, song chưa xác định thời điểm hệ thống hoạt động ổn định hoàn toàn.

Theo VTV

Nguồn: https://vtv.vn/microsoft-bac-bo-kha-nang-bi-tan-cong-mang-sau-su-co-toan-cau-100261114195921479.htm

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