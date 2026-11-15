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Live 19h00 (15/11): Sắc Việt hội tụ

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(Baothanhhoa.vn) - Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp trên nền tảng số VTV8: “Behind the scenes: Gala Sao Mai 2026” diễn ra vào lúc 20h50 ngày 15/11/2026 tại Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV8, trên các nền tảng số VTVgo, VTVprime, vtv8.vtv.vn, Youtube, Facebook, Tiktok VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị xem trực tiếp chương trình trên nền tảng số tại đây vào lúc 20h50 (15/11).

Live 19h00 (15/11): Sắc Việt hội tụ

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp trên nền tảng số VTV8: “Behind the scenes: Gala Sao Mai 2026” diễn ra vào lúc 20h50 ngày 15/11/2026 tại Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV8, trên các nền tảng số VTVgo, VTVprime, vtv8.vtv.vn, Youtube, Facebook, Tiktok VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị xem trực tiếp chương trình trên nền tảng số tại đây vào lúc 20h50 (15/11).

Live 19h00 (15/11): Sắc Việt hội tụ

Nguồn: https://vtv8.vtv.vn/live-19h00-15-11-sac-viet-hoi-tu-107261115180825733.htm

Từ khóa:

#VTV #Đài truyền hình Việt Nam #nền tảng số #Chương trình #trực tiếp #biển Sầm Sơn #TikTok #Thanh hóa #Facebook #Theo dõi

Chủ đề Giải Sao Mai 2026

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