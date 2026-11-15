Live 19h00 (15/11): Sắc Việt hội tụ

Kiến tạo thương hiệu điểm đến văn hóa Văn hóa - Giải trí 08:00 15/11/2026 (Baothanhhoa.vn) - Là một người yêu thích các sự kiện văn hóa, tôi vẫn thường hay nghĩ: một ngày nào đó, khi nhắc đến Thanh Hóa, bên cạnh biển Sầm Sơn, miền di sản Lam Kinh hay vẻ đẹp đại ngàn Pù Luông, người ta còn nhớ đến một sự kiện văn hóa đặc sắc – nơi mỗi năm...

Viet Nam Day 2026: Hòa sắc văn hóa Việt giữa lòng Wellington Văn hóa - Giải trí 15:54 14/11/2026 (Baothanhhoa.vn) - Ngày Việt Nam tại New Zealand 2026 (Viet Nam Day 2026) diễn ra ngày 14/11 tại Wellington, với nhiều hoạt động triển lãm, ẩm thực và nghệ thuật, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam và tăng cường kết nối cộng đồng người Việt với người dân New Zealand...