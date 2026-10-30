Lịch thi đấu V.League hôm nay (30/10); Nhà Glazer nổi giận với Sir Jim Ratcliffe

Đoàn Văn Hậu đạt phong độ xuất sắc tại CAHN: Mảnh ghép hoàn hảo cho hàng thủ Đội tuyển Việt Nam; U17 Việt Nam trở về từ Hàn Quốc, tự tin tăng tốc hướng tới VCK FIFA U17 World Cup 2026; Mâu thuẫn thượng tầng Man Utd: Nhà Glazer nổi giận với Sir Jim Ratcliffe... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (30/10).

Đoàn Văn Hậu đạt phong độ xuất sắc tại CAHN: Mảnh ghép hoàn hảo cho hàng thủ Đội tuyển Việt Nam

Trong màu áo CLB CAHN, Đoàn Văn Hậu đang thể hiện phong độ thăng hoa ở vị trí trung vệ, góp công lớn giúp đội nhà sở hữu hàng thủ tốt nhất V.League và thi đấu ấn tượng tại AFC Champions League Elite. Nhờ chiều cao 1m85, thể hình lý tưởng, bản lĩnh cùng khả năng đọc tình huống nhạy bén, hậu vệ 27 tuổi hoàn toàn xứng đáng được quay trở lại đội tuyển quốc gia.

Đoàn Văn Hậu (phải) hiện chơi rất hay trong màu áo CLB CAHN.

Sự đa năng của Văn Hậu (đá tốt cả trung vệ lệch trái lẫn hậu vệ cánh trái) sẽ mang đến cho HLV Kim Sang-sik nhiều phương án chiến thuật chất lượng để gia cố hàng thủ hướng tới Asian Cup 2027. Dù vậy, yếu tố then chốt với Văn Hậu lúc này là cần giữ “cái đầu lạnh” và kiểm soát cảm xúc tốt hơn để tránh những thẻ phạt không đáng có.

Lịch thi đấu V.League hôm nay (30/10): Bắc Ninh đại chiến HAGL, Hà Nội đụng độ Ninh Bình

Lịch thi đấu vòng 6 V.League 2026/27 ngày 30/10 chứng kiến nhiều cuộc đối đầu nảy lửa. Lúc 18h00, Bắc Ninh tự tin tiếp đón HAGL trên sân nhà dù vắng trụ cột Mai Xuân Quyết và HLV Paulo Foiani (bị cấm chỉ đạo), trong khi HAGL quyết tâm tìm kiếm chiến thắng để thoát khỏi vị trí áp chót bảng xếp hạng.

Trước đó vào lúc 17h00, Thanh Hóa với tinh thần chiến đấu cao sẽ chạm trán Hà Tĩnh đầy duyên nợ.

Trận cầu tâm điểm vòng 6 V.League.

Trận cầu tâm điểm diễn ra lúc 19h15 trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC và Ninh Bình. Cả hai đội đều chịu tổn thất lực lượng: Hà Nội vắng Nguyễn Anh Tiệp và HLV Harry Kewell do án treo giò, còn Ninh Bình thiếu vắng trung vệ Turci nhưng vẫn đặt mục tiêu giành 3 điểm nhờ hàng công thi đấu bùng nổ.

U17 Việt Nam trở về từ Hàn Quốc, tự tin tăng tốc hướng tới VCK FIFA U17 World Cup 2026

Chiều 29/10, U17 Việt Nam hoàn thành chuyến tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc với 3 trận giao hữu chất lượng (thắng U17 Cheonan 5-0, thắng Shinpyeong 4-2, thua U18 Seoul FC 1-4). Đội hình U17 đợt này có sự góp mặt của thủ môn dự bị Nguyễn Tuấn Vũ (CLB Thanh Hóa).

U17 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho World Cup 2026. Ảnh: AFC

Chuyến tập huấn đã giúp toàn đội cải thiện rõ rệt về tư duy chiến thuật cùng cường độ vận động.

Trở về Hà Nội, HLV Cristiano Roland khẳng định toàn đội quyết tâm tạo nên bất ngờ tại VCK U17 World Cup 2026 ở Qatar, nơi U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Theo kế hoạch, toàn đội tiếp tục tập luyện tại Hà Nội trước khi sang UAE tập huấn và đá giao hữu vào ngày 6/11.

Mâu thuẫn thượng tầng Man Utd: Nhà Glazer nổi giận với Sir Jim Ratcliffe

Nội bộ Manchester United tiếp tục biến động dữ dội khi gia đình Glazer tỏ thái độ bất bình với cách điều hành của Sir Jim Ratcliffe. Thành tích bết bát (xếp thứ 16 Premier League với 8 trận liên tiếp không thắng) khiến giá trị CLB lao dốc nghiêm trọng.

Sir Jim Ratcliffe chưa thể cứu MU. Ảnh:Reuters

Đáng chú ý, điều khoản pháp lý cho phép nhà Glazer có quyền bán đứt Man Utd cho bên thứ ba từ tháng 2/2027 mà không cần sự phê chuẩn từ vị tỷ phú người Anh, đẩy Sir Jim trước nguy cơ thua lỗ nặng.

Ở khía cạnh chuyên môn,HLV Michael Carrick xác nhận đã giải quyết xong bất đồng với Bruno Fernandes. Cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục giữ băng đội trưởng và sẽ trở lại đội hình xuất phát ở cuộc chạm trán Chelsea tại vòng 9 Ngoại hạng Anh.

HLV Michael Carrick xác nhận đã giải quyết xong bất đồng với Bruno Fernandes.

Dù áp lực sa thải bủa vây, Carrick khẳng định ông cùng toàn đội vẫn hoàn toàn tập trung tìm giải pháp xoay chuyển tình thế.

HS