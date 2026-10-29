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LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa triển khai đợt cao điểm chuẩn hóa dữ liệu đoàn viên

Thanh Huê
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 29/10, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn cập nhật dữ liệu lên hệ thống phần mềm quản lý và điều hành Công đoàn tỉnh Thanh Hóa - UMOS cho cán bộ công đoàn các cấp trong tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa triển khai đợt cao điểm chuẩn hóa dữ liệu đoàn viên

Chiều 29/10, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn cập nhật dữ liệu lên hệ thống phần mềm quản lý và điều hành Công đoàn tỉnh Thanh Hóa - UMOS cho cán bộ công đoàn các cấp trong tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa triển khai đợt cao điểm chuẩn hóa dữ liệu đoàn viên

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện đợt cao điểm với chủ đề “100 ngày hành động - Dữ liệu đoàn viên chính xác - Quản lý đoàn viên hiện đại - Chuyển đổi số hiệu quả”.

Đợt cao điểm diễn ra trong 100 ngày, từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 10/2/2027, triển khai sâu rộng từ cấp tỉnh đến công đoàn xã, phường và công đoàn cơ sở.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa triển khai đợt cao điểm chuẩn hóa dữ liệu đoàn viên

Đại diện LĐLĐ tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện đợt cao điểm.

Tiếp đó, các đại biểu đã được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh truyền đạt, hướng dẫn 7 nội dung trọng tâm gồm: rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nền; cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu đoàn viên; cập nhật dữ liệu tài chính và nguồn hỗ trợ; cập nhật dữ liệu thi đua, khen thưởng; cập nhật hồ sơ, báo cáo và trao đổi nghiệp vụ; kiểm tra, đối soát và xử lý lỗi; hướng dẫn, hỗ trợ và thúc đẩy sử dụng hệ thống.

Thông qua đợt cao điểm, LĐLĐ tỉnh hướng tới xây dựng nguồn dữ liệu tập trung, đầy đủ, chính xác, thống nhất, có khả năng kết nối và tổng hợp, phục vụ hiệu quả công tác quản lý tài chính, chăm lo phúc lợi, thi đua - khen thưởng, hồ sơ, báo cáo và tiếp nhận, xử lý ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động; quản lý đoàn viên, tổ chức công đoàn và hoạt động chỉ đạo, điều hành.

Cũng tại hội nghị, cán bộ công đoàn các cấp đã được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2026 và tiếp thu kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Thanh Huê

Từ khóa:

#LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa #Liên đoàn Lao động #hướng dẫn #phần mềm quản lý #hệ thống #Thi đua khen thưởng #Công tác tuyên giáo #Bồi dưỡng nghiệp vụ #cán bộ công đoàn #đoàn viên

Chủ đề Công đoàn Thanh Hoá

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