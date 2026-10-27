Lắp đặt Hệ thống MRI 5T toàn thân dùng trong lâm sàng đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 26/10, hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) 5T uMR Jupiter của United Imaging Healthcare đã chính thức ra mắt tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đánh dấu sự xuất hiện của hệ thống MRI 5T toàn thân dùng trong lâm sàng đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á.

Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) 5T uMR Jupiter đã chính thức ra mắt tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Buổi lễ có sự tham dự của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ.

Từ dấu mốc này, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và United Imaging Healthcare cũng đã thành lập Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Cộng hưởng từ 5 Tesla và Trí tuệ nhân tạo, tạo dựng một nền tảng khu vực nhằm thúc đẩy ứng dụng lâm sàng, nghiên cứu khoa học, đào tạo y khoa và hợp tác học thuật về MRI siêu từ lực.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà khẳng định, trong giai đoạn tới, Bộ Y tế ưu tiên hai mũi nhọn cốt lõi: Đó là lập bản đồ dữ liệu lớn, chuyển đổi số sâu rộng và làm chủ công nghệ cao trong chẩn đoán sớm; phát triển các mô hình Viện-Trường tinh hoa nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế cấp cao.

Việc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội quyết tâm đầu tư hệ thống MRI 5T hoàn toàn đồng nhất với các trục định hướng này và giải quyết trực tiếp 3 bài toán chiến lược gồm: Phục vụ lộ trình xây dựng Trung tâm nghiên cứu xuất sắc; Đổi mới mô hình đào tạo thực hành; Nâng tầm chất lượng điều trị lâm sàng kỹ thuật cao.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế nhấn mạnh, Hệ thống siêu từ lực này là hạ tầng nghiên cứu chuẩn quốc tế, giúp các nhà khoa học thực hiện các nghiên cứu đỉnh cao (chức năng não bộ, chuyển hóa mô, sinh học phân tử vi thể), nâng cao vị thế học thuật và hướng tới mục tiêu xây dựng ít nhất 20 viện/trung tâm nghiên cứu xuất sắc của Trường đến năm 2035.

Phó giáo sư Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà cho biết: “Với việc đưa MRI 5T vào sử dụng, chúng tôi đặt mục tiêu nâng tầm vai trò của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, từ một đơn vị ứng dụng công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trở thành trung tâm hàng đầu về nghiên cứu MRI tại Việt Nam, trong khu vực và xa hơn nữa. Chúng tôi cũng mong muốn góp phần xây dựng và hoàn thiện các hướng dẫn lâm sàng về chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật và điều trị can thiệp, hướng tới mục tiêu rộng hơn là nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại Việt Nam cũng như trên thế giới.”

Nhân dịp ra mắt hệ thống uMR Jupiter 5T, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam cùng United Imaging Healthcare đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “See the Unseen.” Sự kiện quy tụ khoảng hơn 400 đại biểu và chuyên gia chẩn đoán hình ảnh đến từ Việt Nam, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Với nhiều phiên khoa học cùng một phiên thảo luận chuyên gia, chương trình đề cập đến các ứng dụng lâm sàng trong chẩn đoán hình ảnh mạch máu não, thần kinh, tim mạch, cũng như những bước phát triển của công nghệ MRI siêu từ lực. Các chuyên gia đến từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Ruijin trực thuộc Trường Y khoa Đại học Giao thông Thượng Hải và Bệnh viện Medistate (Thổ Nhĩ Kỳ) đã chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và góc nhìn nghiên cứu, góp phần thúc đẩy trao đổi học thuật quốc tế trong lĩnh vực MRI siêu từ lực.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và United Imaging Healthcare đã ký kết Biên bản ghi nhớ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khuôn khổ sự kiện, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và United Imaging Healthcare đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ứng dụng lâm sàng MRI 5T, đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu, đào tạo chuyên môn. Hai bên cũng sẽ cùng hướng tới thành lập Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Cộng hưởng từ 5 Tesla và Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm lâm sàng, nguồn lực nghiên cứu và kiến thức chuyên môn.

Trước đó, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và United Imaging Healthcare đã hợp tác trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu và đào tạo chuyên môn. Tháng 5/2026, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Ruijin trực thuộc Trường Y khoa Đại học Giao thông Thượng Hải đã ký Biên bản ghi nhớ tập trung vào ứng dụng lâm sàng và nghiên cứu MRI 5T, phát triển nguồn nhân lực, cùng các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trên nền tảng đó, việc ra mắt hệ thống uMR Jupiter 5T đánh dấu một cột mốc mới trong việc kết nối Việt Nam và Đông Nam Á với mạng lưới đổi mới sáng tạo và nghiên cứu toàn cầu của United Imaging Healthcare.

Kế thừa truyền thống lâu đời về đào tạo y khoa và nghiên cứu của Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã xây dựng mô hình tích hợp giữa khám chữa bệnh, đào tạo y khoa và nghiên cứu khoa học. Trong lĩnh vực MRI, Bệnh viện đang triển khai nhiều định hướng lâm sàng và nghiên cứu, bao gồm chụp hình ảnh độ phân giải cao hệ thần kinh và thần kinh ngoại biên cũng như hệ bạch huyết vùng đầu cổ, đồng thời khám phá tiềm năng của MRI 5T trong các lĩnh vực như chẩn đoán hình ảnh tim mạch và tuyến tiền liệt.../.

Theo TTXVN