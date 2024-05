Lang Chánh đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án

Năm 2024, huyện Lang Chánh triển khai thực hiện 89 dự án. Trong đó, 23 dự án chuyển tiếp từ năm 2023 sang, còn lại là các dự án mới trong năm 2024. Để các dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng đảm bảo đúng thời gian, chất lượng công trình, huyện Lang Chánh đang tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Dự án kè chống sạt lở kết hợp chỉnh trang đô thị khai thác quỹ đất, khu vực thị trấn Lang Chánh đang được đơn vị thi công thực hiện khối lượng đạt khoảng 30%.

Dự án đường giao thông từ bản Giàng, xã Trí Nang đi qua 3 bản: Bang, Giáng, Tỉu của thị trấn Lang Chánh nối Quốc lộ 15A có chiều dài (phần đường và cầu) 5km, tổng mức đầu tư 108 tỷ đồng, được khởi công tháng 10/2023, thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng sau 18 tháng kể từ ngày khởi công. Ông Lương Văn Dũng, Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt, cho biết: Ngay sau khi dự án khởi công, đơn vị đã tập trung máy móc, phương tiện đẩy nhanh tiến độ. Đến thời điểm ngày 3/5/2024, đơn vị đã thực hiện xong được các phần việc như hoàn thành thi công xong phần cầu dự ứng lực bằng bê tông cốt thép, đào, đắp đất nền đường và lắp đặt hệ thống thoát nước dọc, ngang... với khối lượng ước đạt khoảng 50%. Đơn vị đang phấn đấu sẽ hoàn thành, bàn giao công trình sớm hơn so với hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

Dự án thi công kè chống sạt lở cục bộ kết hợp chỉnh trang phát triển đô thị, khai thác quỹ đất khu vực thị trấn Lang Chánh, có tổng mức đầu tư 108 tỷ đồng, khởi công tháng 10/2023, dự kiến hoàn thành tháng 5/2025, hiện đang được 2 đơn vị thi công là Công ty CP Đầu tư Xây dựng TVN và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Thành tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đại diện liên danh đơn vị thi công, ông Ngô Quang Dục, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Thành, cho biết: Đến thời điểm này, đơn vị đã cơ bản hoàn thành phần kè, lát mái được 1km, còn lại 2km đang thực hiện đắp đất nền đường... với khối lượng ước đạt khoảng 30%. Khó khăn nhất hiện nay, ảnh hưởng đến tiến độ đó là chuẩn bị vào mùa mưa, việc vận chuyển vật liệu cũng như thi công kè sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị sẽ tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình cho chủ đầu tư sớm hơn so với quy định.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Lang Chánh, ông Phạm Hùng Sâm cho biết: Năm 2024, huyện Lang Chánh triển khai thực hiện 89 dự án đầu tư công (66 dự án mới và 23 dự án chuyển tiếp từ năm 2023 sang). Những dự án khởi công mới trong năm 2024 đa số đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư. Đối với các dự án chuyển tiếp đang thực hiện thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công các công trình, ban đã phối kết hợp với chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động để người dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Nhìn chung, công tác giải phóng mặt bằng cũng như việc thi công các dự án trên địa bàn huyện đến thời điểm ngày 3/5/2024 cơ bản đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của huyện. Trong đó, nhiều dự án có tiến độ thi công vượt kế hoạch so với yêu cầu của huyện, điển hình như: Dự án đường giao thông từ bản Giàng (xã Trí Nang) đi các thôn Bang, Giáng, Tiểu (thị trấn Lang Chánh) nối với Quốc lộ 15A; Dự án kè chống sạt lở cục bộ kết hợp chỉnh trang phát triển đô thị, khai thác quỹ đất khu vực thị trấn Lang Chánh... Những dự án còn lại đang được các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo theo yêu cầu của huyện. Theo ông Sâm, khó khăn nhất hiện nay của các đơn vị thi công đó là cước vận tải tăng, do trên địa bàn không có mỏ phục vụ nguyên vật liệu. Vì vậy, để có nguyên liệu phục vụ thi công, các đơn vị phải vận chuyển quãng đường xa hàng chục km nên đã đội giá thành công trình lên nhiều lần so với hợp đồng đã ký, gây khó khăn cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến tiến độ.

Bài và ảnh Minh Lý