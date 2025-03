Lang Chánh đẩy mạnh thu hút đầu tư

Cùng với việc phát huy sức mạnh nội lực, những năm qua huyện Lang Chánh đã thực hiện nhiều giải pháp, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn.

Một ca sản xuất của công nhân nhà máy ứng dụng công nghệ cao sản xuất sản phẩm tre, luồng tại thị trấn Lang Chánh.

Theo Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh Hoàng Văn Thanh, dù có nhiều dư địa nhưng điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn nhiều khó khăn. Nếu không có nguồn lực đầu tư từ bên ngoài thì rất khó để địa phương bứt phá phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, tập trung thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao giá trị sản xuất và đời sống cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã, đang được huyện quan tâm đẩy mạnh. Thời gian qua, với sự quan tâm của tỉnh, ngành chức năng, cùng sự nỗ lực của huyện nên đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đến đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông và thương mại - dịch vụ với nhiều dự án quan trọng như: Dự án Nhà máy ứng dụng công nghệ cao sản xuất sản phẩm tre, luồng tại thị trấn Lang Chánh do Công ty CP Bamboo King Vina đầu tư 800 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 1.500 lao động; Dự án nhà máy may xuất khẩu do Công ty TNHH May mặc HQVN đầu tư 85 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 2.000 lao động... Trong lĩnh vực du lịch, trên địa bàn đã có Công ty Đầu tư và Phát triển Ma Hao đầu tư triển khai dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng bản Năng Cát - thác Ma Hao với tổng số vốn 113,407 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư cũng đã đến tìm hiểu, xin chủ trương khai thác các điểm du lịch tại Pù Rinh, làng Thiền, bản Năng Cát và 9 điểm tham quan tại đền Mẫu Chúa Thượng Ngàn, thác Mây, thác Bảy Tầng, thác Xanh, thác Đá Đen, núi Chí Linh...

Theo thông tin từ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, đến hết năm 2024 nhiều dự án đầu tư trên địa bàn huyện đã được đưa vào khai thác, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, trong đó đáng chú ý có dự án nhà máy ứng dụng công nghệ cao sản xuất sản phẩm tre, luồng tại thị trấn Lang Chánh. Hiện tại, huyện đang tiếp tục điều chỉnh, mở rộng Cụm công nghiệp Bãi Bùi tại thị trấn Lang Chánh và phát triển Cụm công nghiệp Lý Ải để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi và thu hút đầu tư các dự án lớn vào địa bàn, như: nhà máy da giày quy mô 15ha, vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng tại khu phố Tỉu, thị trấn Lang Chánh, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 10.000 công nhân; dự án khu dân cư mới thị trấn Lang Chánh; dự án khu đô thị mới Phống Bàn; dự án thủy điện Sông Âm tại xã Tam Văn...

Theo Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lang Chánh Quách Văn Hoan, có được kết quả trên là do huyện tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước trong thu hút đầu tư; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trong triển khai thực hiện các dự án. Đồng thời thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng thông thoáng, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, công chức về thái độ, trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ. Công khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là quy hoạch vùng huyện Lang Chánh đến năm 2045 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện chủ trương thu hút đầu tư, UBND huyện đã thành lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ, tiếp cận nguồn vốn, khoa học - công nghệ và pháp lý...

Lang Chánh có thế mạnh về phát triển lâm nghiệp, ngoài ra huyện còn có vị trí thuận lợi để phát triển công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Vì vậy, quan điểm của huyện là ưu tiên và tập trung tối đa cho các doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào lĩnh vực mà địa phương có tiềm năng, thế mạnh, từ đó tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. Đặc biệt, trong hoạt động thu hút đầu tư, huyện cũng ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện nhà phát triển nhanh và bền vững.

Bài và ảnh: Phong Sắc