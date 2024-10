Lan tỏa phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Khép lại 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa được Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc. Đây là thành tích rất đáng phấn khởi, minh chứng cho ý chí, nghị lực và bản lĩnh của những người lính Cụ Hồ. Dù trên bất cứ mặt trận nào, họ luôn là những tấm gương sáng để các thế hệ sau học tập và noi theo.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thị xã Nghi Sơn thăm mô hình nuôi ốc nhồi của hội viên.

Dấu ấn nổi bật nhất trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 là phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Với sự nỗ lực vươn lên của mỗi hội viên, cùng sự giúp đỡ của tổ chức hội, trong 5 năm, toàn tỉnh có 3.132 hộ CCB thoát nghèo, 2.746 hộ CCB vươn lên khá, giàu, đưa tỷ lệ hộ CCB nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 1,88%, tỷ lệ hộ CCB khá, giàu tăng lên 60,14%. Toàn tỉnh đã có 17/27 huyện, thị, thành phố và 420/558 xã, phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo.

Để có được kết quả này, các cấp hội đã triển khai nhiều cách làm phong phú, thiết thực, hiệu quả như rà soát, nắm chắc số gia đình CCB thuộc diện nghèo, cận nghèo để xây dựng kế hoạch thoát nghèo cho từng năm; hướng dẫn gia đình hội viên tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước; mở lớp tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh; giúp nhau về vốn, giống... Để giúp nhau giảm nghèo, huy động các nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh được các cấp hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong 5 năm, các cấp hội đã nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội và huy động các nguồn vốn khác gần 3.000 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Để nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích và phát huy được hiệu quả, hằng năm các cấp hội CCB phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng duy trì kiểm tra, giám sát việc sử dụng. Qua kiểm tra, hầu hết hội viên được vay vốn đều phát triển sản xuất, kinh doanh có lãi, nhiều người có thu nhập ổn định. Hoạt động ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội của Hội CCB tỉnh được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng Bằng khen dịp tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

Cùng với vốn vay, nhiều phong trào, mô hình mới tiếp tục được nhân rộng. Nổi bật là mô hình “Câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế”. Hiện nay, toàn tỉnh đã thành lập được 268 câu lạc bộ, với 3.797 hội viên tham gia. Các thành viên tham gia câu lạc bộ sẽ giúp đỡ nhau về vốn, giống, kỹ thuật, vật tư, phương tiện, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất hàng hóa; đấu tranh, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng; gương mẫu trong bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Phong trào “Xóa nhà tạm bợ, dột nát” cho hội viên cũng là điểm nhấn nổi bật trong 5 năm qua. Nhiều năm trước, phong trào này được các cấp hội quan tâm thực hiện nhưng kết quả còn nhiều hạn chế vì phụ thuộc vào nguồn kinh phí ủng hộ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Với quyết tâm không để hội viên nghèo phải ở trong những căn nhà tạm bợ và dột nát, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động của các cấp hội, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đã phát động phong trào xây dựng “Nhà nghĩa tình CCB” từ quỹ đóng góp 24.000 đồng/năm của mỗi hội viên. Nhờ đó, giai đoạn 2019-2024, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã làm mới và sửa chữa 486 “Nhà nghĩa tình CCB”, với số tiền hỗ trợ hơn 23 tỷ đồng và gần 30.000 ngày công lao động từ hội viên. Năm 2024, hưởng ứng Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội CCB tỉnh đã nâng mức hỗ trợ làm nhà từ 50 triệu đồng lên 80 triệu đồng/nhà, giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Không chỉ tạo dấu ấn trong giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã khơi dậy tiềm năng và phát huy được công sức, trí tuệ của đông đảo cán bộ, hội viên CCB trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Điển hình như, trong phong trào “CCB chung sức XDNTM, đô thị văn minh”, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã tự nguyện hiến hàng vạn m2 đất, đóng góp hàng chục tỷ đồng để làm đường giao thông, xây dựng công trình phúc lợi. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai rộng rãi với nhiều mô hình cụ thể như “CCB giữ gìn an toàn giao thông, an ninh trật tự cổng trường học”, “CCB giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng”, “CCB với tuyến phố an toàn, văn minh, lịch sự”, “CCB tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng chống cháy rừng”...

5 năm thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, bằng tiếng nói, uy tín và trách nhiệm của mình, các cấp hội CCB trong tỉnh đã gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương. Ghi nhận những đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào giai đoạn 2019-2024, các cấp hội CCB trong tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng 6 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 32 Cờ thi đua, 79 Bằng khen; UBND tỉnh tặng 11 Cờ thi đua, 123 Bằng khen; Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh tặng 686 Bằng khen; UBND, ban chấp hành hội CCB cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tặng hơn 9.500 Giấy khen. Đó là động lực quan trọng để các cấp hội CCB tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi 5 nhóm mục tiêu lớn đã đề ra trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2024-2029.

Bài và ảnh: Tố Phương