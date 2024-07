Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện Hà Trung xem xét, thông qua 12 nghị quyết

Ngày 12/7, HĐND huyện Hà Trung khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 20 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; thảo luận và quyết nghị phương hướng 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Hà Trung tiếp tục có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, trong 13/15 chỉ tiêu đã đánh giá, hầu hết các chỉ tiêu đạt 60% kế hoạch (KH) trở lên; trong đó, có 3 chỉ tiêu đã hoàn thành KH, 6 chỉ tiêu cận hoàn thành KH. Huyện đã được Văn phòng Điều phối NTM Trung ương công nhận đạt huyện NTM năm 2023; được UBND tỉnh ban hành Quyết định NTM nâng cao đối với xã Hà Bình, xã NTM kiểu mẫu đối với xã Hà Sơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hà Trung, phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kinh tế tiếp tục có bước phát triển, sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi. Các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục sản xuất ổn định và phát triển, giá trị xuất khẩu ước đạt 117,86 triệu USD, tăng 46,74% so CK; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 80% dự toán tỉnh giao; giải phóng mặt bằng đạt 95,2% so KH; đấu giá QSDÐ thành được hơn 156 tỷ đồng, thu về ngân sách hơn 131 tỷ đồng.

Công tác triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đối với các xã Hà Lai, Hà Thái và phối hợp với sở, ngành cấp tỉnh trình phê duyệt Đề án thành lập thị trấn Hà Long, Hà Lĩnh được thực hiện đúng tiến độ. Các hoạt động văn hóa - xã hội được tổ chức khoa học hơn; đảm bảo an toàn, lành mạnh, an ninh trật tự, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện. Tập trung chỉ đạo giải quyết hiệu quả các tồn đọng đơn thư, tố cáo, các vụ việc phức tạp; hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân năm 2024; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đại biểu HĐND huyện phát biểu ý kiến.

Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, hạn chế, những nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng cuối năm, huyện Hà Trung tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra; duy trì giữ vững đối với chỉ tiêu đã đạt được, có kế hoạch, giải pháp để tổ chức thực hiện hoàn thành đối với các chỉ tiêu chưa đạt, trong đó chú trọng những chỉ tiêu khó. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối kết hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tranh thủ sự lãnh đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Bí thư Huyện ủy Lê Văn Dậu báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XX; Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 20, HĐND huyện khóa XX; Báo cáo của UBND huyện về các tờ trình tại kỳ họp; Báo cáo của Ban HĐND huyện thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; nghe Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 20, HĐND huyện Hà Trung khóa XX.

Thực hiện chức năng giám sát tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện, của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Cục Thi hành án dân sự huyện trong 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo giám sát chuyên đề của các Ban HĐND huyện; Báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp và các báo cáo quan trọng khác.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, các đại biểu HĐND huyện Hà Trung đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình và thống nhất cao với 12 Nghị quyết về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và các nội dung quan trọng khác.

Phan Nga