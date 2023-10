Trên công trường chế tạo chân đế trụ điện gió của dự án lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương

Từ tháng 7-2023, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đảm nhận thi công hạng mục công việc chế tạo, hạ thủy, vận chuyển và bàn giao tại Bà Rịa - Vũng Tàu 30 chân đế trụ điện gió cho Dự án điện gió ngoài khơi do Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) làm tổng thầu. Dự án điện gió ngoài khơi Greater Changhua 2b & 4 do Tập đoàn Orsted (Đan Mạch) - Tập đoàn số một thế giới về năng lượng tái tạo làm chủ đầu tư và đang được triển khai xây dựng tại Đài Loan. Greater Changhua 2b & 4 có tổng công suất 920 MW. Đây là dự án điện gió lớn nhất tại châu Á - Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại. Tổng trọng lượng 30 chân đế trụ điện gió này đạt tới 9.000 tấn, được thiết kế, sản xuất và nghiệm thu theo quy trình và các tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế. Chỉ sau hơn 2 tháng triển khai, PTSC Thanh Hóa đã chế tạo thành công 3 chân đế trụ điện gió và dự kiến hoàn thành công việc chế tạo vào tháng 2-2024, sớm 8 tháng so với tiến độ yêu cầu.