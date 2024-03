Ngọc Lặc phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025

Sáng 20/3, đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh do đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ngọc Lặc về tình hình thực hiện xây dựng NTM năm 2024 trên địa bàn huyện.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các thành viên đoàn công tác đến thăm Nhà văn hóa thôn Minh Thành, xã Minh Tiến.

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh là thành viên Hội đồng thẩm định đạt chuẩn NTM tỉnh.

Khi bắt tay vào xây dựng NTM, huyện Ngọc Lặc có xuất phát điểm thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thực hiện, huyện đã đạt được những kết quả khá toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững với nhiều dấu ấn rõ nét. Hiện nay, huyện có 16/20 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã NTM nâng cao là Ngọc Liên. Tuy nhiên, có 12 xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí cũ của giai đoạn 2016-2020, do vậy khi áp vào bộ tiêu chí mới chỉ đạt từ 15-18/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt, chủ yếu như: Cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, môi trường và an toàn thực phẩm...

Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh làm việc với Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ngọc Lặc.

Vì vậy, các xã đã tập trung rà soát, đánh giá cụ thể từng chỉ tiêu, tiêu chí để xây dựng kế hoạch duy trì và hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đảm bảo thời gian hoàn thành. Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2024 là Phùng Minh, Minh Tiến, Cao Ngọc, Vân Am.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị.

Đối với xây dựng huyện NTM, đến nay, huyện đã đạt 4/9 tiêu chí. Các tiêu chí còn gặp khó khăn, chưa đạt đó là y tế - văn hóa - giáo dục, kinh tế, môi trường, chất lượng môi trường sống, hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công. Một số tiêu chí huyện NTM khó thực hiện so với điều kiện của huyện, yêu cầu nguồn vốn lớn như: Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước sạch tập trung lớn hơn 18% toàn huyện; các công trình đầu tư bến xe, chợ trung tâm, xử lý rác thải, cụm công nghiệp...

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc phát biểu tại buổi làm việc.

Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Ngọc Lặc phấn đấu 100% xã NTM vào cuối năm 2024, ít nhất 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thị trấn Ngọc Lặc đạt chuẩn đô thị văn minh theo quy định để huyện hoàn thành hồ sơ đề nghị thẩm định huyện NTM năm 2025.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh đã phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể liên quan đến lĩnh vực của từng ngành để huyện Ngọc Lặc đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra trong xây dựng NTM. Lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh đề nghị: Với các xã chưa đạt chuẩn xã NTM, huyện Ngọc Lặc cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện để các xã hoàn thành trước tháng 10/2024. Đồng thời, tập trung duy trì, nâng cao các tiêu chí đối với các xã được công nhận trước năm 2021.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí của huyện NTM trong năm 2024 để năm 2025 hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ đề nghị thẩm định huyện NTM. Bên cạnh đó, huyện Ngọc Lặc cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, bám sát địa bàn, phối hợp với các sở, ngành để kịp thời chỉ ra những khó khăn để có các giải pháp giải quyết kịp thời. Các phòng, tổ chuyên môn Văn phòng Điều phối chương trình NTM tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để huyện Ngọc Lặc về đích huyện NTM theo kế hoạch.

Lê Ngọc