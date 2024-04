Khơi thông nguồn vốn hỗ trợ mua nhà ở xã hội

Sau một năm triển khai thực hiện gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHNN Thanh Hóa) đã tích cực triển khai, chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp cận, nắm bắt nhu cầu vay vốn và hướng dẫn chủ đầu tư, người mua nhà hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh mới có một dự án đã được vay vốn theo chương trình này.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng - khu dân cư Tân Thành ECO3 được vay vốn chương trình 120.000 tỷ đồng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Lam Sơn.

Để tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, ngày 11/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP giao NHNN Việt Nam triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án NƠXH, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ vay với lãi suất ưu đãi. Theo đó, đối tượng vay vốn là pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án NƠXH, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định. Để được vay vốn, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định. Mỗi người mua nhà chỉ được tham gia vay vốn một lần để mua 1 căn hộ tại dự án thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định.

Tại Thanh Hóa, các chi nhánh ngân hàng thương mại Nhà nước tham gia chương trình, gồm: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Ngoại thương. Thời hạn giải ngân của chương trình đến khi doanh số giải ngân đạt 120.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31/12/2030. Thời gian ưu đãi đối với chủ đầu tư áp dụng mức lãi suất cho vay là 3 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu; đối với người mua nhà áp dụng mức lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi là 5 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu. Trong thời gian ưu đãi, lãi suất thấp hơn từ 1,5 đến 2% so với lãi suất trung và dài hạn VNĐ bình quân của các ngân hàng thương mại Nhà nước.

Agribank Nam Thanh Hóa đang triển khai gói vay 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ.

Trên cơ sở Nghị quyết số 33/NQ-CP và chỉ đạo của NHNN Việt Nam, NHNN Thanh Hóa đã ban hành các công văn yêu cầu các ngân hàng tham gia chương trình trên địa bàn tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 33/NQ-CP tới cán bộ, nhân viên trong đơn vị, tạo sự thống nhất về nhận thức trong triển khai thực hiện chương trình. Đồng thời, chủ động bố trí nguồn vốn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện chương trình; đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng...

Để triển khai hiệu quả gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án NƠXH theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của chính phủ, NHNN Thanh Hóa đang tập trung chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tranh thủ các nguồn vốn, chủ động rà soát tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và người mua nhà tiếp cận nhanh nguồn vốn tín dụng ưu đãi; giám sát việc cho vay của các ngân hàng thương mại tham gia chương trình; kịp thời báo cáo với NHNN Việt Nam những vướng mắc phát sinh. Bên cạnh đó, NHNN Thanh Hóa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để nắm bắt các dự án NƠXH trên địa bàn được UBND tỉnh phê duyệt để chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp cận và cho vay theo quy định...

Bài và ảnh: Lương Khánh