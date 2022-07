Khởi công xây dựng Nhà máy Công nghiệp SAB Việt Nam

Tập đoàn SAB được thành lập năm 1976, có trụ sở tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Tập đoàn hoạt động trên rất nhiều các lĩnh vực như: Phụ liệu may mặc, đường ống dẫn, kính quang học, bất động sản, tài chính, thủy điện... Trong đó, nổi bật nhất trong hoạt động của tập đoàn là là nhánh sản xuất phụ liệu may mặc. Đây cũng là lĩnh vực SAB có kinh nghiệm nhất với hơn 45 năm kinh nghiệm. Trong suốt quá trình phát triển, công ty đã tập trung vào nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ, hướng đến sản xuất quy mô, thông minh và chất lượng tiếp thị, dịch vụ liên tục được cải thiện. Nhà máy Công nghiệp SAB Việt Nam của Tập đoàn SAB được khởi công xây dựng, đồng nghĩa với việc quá trình quốc tế hóa của Tập đoàn SAB đã bước lên một tầm cao mới, và hoạt động kinh doanh sản xuất ở nước ngoài của Tập đoàn SAB cũng bước vào một chặng đường phát triển mới. Là cơ sở sản xuất thứ 2 tại nước ngoài của tập đoàn, Nhà máy công nghiệp SAB Việt Nam là nơi triển khai chính cho chiến lược phát triển trong tương lai của Tập đoàn SAB. Nhà máy sẽ thực hiện sứ mệnh “Cùng đối tác xây dựng đại nghiệp” và hướng tới mục tiêu xây dựng công nghiệp sản xuất cao cấp, thông qua việc áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến và thông minh hàng đầu trong ngành, nhằm đạt được sự phát triển xanh và chất lượng cao. Được biết, đến năm 2021, SAB đã có 890 bằng sáng chế được ủy quyền trong và ngoài nước. Với năng lực sản xuất hiện có, Tập đoàn SAB là một trong những doanh nghiệp sản xuất phụ kiện may mặc lớn nhất và có uy tín cao trong ngành, đồng thời là thương hiệu nổi tiếng trong ngành phụ kiện may mặc của Trung Quốc.