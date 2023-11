Doanh nghiệp phân phối chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết

Ngay từ đầu tháng 11, sức mua của người tiêu dùng đã có xu hướng tăng dần. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp (DN) sản xuất và phân phối hàng hóa trong tỉnh đã, đang gấp rút chuẩn bị nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Công ty CP Thương mại Sao Khuê chuẩn bị hàng tết.

Còn gần 2 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024 nhưng nhiều DN đã “tung” các mẫu mã hàng tết ra thị trường để khách hàng có thể lựa chọn và đặt trước. Dựa theo tình hình tiêu dùng năm nay, kế hoạch sản xuất đều được các DN hoàn thiện xong trong tháng 10 để đảm bảo nguồn cung ứng đầy đủ, tránh tình trạng thiếu hàng dịp tết đến. Vừa là DN sản xuất, cũng là nhà phân phối, Công ty CP Thương mại Sao Khuê đã “rục rịch” chuẩn bị hàng hóa cho mùa tết được khoảng 1 tuần nay. Nhà máy chế biến gạo của công ty hiện đang hoạt động hết công suất, công nhân tăng thêm ca kíp, đồng thời tuyển thêm lao động thời vụ để kịp các đơn đặt hàng. Anh Nguyễn Công Dương, phó giám đốc công ty, cho biết: “Như thường lệ, cứ đến dịp cuối năm là sức tiêu thụ lại tăng khoảng 30%. Vì thế, công ty chúng tôi cũng phải lên kế hoạch sản xuất sao cho hợp lý, không quá tồn đọng hàng mà cũng không để tình trạng khan hiếm hàng xảy ra. Đồng thời, để tri ân khách hàng và các đại lý bán lẻ, chúng tôi cũng đã có nhiều chương trình giảm giá cũng như chiết khấu phần trăm riêng cho từng đối tượng. Tính đến nay, công tác chuẩn bị hầu như đều đã được hoàn tất, dự tính xuất bán ra thị trường dịp tết khoảng 5.000 tấn gạo".

Là một trong số những DN bán lẻ, phân phối thực phẩm lớn trong tỉnh, Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Minh Đào Dũng cũng đang lên kế hoạch dự trữ hơn 40% nguồn hàng. Các sản phẩm thường bán chạy nhất mùa tết là xúc xích, thịt hun khói, chân giò, bánh xếp Hàn Quốc... sẽ được công ty nhập với số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Để người tiêu dùng thuận tiện hơn trong việc mua bán, công ty đã phân phối hàng hóa cho hơn 20 cửa hàng, tạp hóa trên toàn TP Thanh Hóa. Tuy giá nhập vào có tăng hơn so với năm trước nhưng công ty vẫn đang nỗ lực cân đối tài chính để đưa ra thị trường các sản phẩm với giá cả hợp lý nhất trong dịp Tết Nguyên đán này.

Về phía DN phân phối lớn như Winmart, GO!, Co.op Mart... nguồn cung hàng hóa cũng được dự báo tăng đáng kể. Theo chị Lê Thị Hương, quản lý cửa hàng Winmart, đường Lạc Long Quân (TP Thanh Hóa), cho biết, dự tính các mặt hàng tươi sống sẽ tăng khoảng 40% do năm nay người dân có xu hướng chi tiêu tiết kiệm, chỉ ưu tiên các mặt hàng có tính thiết yếu. Chính vì vậy, đầu mối thu mua chung của toàn siêu thị đã đàm phán với nhiều nguồn cung sản xuất khác nhau để lượng cung ứng cao hơn so với năm trước. Điển hình như thịt lợn cao hơn 20%, thịt gà cao hơn 25%, các loại rau củ quả khác 15%. Bên cạnh đó, siêu thị cũng sẽ chạy thêm nhiều chương trình khuyến mãi cho nhiều mặt hàng truyền thống như: bánh chưng, bánh tét, lạp xưởng, bánh kẹo... áp dụng cho tất cả khách hàng mua trực tiếp và trực tuyến. Còn tại siêu thị Co.op Mart Thanh Hóa, dự báo sức mua toàn thị trường cũng sẽ tăng từ 20 - 30% trong dịp tết. Vì vậy các hoạt động khuyến mãi hàng tết sẽ được siêu thị triển khai trước tết gần 2 tháng, bắt đầu từ nửa cuối tháng 11/2023. Trong đó có một số chương trình nổi bật như: vòng quay triệu phú, mỗi khách hàng mua sắm hơn 500.000 đồng hoặc 1 triệu đồng trở lên sẽ có cơ hội nhận quà với giá trị tương ứng. Ngoài ra, vào thứ 2, 4, 6 trong tuần sẽ có nhiều sản phẩm đồng giá từ 10.000 đồng áp dụng cả mua trực tiếp và mua trên ứng dụng của siêu thị. Thời điểm này, Co.op mart Thanh Hóa cũng đang tích cực giới thiệu các giỏ quà tết gồm trái cây, bánh kẹo... hầu hết đều ưu tiên hàng Việt chất lượng cao.

Để đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho dịp lễ, tết, Sở Công Thương cũng đã có yêu cầu các DN, các nhà phân phối phải có kế hoạch khai thác nguồn hàng hợp lý, tổ chức các điểm bán hàng bảo đảm đầy đủ hàng hóa, giá cả ổn định và triển khai các chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng. Ngoài ra, sở cũng sẽ phối hợp các đơn vị có liên quan để kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; đồng thời kiểm soát tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ... để người dân có thể yên tâm mua sắm dịp tết đến, xuân về.

Bài và ảnh: Chi Phạm