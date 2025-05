Bứt tốc cùng dự án trọng điểm: Thanh Hóa trên đường lớn! (Bài cuối) - Quyết tâm tạo đà bứt phá

Những “cỗ máy tăng trưởng mới” đang ngày một vận hành mạnh mẽ, đem đến diện mạo sôi động cho nền kinh tế Thanh Hóa. Tuy nhiên, không dừng lại ở những thành tựu trước mắt, Thanh Hóa đang hướng tới mục tiêu xa hơn: Phát huy tối đa hiệu quả các dự án trọng điểm, khai thác mạnh mẽ cơ hội từ dòng vốn lớn và thu hút dự án mới, với quyết tâm chinh phục những đỉnh cao tăng trưởng mới.

Thanh Hóa phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay. (Trong ảnh: Cung văn hóa thiếu nhi TP Thanh Hóa đang tăng tốc thi công để hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 6/2025). Ảnh: PV

Những “cú huých vàng”

Nếu ví nền kinh tế Thanh Hóa như một con tàu lớn trên hành trình hội nhập và bứt phá, thì những công trình, dự án trọng điểm chính là những “động cơ” mạnh mẽ, giúp con tàu ấy tăng tốc vượt sóng. Từ không gian du lịch mới bừng sáng ven biển, đến những khu công nghiệp rộn ràng sản xuất, mỗi dự án lớn hoàn thành đều như một “cú huých vàng”, tạo sức bật mãnh liệt cho nền kinh tế tỉnh nhà.

Trước thềm mùa du lịch hè 2024, Quảng trường biển - trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn với tổng mức đầu tư gần 1.456 tỷ đồng do Tập đoàn Sun Group và tỉnh Thanh Hóa đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) chính thức khai trương - mang trong mình sự kết tinh của khát vọng đưa du lịch Thanh Hóa vươn tầm quốc gia. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng về hạ tầng du lịch, mà còn là chất xúc tác mạnh mẽ giúp du lịch Sầm Sơn bứt tốc, khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu miền Bắc và Bắc Trung bộ.

Và rồi, hơn 8,86 triệu lượt khách đổ về Sầm Sơn trong năm 2024, tổng thu từ du lịch đạt hơn 17.100 tỷ đồng - những con số kỷ lục đã đưa Sầm Sơn củng cố vững chắc vị thế “thủ phủ du lịch biển” phía Bắc. Từ du lịch mùa vụ, Sầm Sơn giờ đây đã thực sự chuyển mình thành trung tâm lễ hội, du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp. Quảng trường biển không chỉ là biểu tượng mới của thành phố biển, mà còn là không gian kết nối, mở rộng cơ hội kinh doanh dịch vụ, thu hút đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực. Một trục cảnh quan đẹp, một nhịp sống lễ hội sôi động, và những làn sóng du khách bất tận - tất cả đang tạo nên nguồn sinh khí dồi dào, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Trong bức tranh phát triển công nghiệp hóa của Thanh Hóa, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn xứng đáng được ví như “trái tim đang đập mạnh mẽ” của nền kinh tế tỉnh nhà. Là đại dự án trọng điểm quốc gia, nhà máy đang tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, kéo theo cả nền sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ tỉnh Thanh bước vào giai đoạn tăng tốc mới.

Năm 2024, giữa bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới biến động mạnh, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã không chỉ duy trì vận hành vượt công suất thiết kế, mà còn ghi những dấu ấn ấn tượng trên thị trường quốc tế khi xuất khẩu thành công nhiều sản phẩm hóa dầu “made in Việt Nam” ra thế giới. Tổng giá trị sản xuất mà nhà máy mang lại trong năm đạt gần 190.000 tỷ đồng, chiếm tới 68% giá trị sản xuất toàn Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và các Khu công nghiệp của tỉnh. Về đóng góp ngân sách, con số ấn tượng hơn 24.700 tỷ đồng đã đưa Thanh Hóa chính thức trở lại “câu lạc bộ thu ngân sách 50.000 tỷ đồng” sau một thời gian thách thức.

Quảng trường biển - trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn - góp phần đưa doanh thu du lịch Sầm Sơn bứt tốc.

Đây không chỉ là những con số khô khan. Đằng sau đó là sức sống mãnh liệt của một tổ hợp lọc hóa dầu hiện đại, đang gánh vác khoảng 40% nhu cầu xăng dầu nội địa của cả nước. Đó là sức mạnh lan tỏa với hơn 1.500 việc làm trực tiếp, hàng chục nghìn lao động gián tiếp. Hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh được hưởng lợi từ chuỗi cung ứng dịch vụ, từ vật tư thiết bị cơ khí, bảo dưỡng kỹ thuật phức tạp, đến lai dắt tàu dầu thô trên biển. Đó còn là tác động mạnh mẽ lên cán cân thương mại, góp phần giảm nhập siêu cho cán cân xuất nhập khẩu Thanh Hóa và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Giữa lòng KKTNS rộng lớn, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 - tổng vốn đầu tư 2,8 tỷ USD cũng đang ngày đêm vận hành, cung cấp 7,8 tỷ kWh điện lên lưới quốc gia mỗi năm, với giá trị sản xuất mang lại năm 2024 là 17.263 tỷ đồng. Với công nghệ nhiệt điện than siêu tới hạn hiện đại, nhà máy không chỉ bảo đảm hiệu suất phát điện cao, tiết kiệm nhiên liệu, mà còn kiểm soát chặt chẽ lượng phát thải khí nhà kính, thân thiện hơn với môi trường. Trong bức tranh tổng thể phát triển của Thanh Hóa, Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 đang giữ vai trò “hậu phương năng lượng”, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho toàn bộ khu vực Nam Thanh - Bắc Nghệ và phục vụ trực tiếp cho các ngành sản xuất công nghiệp quy mô lớn trong KKTNS. Từ đây, mở rộng cánh cửa đầu tư, thu hút thêm nhiều dự án công nghiệp nặng, luyện kim, hóa chất, dịch vụ logistics... về với tỉnh Thanh.

Không chỉ làm giàu thêm những con số tăng trưởng kinh tế, những công trình trọng điểm đã góp phần thay đổi cấu trúc ngành nghề, nâng tầm hình ảnh địa phương trên bản đồ công nghiệp, du lịch và dịch vụ quốc gia.

Hướng tới đỉnh cao tăng trưởng

Những “cú huých vàng” từ các công trình, dự án trọng điểm không chỉ tạo thế vững chắc cho nền kinh tế Thanh Hóa, mà còn khơi dậy khát vọng lớn lao về một hành trình phát triển vượt bậc. Đặt trên nền móng của những thành tựu đã có, Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới, với kịch bản tăng trưởng GRDP đạt 11% ngay trong năm 2025 - một chỉ tiêu đầy thách thức, nhưng cũng tràn trề cơ hội khi thế và lực đã hội tụ mạnh mẽ.

Nhằm hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng với “tham vọng” hai con số trong năm nay, Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 về việc ban hành kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh Thanh Hóa năm 2025 đã mở ra một kế hoạch kinh tế đầy tham vọng; trong đó, vai trò của các dự án trọng điểm vừa hoàn thành hoặc đang vận hành ổn định đã, đang và sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt trong việc tạo ra động lực tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa nỗ lực phát huy tối đa hiệu quả các công trình, dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy gia tăng sản lượng công nghiệp, dịch vụ du lịch, khai thác tối đa hiệu suất để tạo động lực tăng trưởng trực tiếp; đẩy mạnh đầu tư công và giải ngân vốn với mục tiêu 100%, tập trung vào các dự án hạ tầng then chốt như giao thông liên vùng, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị động lực. Các dự án như đường ven biển, các tuyến đường vành đai KKTNS, hệ thống hạ tầng cấp nước, cấp điện... đang được tăng tốc triển khai, tạo dư địa lớn cho phát triển sản xuất và thu hút đầu tư.

Thanh Hóa cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp, đặc biệt là thu hút FDI chất lượng cao. Trong đó, tỉnh tập trung xúc tiến đầu tư trọng điểm vào các ngành: công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp năng lượng sạch, logistics, cảng biển, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp... Đặc biệt, chú trọng lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính, công nghệ cao, thân thiện môi trường để đảm bảo phát triển bền vững, phù hợp định hướng cơ cấu kinh tế mới. Tỉnh cũng ban hành mục tiêu và định hướng trong việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ nhà đầu tư nhanh chóng triển khai dự án; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu sản xuất công nghiệp hiện đại.

Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn đang tập trung nhân lực thi công phần móng công trình.

Quý I năm 2025, động lực tăng trưởng - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục vận hành vượt công suất thiết kế, duy trì mức 110% so với kế hoạch. Ông Kazutaka Yamato, Tổng Giám đốc NSRP chia sẻ: “Nhà máy đặt mục tiêu cung ứng 2.294.000 tấn sản phẩm trong quý II, khẳng định vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu xăng dầu và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng và đồng hành cùng các mục tiêu năng lượng quốc gia, NSRP sẽ tiếp tục mở rộng công suất vận hành vượt thiết kế ban đầu, nâng cao tính linh hoạt trong vận hành, hiệu quả sản xuất và khả năng phản ứng với thị trường. Đồng thời, tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành, chính quyền địa phương, các nhà đầu tư và các bên liên quan trong lộ trình tái cơ cấu và phát triển dài hạn nhằm tiếp tục thúc đẩy hiệu quả hoạt động”. “Trái tim” ngành công nghiệp nặng hứa hẹn sẽ đưa tỉnh Thanh tiếp tục ghi những dấu ấn mạnh mẽ trên các mục tiêu về sản xuất, xuất khẩu và thu ngân sách.

Tiếp nối chuỗi công trình trọng điểm đang tạo sức bật mạnh mẽ cho nền kinh tế, ngày 26/4/2025, Thanh Hóa đã chính thức động thổ Dự án Khu dịch vụ thương mại và cáp treo thuộc Quần thể Khu Du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên. Với tổng vốn đầu tư lớn do Tập đoàn Sun Group thực hiện, dự án được kỳ vọng sẽ làm bừng sáng vùng đất lịch sử Triệu Sơn, mở ra không gian du lịch, dịch vụ mới, gắn kết sâu sắc giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế xanh, bền vững. Dự án không chỉ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch tâm linh của Thanh Hóa, kết nối hiệu quả với các tuyến du lịch nội tỉnh và liên tỉnh, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng dịch vụ, thương mại hiện đại. Khi đi vào vận hành, khu cáp treo và khu dịch vụ Am Tiên sẽ tạo thêm động lực cho thu hút khách du lịch, kéo theo sự phát triển của hạ tầng, thương mại, dịch vụ phụ trợ, đồng thời tạo hàng ngàn cơ hội việc làm mới cho lao động địa phương.

Thanh Hóa cũng đang quyết tâm mở rộng không gian phát triển bằng việc tái khởi động những động lực mới, điển hình như Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn đang trở lại cuộc đua tranh tài bởi 5 liên doanh nhà đầu tư lớn trên thế giới, bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 8/4 - 10/6/2025. Với tổng mức đầu tư lên tới 55.069 tỷ đồng (hơn 2,2 tỷ USD), công suất thiết kế 1.500MW, dự án này được xác định là nguồn điện trọng điểm quốc gia, được ưu tiên phát triển trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư quốc tế cho dự án không chỉ thể hiện sức hút mạnh mẽ của Thanh Hóa đối với dòng vốn chiến lược, mà còn cho thấy quyết tâm đón đầu xu thế năng lượng sạch, bền vững. Khi đi vào vận hành, Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn sẽ không chỉ bảo đảm an ninh năng lượng cho Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung bộ, mà còn tạo thêm động lực mạnh mẽ cho phát triển công nghiệp, logistics, thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao - những mảnh ghép không thể thiếu trong hành trình chinh phục những đỉnh cao tăng trưởng mới.

Những công trình đã hoàn thiện, những dự án mới khởi động và những siêu dự án đang trên hành trình tái sinh, tất cả đang hợp thành bản giao hưởng phát triển sôi động trên khắp vùng đất Thanh Hóa. Từ năng lượng truyền thống đến năng lượng xanh, từ đô thị biển sôi động đến vùng tâm linh văn hóa, xứ Thanh đang dồn toàn lực, tăng tốc mạnh mẽ để hiện thực hóa khát vọng bứt phá, chinh phục những đỉnh cao tăng trưởng mới trong năm 2025 và xa hơn nữa!

Nhóm PV