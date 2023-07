“Chìa khóa” giúp những gia đình thu nhập thấp có “tổ ấm”

Thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả chương trình cho vay vốn nhà ở xã hội.

Gia đình chị Hồ Thị Phương Dung ở khu phố Tân Thượng, thị trấn Tân Phong (Quảng Xương) được vay vốn chính sách xây nhà mới khang trang.

Cơ hội an cư lạc nghiệp

Là cán bộ, viên chức, tiền lương ít ỏi nên việc sở hữu ngôi nhà riêng là niềm ao ước của vợ chồng chị Hồ Thị Phương Dung ở khu phố Tân Thượng, thị trấn Tân Phong (Quảng Xương). Mong ước có mái nhà để an cư lạc nghiệp của vợ chồng chị Dung đã thành hiện thực từ khi được tiếp cận nguồn vốn vay từ NHCSXH Quảng Xương. Chị Dung tâm sự: “Tôi là kế toán đang công tác tại Cục Dự trữ Nhà nước - Chi nhánh huyện Quảng Xương, chồng cũng là viên chức Nhà nước, nguồn thu nhập tuy không cao nhưng cũng khá ổn định. Được

NHCSXH Quảng Xương cho vay 350 triệu đồng, cùng với số tiền tiết kiệm được, gia đình đã xây ngôi nhà mới rộng rãi. Việc giải ngân rất thuận lợi, không có gì khó khăn. Lãi suất của chương trình vay phù hợp với thu nhập của hai vợ chồng, hàng tháng cố gắng tích góp tiết kiệm để trả nợ ngân hàng. Và, thời gian vay vốn cũng rất dài, nên chúng tôi cũng không bị áp lực trả nợ, yên tâm làm việc”.

Còn với anh Cao Văn Quân ở khu phố Thành Ngọc, phường Trường Sơn (TP Sầm Sơn), căn nhà mới đã mở ra một trang mới hạnh phúc của vợ chồng anh. Anh Quân là giáo viên tiểu học, vợ anh công tác tại Trường Mầm non phường Trường Sơn. Sau khi cưới nhau, hai vợ chồng có số vốn dồn vào mua mảnh đất gần 100m2 và tính toán xây dựng nhà ở. Ban đầu vợ chồng anh định vay ngân hàng thương mại để xây nhà. Đang lúc phân vân vì nếu vay ngân hàng hàng trăm triệu đồng thì số tiền lãi và vốn phải trả hàng tháng quá cao so với thu nhập. May thay, anh biết được chương trình vay nhà ở xã hội nên mạnh dạn vay vốn số tiền 400 triệu đồng. Anh Quân nhớ lại, trước đây khi chưa xây dựng được căn nhà mới, gia đình anh phải sống trong căn nhà mái tôn lụp xụp, cứ mưa xuống là nhà lại dột không có chỗ để ở... Khi được Chi nhánh NHCSXH Sầm Sơn cho vay vốn hỗ trợ, gia đình anh đã có ngôi nhà mới. Bây giờ, gia đình anh cảm thấy yên tâm hơn nhiều, trời nắng cũng như trời mưa, không sợ thấm dột hay gió lùa. Chương trình cho vay nhà ở xã hội của Chính phủ rất phù hợp với những người có thu nhập thấp, vốn vay không chỉ giúp nhiều gia đình “an cư lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống mà còn tạo thêm quyết tâm, động lực để họ làm việc, tích cóp trả nợ, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

Được biết, thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về chính sách phát triển và quản lý nhà ở xã hội, NHCSXH Sầm Sơn đã chủ động tham mưu cho UBND thành phố, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện. Qua đó chính sách cho vay nhà ở xã hội được triển khai kịp thời, đáp ứng được nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội, xây mới và sửa chữa nhà để ở của một số hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Tính đến ngày 30-6, NHCSXH Sầm Sơn đã giải ngân hơn 51,7 tỷ đồng từ chương trình cho vay nhà ở xã hội, giúp cho 126 hộ gia đình được vay vốn ưu đãi để xây dựng nhà ở, giúp họ an cư lạc nghiệp, có động lực hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Để tiếp tục triển khai kịp thời chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, NHCSXH Sầm Sơn đang tập trung tuyên truyền, phổ biến về chương trình đến các cấp hội, lãnh đạo các địa phương, cán bộ ban giảm nghèo các xã, phường, trưởng các thôn, tổ dân phố và thành viên ban quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn để tuyên truyền, phổ biến đến các đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức hội, tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức rà soát, xác định nhu cầu, hướng dẫn thủ tục hồ sơ triển khai cho vay kịp thời.

Đáp ứng nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội

Với những người thu nhập thấp, ước mơ được chính bàn tay mình xây nên những ngôi nhà “chính chủ” là một điều gì đó rất xa vời. Để toại nguyện ước mơ của những gia đình còn gặp khó khăn, nguồn vốn của NHCSXH được coi là “chìa khóa”, giúp những gia đình công chức, viên chức và người lao động thu nhập thấp xây nên những “tổ ấm”. Thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi cho vay nhà ở xã hội, thời gian qua, mạng lưới NHCSXH, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các cấp chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn. Hồ sơ vay vốn, quy trình vay vốn được triển khai đúng quy định và bảo đảm thời gian giải ngân vay vốn nhanh nhất cho đối tượng thụ hưởng. Với lãi suất ưu đãi, nguồn vốn từ chương trình đã giúp nhiều gia đình chính sách, công chức, viên chức, người thu nhập thấp có điều kiện mua và xây dựng nhà ở ổn định, yên tâm làm việc.

Ông Lê Hữu Quyền, Giám đốc NHCSXH Thanh Hóa cho biết: Chương trình cho vay nhà ở xã hội có ý nghĩa rất lớn, tạo điều kiện cho các hộ gia đình thu nhập thấp có cơ hội được tiếp cận vốn vay ưu đãi, xây mới, sửa chữa nhà ở, nâng cao đời sống. Trong thời gian qua, NHCSXH Thanh Hóa đã thường xuyên chỉ đạo các phòng giao dịch tập trung rà soát, đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về chính sách cho vay tới các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Đến ngày 30-6-2023, dư nợ chương trình cho vay nhà ở xã hội đạt 513,5 tỷ đồng với 1.444 khách hàng đang vay vốn. Để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, NHCSXH Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về đối tượng, quy trình cho vay để Nhân dân hiểu, tham gia vay vốn tín dụng. Trong đó, đặc biệt quan tâm tuyên truyền đến đối tượng vay vốn là công nhân có thu nhập thấp chưa có nhà ở, đủ điều kiện vay vốn; phấn đấu giải ngân nhanh chóng, chính xác, đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho người có thu nhập thấp, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Bài và ảnh: Khánh Phương