Khi doanh nghiệp cùng nhau dựng “lá chắn” phòng cháy

An toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) của các nhà xưởng trong cùng một cụm công nghiệp có quan hệ chặt chẽ với nhau. Tại Cụm công nghiệp (CCN) Bắc Hoằng Hóa, xã Hoằng Phú, 9 doanh nghiệp tham gia mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn PCCC”, tổ chức đầu mối liên lạc và chuẩn bị phương án chi viện, hướng tới bảo vệ sản xuất và việc làm của người lao động.

Lực lượng và phương tiện tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại nhà xưởng.

Khi một nhà xưởng xảy ra cháy, doanh nghiệp bên cạnh vừa có nguy cơ bị ảnh hưởng, vừa có thể đưa người và phương tiện sang hỗ trợ. Nhưng lực lượng ấy sẽ nhận tin từ đâu, ai huy động và đến nơi đảm nhiệm việc gì? Đó là những khâu phải thống nhất trước khi có sự cố, cũng là yêu cầu đặt ra với mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn PCCC” tại CCN Bắc Hoằng Hóa. Mô hình có 9 thành viên, gồm Sakurai Việt Nam, Hong Yang Việt Nam, SQ Toys Vina, Crecimiento N.V, Toray Industries (H.K.) Việt Nam cùng các doanh nghiệp hạ tầng, thương mại, dịch vụ và thiết bị điện. Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Thanh Hóa giữ vai trò cụm trưởng; Công an xã Hoằng Phú trực tiếp quản lý, kiểm tra, đôn đốc hoạt động.

Việc bố trí đơn vị hạ tầng làm cụm trưởng tạo đầu mối kết nối các cơ sở có đặc điểm sản xuất và khả năng ứng phó khác nhau. Thay vì chỉ xây dựng phương án trong phạm vi từng doanh nghiệp, mô hình đặt ra nhiệm vụ phối hợp, chuẩn bị lực lượng và phương tiện để hỗ trợ thành viên khi xảy ra cháy, nổ. Khâu đầu tiên là liên lạc. Quy chế mô hình yêu cầu niêm yết thông tin liên hệ, phân công người thường trực tiếp nhận tin báo, sử dụng điện thoại, bộ đàm hoặc thiết bị phù hợp. Cùng với đó, các doanh nghiệp phối hợp xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; thực tập phương án phối hợp với cơ quan công an ít nhất mỗi năm một lần. Những phần việc này gắn việc chi viện với trách nhiệm cụ thể: cơ sở cần hỗ trợ có đầu mối liên hệ; đơn vị được huy động biết người, phương tiện có thể tham gia và nhiệm vụ được phân công. Thực tập giúp các bên kiểm tra cách triển khai phương án, từ nhận tin đến tổ chức lực lượng ứng cứu.

Mô hình được UBND xã Hoằng Phú thành lập ngày 28/4/2026. Ngay sau lễ ra mắt hồi tháng 6, Ban Chỉ đạo mô hình phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đơn vị chức năng tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phối hợp tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam (cơ sở tại Khu Công nghiệp Lễ Môn và CCN Bắc Hoằng Hóa), với tổng cộng 19 xưởng may, tạo việc làm cho khoảng 15.000 lao động.

Tại Công ty TNHH Hong Yang Việt Nam, một thành viên của cụm, việc phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã được thực hành từ trước khi mô hình thành lập. Cuộc thực tập ngày 26/4/2025 đặt tình huống cháy giả định tại xưởng thêu, có nguy cơ lan sang những khu vực khác. Vải, bông gòn, mút, xốp và thùng carton là những vật liệu được xác định trong tình huống. Công nhân sử dụng phương tiện sẵn có để chữa cháy ban đầu, đồng thời gọi điện báo lực lượng chuyên nghiệp. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 phối hợp với lực lượng của công ty triển khai nhiệm vụ: một nhóm phun nước khống chế đám cháy, làm mát khu vực lân cận; nhóm khác cứu người mắc kẹt và di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Tình huống ấy cho thấy các phần việc nối tiếp nhau khi ứng phó: lực lượng tại chỗ xử lý ban đầu, báo tin và phối hợp khi có lực lượng hỗ trợ. Việc phân công phải được chuẩn bị để người tham gia nắm nhiệm vụ của mình.

Ngày 7/8/2026, Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tổ chức đào tạo, diễn tập PCCC tại Chi nhánh Lễ Môn cho đội PCCC cơ sở, cán bộ, nhân viên và người lao động. Người tham gia thực hành nhận diện tình huống, xử lý ban đầu và sử dụng bình chữa cháy phù hợp.

Cùng với huấn luyện trong từng cơ sở, mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn PCCC” tại CCN Bắc Hoằng Hóa đặt ra việc chia sẻ kết quả tự kiểm tra PCCC giữa các thành viên. Những thiếu sót được phát hiện và cách khắc phục tại một nhà xưởng có thể giúp doanh nghiệp khác rà soát lại điều kiện an toàn của mình.

Theo Thượng tá Đỗ Văn Yên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh), để phòng ngừa hỏa hoạn hiệu quả, người đứng đầu các doanh nghiệp cần thực sự nêu cao trách nhiệm, duy trì nền nếp tự kiểm tra, thường xuyên huấn luyện và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy sát với thực tế. Song song với sự tự giác của chủ cơ sở, lực lượng công an xã phải bám sát địa bàn, chủ động tham mưu, hướng dẫn và siết chặt công tác kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn cháy nổ tại các khu vực sản xuất, kinh doanh.

Bài và ảnh: Tăng Thúy