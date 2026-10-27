Khai mạc Diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026

Sáng 27/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì khai mạc Diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026.

Toàn cảnh khai mạc diễn tập.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, học viện, nhà trường và lãnh đạo các địa phương trên địa bàn Quân khu 4.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự khai mạc diễn tập.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa dự khai mạc diễn tập.

Quân khu 4 là địa bàn trọng yếu trong thế trận phòng thủ chung của cả nước, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về địa chính trị, địa quân sự, giữ vai trò cầu nối giữa hai miền Bắc - Nam. Diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026 có quy mô lớn, địa bàn rộng, được tổ chức tại nhiều địa phương, với sự tham gia của nhiều thành phần, lực lượng.

Đây là cuộc diễn tập đầu tiên trong nhiệm kỳ 2025-2030 do Bộ Quốc phòng chỉ đạo, có nhiều nội dung mới, khó, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Thông qua diễn tập nhằm đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời kiểm nghiệm cơ chế vận hành, khả năng tổ chức thế trận phòng thủ, làm cơ sở nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện lý luận và điều chỉnh quyết tâm tác chiến bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; việc xây dựng văn kiện chỉ đạo, tổ chức kiểm tra và thành lập các khung tập được triển khai tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo và các lực lượng tổ chức điều hành diễn tập chặt chẽ, khoa học; theo dõi, hướng dẫn các khung tập thực hiện đầy đủ nội dung, bảo đảm đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu.

Quá trình diễn tập cần bám sát thực tiễn các cuộc xung đột quân sự, chiến tranh công nghệ cao, nghiên cứu phương thức tác chiến mới, nhất là việc sử dụng vũ khí không người lái; xây dựng, vận dụng phương án tác chiến phù hợp, chú trọng bố trí lực lượng chủ lực trong thế trận phòng thủ địa phương.

Các lực lượng tham gia phải chấp hành nghiêm quy định, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an toàn về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Các đơn vị đến tham quan diễn tập phải báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo, làm cơ sở nghiên cứu, vận dụng và tổ chức diễn tập tại đơn vị mình.

Trần Dũng (CTV)