Kết nối giao thương, trưng bày và giới thiệu sản phẩm dược liệu

Sáng 6/12, tại TP Sầm Sơn, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hội nghị Kết nối giao thương, trưng bày và giới thiệu sản phẩm dược liệu năm 2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự có các đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Liên minh HTX tỉnh cùng đại diện các tổ chức, cá nhân trồng, chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh.

Chuyên gia tham luận tại hội nghị.

Hội nghị “Kết nối giao thương, trưng bày và giới thiệu sản phẩm dược liệu năm 2024” nhằm tạo cơ hội giao lưu, kết nối giữa các HTX sản xuất dược liệu với các doanh nghiệp xuất khẩu và các tổ chức xúc tiến thương mại. Đồng thời, quảng bá sản phẩm dược liệu Việt Nam, phát triển thương hiệu và mở rộng kênh phân phối. Các địa phương chia sẻ các mô hình hợp tác sản xuất, tiêu thụ dược liệu theo chuỗi giá trị bền vững, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm dược liệu trong nước.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân, cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, ngành dược liệu được xác định là lĩnh vực ưu tiên phát triển với những chính sách đặc thù, nhằm thúc đẩy sản xuất, bảo quản, chế biến và giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Theo Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ cũng đặt mục tiêu xây dựng các vùng trồng dược liệu quy mô lớn và bền vững, tăng cường sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa thuốc sản xuất trong nước.

Hiện nay, khu vực kinh tế tập thể, đặc biệt là các HTX, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành dược liệu. Cả nước có hơn 600 HTX sản xuất dược liệu, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến và xuất khẩu. Những sản phẩm dược liệu đạt chuẩn OCOP từ 3 đến 5 sao như sâm Ngọc Linh, bạch quả, cà gai leo, tam thất, rau má... đã không chỉ khẳng định vị thế trong nước mà còn mở ra cơ hội lớn trên thị trường quốc tế.

Để ngành dược liệu trở thành ngành kinh tế kỹ thuật bền vững và đáp ứng nhu cầu thị trường, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh phát triển các vùng trồng quy mô lớn, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, nguồn gốc và mã số vùng trồng. Đặc biệt, cần xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, tận dụng thế mạnh của khu vực kinh tế tập thể và HTX. Hội nghị hôm nay là cơ hội quý báu để các HTX, doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại gặp gỡ, trao đổi và thúc đẩy hợp tác.

Các đại biểu chứng kiến doanh nghiệp, HTX ký kết thỏa thuận hợp tác trong trồng, chế biến dược liệu.

Trong khuôn khổ hội nghị, các hoạt động, như: Triển lãm sản phẩm dược liệu của các HTX dược liệu trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nổi bật, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về chất lượng. Các phiên báo cáo tham luận và tọa đàm chuyên đề được các chuyên gia trong ngành dược liệu thảo luận về thực trạng ngành dược liệu Việt Nam, công tác bảo tồn và khai thác dược liệu, cùng với các giải pháp phát triển bền vững ngành dược liệu trong thời gian tới. Chương trình Kết nối giao thương tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà thu mua nguyên liệu gặp gỡ, ký kết hợp tác và mở rộng các kênh phân phối trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã giới thiệu những nét chính về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 5.000 ha trồng dược liệu trên đất trồng cây hàng năm và khoảng hơn 94.000 ha trồng dưới tán rừng với khoảng 1.000 loại cây chủ yếu tập trung tại các huyện miền núi. Trong chế biến dược liệu đến nay Thanh Hóa có 1 Nhà máy sản xuất thuốc chế phẩm đông dược, đạt GMP (Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa); 2 cơ sở sản xuất thuốc chế phẩm đông dược chưa đạt GMP (cơ sở sản xuất thuốc phong Bà Giằng, cơ sở sản xuất thuốc hãng thể thao); 1 công ty kinh doanh dược liệu (Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa); 4 cơ sở bán buôn dược liệu (Hộ kinh doanh Thịnh Thảo, Thảo Sơn, Sơn Lâm, Na Bốn); 84 cơ sở bán lẻ dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển dược liệu, chương trình phát triển công nghiệp dược liệu. Tại các địa phương đã có các cơ chế đẩy mạnh và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng, sơ chế, chế biến và bảo quản dược liệu trong nước thông qua các dự án phát triển nông thôn, miền núi và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nhưng nguồn lực đầu tư còn rất hạn chế.

Tuy nhiên, các sản phẩm vẫn phần nhiều mang tính tự cung tự cấp tại địa phương, do cách làm manh mún, tự phát, thiếu liên kết vùng, liên kết chuỗi giá trị và đặc biệt thiếu thông tin thị trường quốc tế. Các sản phẩm từ dược liệu trong nước thiếu sức cạnh tranh, do ít được đầu tư nghiên cứu chứng minh an toàn, hiệu quả. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược liệu có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh yếu, ít đầu tư nghiên cứu nhu cầu thị trường quốc tế, chưa tham gia được chuỗi cung ứng thảo dược toàn cầu, chưa xây dựng được thương hiệu.

Vì vậy, hội nghị ngày hôm nay hữu ích cho các doanh nghiệp, HTX trong sản xuất, chế biến, kinh doanh dược liệu trong cả nước có cơ hội kết nối, hợp tác phát triển trong sản xuất, chế biến dược liệu. Đồng thời, giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước có định hướng phù hợp để phát triển công nghiệp chế biến dược liệu, các nhà khoa học, chuyên gia có định hướng nghiên cứu phù hợp với xu thế thị trường...

Các đại biểu cắt băng khai mạc khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm dược liệu.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm dược liệu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm dược liệu của Công ty TNHH Bá Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Trước khi tham dự hội nghị, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng các đại biểu đã cắt băng khai mạc khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm dược liệu và tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm dược liệu của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hải Đăng