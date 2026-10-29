Kết nối cung - cầu, đưa hàng Thanh Hóa vào kênh phân phối hiện đại

Sáng 29/10, Sở Công thương Thanh Hóa tổ chức hội nghị kết nối các nhà phân phối lớn với các đơn vị sản xuất, cung ứng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2026. Đây không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần, mà còn là giải pháp chiến lược nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” giữa sản xuất và tiêu thụ, tạo đòn bẩy đưa hàng Thanh Hóa vào kênh phân phối hiện đại.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thu mua, yêu cầu về hồ sơ pháp lý, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc... để có thể đưa hàng hóa vào các chuỗi bán lẻ hiện đại như siêu thị Co.opmart, chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh, hệ thống siêu thị The City...

Đại diện các doanh nghiệp Thanh Hóa hiện đang là nhà cung cấp cho các hệ thống phân phối lớn trên địa bàn tỉnh cũng đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích trong quá trình hợp tác, mở rộng kênh tiêu thụ.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã bố trí các gian hàng trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn. Đây đều là các sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đang được các đơn vị, doanh nghiệp hoàn thiện quy chuẩn để tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại.

Thông qua việc trực tiếp tham quan, trải nghiệm sản phẩm, các đơn vị đã trao đổi nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận các kênh bán lẻ hiện đại; nhu cầu và định hướng kết nối, hợp tác giữa các nhà phân phối và đơn vị sản xuất, cung ứng hàng hóa trong tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Công thương Thanh Hóa Lê Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Theo lãnh đạo Sở Công thương, Thanh Hóa là địa phương có tiềm năng, lợi thế lớn về sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm, tiểu thủ công nghiệp và các sản phẩm đặc trưng vùng miền. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã chủ động đầu tư nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP và từng bước đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.

Đây là nguồn hàng quan trọng để phát triển thị trường nội địa, gia tăng giá trị sản phẩm và nâng cao thu nhập cho người sản xuất. Tuy nhiên thực tế cho thấy, việc đưa sản phẩm địa phương vào các siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ hiện đại vẫn còn những khó khăn nhất định.

Hoạt động trao đổi thông tin, giới thiệu sản phẩm hàng hóa tại hội nghị.

Hội nghị kết nối giữa các nhà phân phối lớn với các đơn vị sản xuất, cung ứng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm hay trao đổi thông tin ban đầu, mà tập trung công khai hóa tiêu chí lựa chọn, tạo nền tảng xây dựng sự hiểu biết, niềm tin, cam kết hợp tác cụ thể, minh bạch giữa hai bên.

Sở Công thương cho biết, đây sẽ là mục tiêu, giải pháp xuyên suốt được ngành Công thương triển khai nhằm kết nối cung cầu, mở rộng cơ hội đưa ngày càng nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng của Thanh Hóa đến với người tiêu dùng thông qua các kênh phân phối hiện đại.

Thanh Thảo