Judo Thanh Hóa khởi đầu đầy nỗ lực tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Trong ngày thi đấu đầu tiên (15/11) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, các võ sĩ Judo Thanh Hóa đã có màn trình diễn đầy nỗ lực, khép lại ngày ra quân với 1 HCB và 1 HCĐ.

Cao Thị Hậu mang về tấm HCB đầu tiên cho Judo Thanh Hóa tại Đại hội năm nay. Nguồn: Ảnh chụp màn hình

Ở hạng cân 40 kg nữ, Cao Thị Hậu là một trong những gương mặt để lại dấu ấn đáng chú ý. Võ sĩ sinh năm 2007 khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Thanh Uyên (Hà Nội) với tỷ số 10-0 ở bán kết, qua đó giành quyền vào tranh HCV.

Trong trận chung kết gặp Phương Ngân (Quân đội), Cao Thị Hậu đã thi đấu quyết tâm, nỗ lực bám đuổi đối thủ đến những giây cuối cùng. Tuy nhiên, võ sĩ sinh năm 2007 không thể tạo nên bất ngờ và chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1, giành HCB.

Ở hạng cân 44 kg nữ, Trương Thị Thảo cũng có hành trình thi đấu đáng chú ý. Sau khi vượt qua vòng tứ kết, võ sĩ Thanh Hóa để thua Phú Quý (Quân đội) ở bán kết, phải bước vào trận tranh HCĐ.

Không bỏ cuộc sau thất bại, Trương Thị Thảo đã thi đấu quyết tâm trong trận tranh huy chương. Sau tình huống được trọng tài xem lại và công nhận đòn Waza-ari, nữ võ sĩ giành chiến thắng với tỷ số 10-0, qua đó mang về tấm HCĐ cho Judo Thanh Hóa.

Cao Thị Hậu (trái) và Trương Thị Thảo (phải) mang về 2 tấm huy chương đầu tiên cho Thanh Hóa ở môn Judo.

Ở hạng cân 60 kg nam, Nguyễn Văn Nam vượt qua tứ kết nhưng dừng bước tại bán kết. Trong trận tranh HCĐ, dù dẫn trước 11-0, võ sĩ Thanh Hóa bất ngờ thua Ippon khi trận đấu còn 1 phút 59 giây, lỡ cơ hội giành huy chương.

Như vậy, khép lại ngày thi đấu đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Judo Thanh Hóa giành được 1 HCB và 1 HCĐ.

Theo chương trình thi đấu, Judo Thanh Hóa vẫn còn nhiều nội dung tranh tài ở những ngày tới. Ở các hạng cân cá nhân, các võ sĩ nữ sẽ tiếp tục thi đấu tại các hạng 48 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg và dưới 78 kg; các võ sĩ nam góp mặt ở các hạng 66 kg, 73 kg và 81 kg cùng nội dung đồng đội.

Bên cạnh Judo, thể thao Thanh Hóa còn tranh tài ở các môn Canoeing và Vovinam trong ngày 15/11 nhưng chưa giành thêm thành tích. Kết thúc ngày thi đấu 15/11, Thanh Hóa giành được 1 HCV, 4 HCB và 8 HCĐ.

Ngày 16/11, thể thao Thanh Hóa sẽ tiếp tục tranh tài ở môn Judo, đua thuyền (Canoeing) và Vovinam.

Hoàng Sơn