Iran sắp công bố “Cha của mọi loại bom”

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đang chuẩn bị công bố một loại vũ khí mới, được gọi là “Cha của mọi loại bom”. Thông báo được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin Washington đã xây dựng các phương án sử dụng bom MOAB, còn được mệnh danh là “Mẹ của mọi loại bom”, để tấn công các mục tiêu quân sự tại Iran nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh.

Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi không tiết lộ nhiều chi tiết về loại vũ khí mới, nhưng cho biết: “Chúng tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị công bố ‘Cha của mọi loại bom’. Đây là điều mới mẻ đối với đối phương”.

Mặc dù, IRGC chưa công bố thông số kỹ thuật của loại vũ khí được gọi là “Cha của mọi loại bom”, tuy nhiên, từ năm 2017, Lực lượng Không gian vũ trụ thuộc IRGC từng thông báo giao ngành công nghiệp quốc phòng Iran phát triển một loại bom thông thường nội địa nặng 10 tấn. Khi đó, phía Iran tuyên bố loại bom này nặng hơn bom MOAB của Mỹ, có sức công phá lớn và được thiết kế để phóng từ máy bay vận tải chiến lược Ilyushin Il-76.

Trước đó, hôm 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập khả năng sử dụng bom GBU-43/B (MOAB), được gọi là “Mẹ của mọi loại bom”, nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Với trọng lượng khoảng 9.800 kg, GBU-43/B là một trong những loại bom thông thường lớn nhất trong kho vũ khí của Mỹ. Loại bom này được sử dụng lần đầu vào tháng 4/2017, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, nhằm vào một hệ thống đường hầm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan.

Cùng với thông báo về vũ khí mới, người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi cho biết kho tên lửa của Iran đã tăng gấp 1,5 lần sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6/2025. Ông không đưa ra số liệu cụ thể, nhưng khẳng định chất lượng tên lửa đã được cải thiện đáng kể, từ tầm bắn, sức công phá đến độ chính xác.

Theo ông Mohebbi, Iran đang chuyển từ học thuyết phòng thủ thuần túy sang chiến lược răn đe thường trực và mạnh mẽ hơn. Ông Mohebbi nói: “Trước đây, học thuyết quốc phòng của Iran hoàn toàn mang tính phòng thủ. Chúng tôi từng tuyên bố rằng nếu một quốc gia tấn công, Iran sẽ đáp trả. Giờ đây, chúng tôi khẳng định rằng nếu bị tấn công, Iran không chỉ đáp trả mà còn tiến hành phản công”.

Quan chức này cũng nhấn mạnh Iran sẽ đáp trả các cuộc tấn công bằng những biện pháp tương xứng, đồng thời ngày càng dựa vào chiến tranh bất đối xứng nhằm gây sức ép lên đối phương.

Trong khi đó, Hải quân thuộc IRGC ngày 22/10 cho biết, 4 tàu liên quan đến hoạt động chuyển tải dầu trái phép tại khu vực phía Bắc Vịnh Ba Tư đã đồng loạt bị tấn công và bốc cháy sau khi bị lực lượng này theo dõi hôm 21/10. IRGC cũng cho biết thêm 3 tàu khác đã va phải thủy lôi ở phía Tây eo biển Hormuz. Lực lượng này đồng thời cảnh báo quân đội Mỹ rằng những hành động khiêu khích tiếp diễn có thể khiến Iran mở rộng phạm vi đáp trả, nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Trong khi Iran phát đi những thông điệp cứng rắn về năng lực quân sự, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/10 tuyên bố Washington không tiến hành đàm phán với Tehran, đồng thời cho biết sẽ sớm có diễn biến mới.

Trước đó, tại cuộc vận động bầu cử tại bang South Carolina, ông Trump cho rằng Mỹ có thể chấm dứt chiến tranh với Iran ngay lúc này, nhưng muốn bảo đảm kết quả đạt được sẽ duy trì lâu dài. Ông tuyên bố Washington đã đánh bại Iran về quân sự và tài chính, đồng thời khẳng định Tehran sẽ “không bao giờ có vũ khí hạt nhân”.

Thúy Hà