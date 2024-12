Huyện đoàn Quảng Xương chú trọng tuyên truyền pháp luật ATGT, bạo lực học đường

Nhằm nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm khi tham gia giao thông, phòng chống bạo lực học đường cho đoàn viên, đội viên, các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Quảng Xương đã có nhiều cách làm với nội dung, hình thức phong phú. Qua đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã được triển khai và nhân rộng, tạo thành phong trào tìm hiểu pháp luật sâu rộng trên địa bàn huyện thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tham gia.

Liên đội Trường Tiểu học Quảng Hòa phối hợp với công an xã tuyên truyền trật tự, ATGT.

Tham gia các buổi sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực học đường, học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai được trang bị những kiến thức cơ bản. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các trò chơi vận động, tìm hiểu về pháp luật, trật tự an toàn giao thông (ATGT), bạo lực học đường, quyền trẻ em và phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em; đồng thời các em đã tích cực trao đổi, nêu ra những thắc mắc xung quanh chủ đề của chương trình. Qua đó, giúp các em có kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi bị bạo lực học đường, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

Em Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp 10A8 Trường THPT Đặng Thai Mai cho biết: “Chúng em được các chú công an phổ biến một số hành vi vi phạm giao thông như không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách, không chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông; độ tuổi sử dụng xe máy điện, xe đạp điện, xe gắn máy tham gia giao thông và các quy định xử phạt hành chính về vi phạm trật tự ATGT; giới thiệu các quy tắc khi tham gia giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đúng pháp luật... Thông qua buổi ngoại khóa giúp em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự giao thông, không đi dàn hàng ngang và phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông”...

Bí thư Đoàn Trường THPT Đặng Thai Mai Trịnh Thị Hằng cho biết: Đoàn trường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và các chi đoàn đẩy mạnh triển khai các hoạt động xây dựng văn hóa học đường, giữ gìn phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, tuyên truyền Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020, Luật ATGT, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh mạng, Luật Phòng chống ma túy...

Chúng tôi còn tổ chức cho 100% đoàn viên, thanh niên ký cam kết không vi phạm ATGT và các tệ nạn xã hội. Trong năm 2024, đoàn trường đã tham mưu cho ban giám hiệu phối hợp với công an địa phương tổ chức 2 buổi tuyên truyền Luật An ninh mạng, ATGT; 1 buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; 2 buổi sinh hoạt dưới cờ về nội dung phòng, chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội. Đoàn trường thường xuyên đăng tải các bài tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo và qua hệ thống phát thanh của nhà trường.

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền pháp luật ATGT, phòng chống bạo lực học đường cho học sinh các cấp, Huyện đoàn Quảng Xương đã chỉ đạo các đoàn trường THPT, các liên đội THCS xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp với Công an huyện, công an xã, thị trấn tổ chức các hội nghị tuyên truyền kiến thức ATGT, phòng chống bạo lực học đường. Qua đó, trang bị cho các đoàn viên, thanh niên, các em đội viên, thiếu niên những kiến thức cơ bản khi tham gia giao thông, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông. Năm 2024 có 56 liên đội, 6 đoàn trường đã tổ chức các hoạt động, các buổi sinh hoạt thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký cam kết không vi phạm ATGT và các tệ nạn xã hội. Các trường đã lồng ghép tổ chức cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng, học sinh tìm hiểu Ngày Pháp luật Việt Nam bằng nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn. Điển hình như trò chơi hỏi đáp pháp luật; các hoạt động tư vấn pháp luật; thi vẽ tranh, thuyết trình về các nội dung liên quan đến chủ quyền quốc gia, biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; giáo dục ATGT...

Ngoài ra, các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự ATGT được triển khai với các mô hình hiệu quả như “Cổng trường an toàn tự quản”, “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”. Trong năm 2024, các đoàn cơ sở đã huy động trên 1.000 lượt cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia đảm bảo trật tự, ATGT. Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo 100% đoàn xã, thị trấn cùng với các đoàn trường phối hợp thành lập đội hình thanh niên xung kích, đội tự quản tham gia đảm bảo trật tự, ATGT, duy trì hoạt động hiệu quả 56 mô hình “Cổng trường tự quản” trên địa bàn...

Bài và ảnh: Minh Khanh