Hưởng ứng chiến dịch 60 ngày - đêm tăng tốc, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công

Tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 diễn ra cuối tháng 10/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động “Chiến dịch 60 ngày - đêm tăng tốc, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2024”. Hưởng ứng chiến dịch này, các ngành, địa phương trong tỉnh đã, đang vào cuộc quyết liệt với mục tiêu đến ngày 31/12/2024, toàn tỉnh sẽ giải ngân 100% vốn được giao.

Gói thầu bổ sung của Dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung đang được khẩn trương thi công.

Những ngày cuối tháng 11/2024, sau gần 1 tháng “Chiến dịch 60 ngày - đêm tăng tốc, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2024” được phát động, không khí thi công tại một số dự án trên địa bàn huyện Nga Sơn, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa... diễn ra rất khẩn trương. Ghi nhận của phóng viên trên công trường thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ Chùa Giáng đi Đàn tế Nam Giao ra Quốc lộ 45, thị trấn Vĩnh Lộc (Vĩnh Lộc) và Dự án Hệ thống thoát nước khu vực thị trấn Vĩnh Lộc và các xã phụ cận của huyện Vĩnh Lộc cho thấy, đơn vị thi công đã huy động tổng lực từ máy móc đến nhân công để hoàn thành các hạng mục, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Ông Lê Anh Duy, Giám đốc Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ Chùa Giáng đi Đàn tế Nam Giao ra Quốc lộ 45, cho biết: “Dự án được khởi công từ tháng 8/2024, quá trình thi công gặp rất nhiều khó khăn do tác động thời tiết cũng như dự án nằm trong khu dân cư,... đã ảnh hưởng đến tiến độ. Tuy nhiên, ngay khi Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc phát động “Chiến dịch 60 ngày - đêm tăng tốc, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2024”, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công đã họp bàn xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thi công. Từ cuối tháng 10, đầu tháng 11/2024 đơn vị thi công đã huy động máy móc và nhân lực thi công “3 ca, 4 kíp”, do đó đến hết tháng 11/2024 khối lượng thi công đã đạt gần 60%. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, vượt 5 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Đối với Dự án Hệ thống thoát nước khu vực thị trấn Vĩnh Lộc và các xã phụ cận huyện Vĩnh Lộc, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển hạ tầng số 27 – đơn vị thi công dự án cho biết: “Sau khi “Chiến dịch 60 ngày - đêm tăng tốc, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2024” được phát động, dưới sự chỉ đạo của UBND huyện Vĩnh Lộc, công ty đã tăng cường thêm 2 tổ thi công với mục tiêu kết thúc chiến dịch sẽ hoàn thành thêm 3 tuyến tiêu thoát nước bằng bê tông và bê tông cốt thép”.

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 524, huyện Nga Sơn đang được đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm bảo đảm giải ngân vốn đúng kế hoạch.

Được biết, Dự án Hệ thống thoát nước khu vực thị trấn Vĩnh Lộc và các xã phụ cận huyện Vĩnh Lộc có tổng mức đầu tư hơn 42,9 tỷ đồng; quy mô xây dựng 14 tuyến tiêu thoát nước bằng bê tông và bê tông cốt thép và nạo vét, khơi thông dòng chảy 10 tuyến mương đất hiện có. Hiện, đơn vị thi công đã hoàn thành 5/14 tuyến tiêu thoát nước bằng bê tông và bê tông cốt thép, đạt 30% khối lượng công trình.

Theo ông Trịnh Tuấn Vũ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc, kết quả thi công các dự án, công trình là cơ sở để thực hiện giải ngân vốn, do đó nhiệm vụ được huyện quan tâm thực hiện là tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc; đôn đốc, kiểm tra thường xuyên tiến độ thi công các dự án, công trình. Đến ngày 15/11 huyện đã giải ngân được 119,2 tỷ đồng, đạt 96,6% kế hoạch. Đặc biệt hưởng ứng “Chiến dịch 60 ngày - đêm tăng tốc, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2024”, trong tháng 11/2024 huyện đã giải ngân thêm 26 tỷ đồng từ nguồn vốn bổ sung.

Tại huyện Nga Sơn, ngay sau khi chiến dịch được phát động, huyện đã tổ chức hội nghị giao ban giữa chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công để bàn giải pháp, kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, trong đó tập trung vào 3 dự án vừa được bổ sung vốn. Theo Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn, ông Nguyễn Thanh Phòng, cùng với 101 tỷ đồng đã giải ngân, huyện phấn đấu đến 31/12 sẽ giải ngân 100% số vốn bổ sung đối với Dự án Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoạt đoạn từ K27+700 đến K43+100, huyện Nga Sơn (16,2 tỷ đồng) và Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 524, huyện Nga Sơn (26,216 tỷ đồng).

Không chỉ các địa phương, hưởng ứng “Chiến dịch 60 ngày - đêm tăng tốc, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2024”, các ngành, đơn vị được giao vốn cũng đang ráo riết thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành giải ngân theo kế hoạch bất luận khó khăn, thách thức. Minh chứng cho thấy, sau rất nhiều nỗ lực, cố gắng, đến hết tháng 11/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa đã giải ngân được 85% kế hoạch vốn của Dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn (Hà Trung). Dự kiến kết thúc chiến dịch do Chủ tịch UBND tỉnh phát động, ban sẽ giải ngân 230/230 tỷ đồng, đạt 100% nhu cầu vốn của dự án. Hiện các hạng mục bổ sung của dự án thuộc khu vực cầu Vạn Hà (Thiệu Hóa) đang được khẩn trương thi công. Ông Lê Lệnh Phong, Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng nông nghiệp Thanh Hóa, kiêm chỉ huy trưởng gói thầu bổ sung cho biết: “Với quyết tâm hoàn thành gói thầu theo đúng tiến độ cam kết, công ty đang triển khai các mũi thi công linh hoạt theo diễn biến của triều cường, thậm chí tổ chức thi công cả ban đêm. Hiện nay, khối lượng gói thầu đã đạt 80%; phấn đấu trước ngày 12/12 sẽ hoàn thành gói thầu và nghiệm thu theo quy định”.

Việc phát động chiến dịch vào thời điểm “nước rút” có ý nghĩa hết sức quan trọng; mục tiêu của chiến dịch cũng rất rõ ràng, đến ngày 31/12/2024, toàn tỉnh sẽ giải ngân 100% vốn được giao. Với khí thế và tinh thần quyết tâm của các đơn vị, địa phương chắc chắn rằng mục tiêu đặt ra sẽ về đích đúng kế hoạch đúng như nhận định của Chủ tịch UBND tỉnh “Chúng ta có đủ tự tin để hoàn thành mục tiêu của chiến dịch trên cơ sở những kết quả đã đạt được từ đầu năm 2024 đến nay cũng như tinh thần, trách nhiệm và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở”.

Bài và ảnh: Phong Sắc