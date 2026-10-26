Houthi tuyên bố tấn công đường ống dẫn dầu thô chiến lược của Saudi Arabia

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công một tuyến đường ống dẫn dầu thô quan trọng cùng một số cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công giữa hai bên tiếp diễn, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ và tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Người phát ngôn quân sự của Houthi cho biết lực lượng này đã sử dụng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, Riyadh chưa xác nhận các thông tin về những cuộc tấn công mới nhất cũng như mức độ thiệt hại tại các cơ sở bị nhắm mục tiêu.

Trước đó, ngày 24/10, Houthi tuyên bố đã tấn công nhiều cơ sở dầu mỏ và sân bay của Saudi Arabia, trong đó có cơ sở của tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco tại Yanbu, nhà máy lọc dầu Rabigh và các trạm bơm trên tuyến đường ống Đông - Tây.

Tuyến đường ống này vận chuyển dầu từ các khu vực sản xuất ở phía Đông Saudi Arabia đến cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, giúp nước này giảm phụ thuộc vào tuyến vận tải qua eo biển Hormuz. Đường ống từng phải tạm ngừng hoạt động sau khi bị hư hại trong một vụ tấn công bằng UAV hồi tháng trước, được cho là xuất phát từ Iraq.

Trong khi đó giao tranh vẫn tiếp diễn trong ngày 25/10. Houthi cáo buộc Saudi Arabia tiến hành 56 cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự tại Yemen trong 24 giờ, đồng thời tuyên bố đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid và hai căn cứ quân sự ở miền Nam Saudi Arabia.

Về phía Saudi Arabia, nước này cho biết đã đánh chặn 10 tên lửa đạn đạo nhằm vào các khu vực miền Nam nước này. Mảnh vỡ của hai tên lửa khiến hai người bị thương, ba tòa nhà dân cư và bảy phương tiện bị hư hại.

Diễn biến trên làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ đã vượt 103 USD/thùng trong phiên giao dịch tại New York ngày 23/10. Nếu các cuộc tấn công tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển và xuất khẩu dầu, thị trường năng lượng toàn cầu có thể chịu thêm sức ép.

Minh Phương