Hợp tác xã rau sạch Nhuận Thạch vào vụ tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, các thành viên HTX trồng rau sạch Nhuận Thạch do phụ nữ tham gia quản lý xã Đông Tiến (TP Thanh Hóa) tranh thủ thời tiết nắng ráo, khẩn trương ra đồng chăm sóc rau để kịp cho vụ tết.

Các thành viên HTX tích cực chăm sóc, thu hoạch rau màu

Chị Thiều Thị Hiền, thành viên HTX cho biết: "Gia đình tôi đang chăm sóc các loại rau màu cho kịp lứa mới để bán dịp tết. Một số luống còn lại vừa gieo hạt để sau tết tiếp tục thu hoạch gối vụ, tránh sản phẩm ồ ạt, khó tiêu thụ, giảm giá thành. Tôi trồng các loại cây rau ngắn ngày, như: dưa leo, cải ngọt, rau thơm... Những loại này khoảng 25 - 30 ngày cho thu hoạch. Với diện tích 2.500m2 trồng dưa chuột, ớt, các loại rau cải, gia đình luân phiên thu hoạch và có thu nhập ổn định.

Hộ gia đình chị Nguyễn Thị Bình có 20 năm trồng các loại rau màu với diện tích 1.000m2 chủ yếu trồng dưa chuột và các loại rau cải. Nhận thấy vào dịp trước, trong và sau tết, nhu cầu thị trường rất lớn nên chị phải tính toán kỹ khung thời vụ gieo trồng, chăm sóc. Chị Bình cho biết: “Năm nào gia đình cũng có nguồn thu ổn định, bình quân mỗi tháng hơn 10 triệu đồng và còn làm đầu mối tiêu thụ cho nhiều hộ khác, các hộ đều có nguồn thu tăng theo vụ, theo năm và từng loại cây trồng nên rất ham làm”.

Trồng rau bán vào các dịp lễ, tết mang lại nguồn thu nhập cao cho nhiều nông dân, nhất là các vùng ven đô. Nắm bắt được nhu cầu thị trường, nhiều hộ dân xã Đông Tiến đã chủ động chuyển đổi cây trồng, mùa vụ; thay đổi phương thức sản xuất, chủ động tìm kiếm thị trường và liên kết tìm đầu ra để tiêu thụ rau màu. Nghề trồng rau màu được coi là nghề truyền thống, có giá trị kinh tế cao của xã. Để hỗ trợ hội viên, phụ nữ có điều kiện phát triển sản xuất bền vững hơn nữa, giữa năm 2024, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo ra mắt HTX trồng rau sạch Nhuận Thạch do phụ nữ tham gia quản lý tại xã Đông Tiến thuộc Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022-2030” do UBND tỉnh phê duyệt. Nghề trồng rau màu của xã càng có thêm điều kiện để phát triển. HTX có 30 thành viên đang sản xuất rau màu các loại với tổng diện tích 4,5ha và được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 5,62 tấn phân vi sinh, phân NPK và Kali; hạt giống dưa chuột, ớt, ngô với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, các thành viên HTX góp vốn đối ứng để đảm bảo duy trì, phát triển.

Tham gia HTX, các thành viên được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật. Bên cạnh đó, UBND xã Đông Tiến còn quan tâm quy hoạch vùng trồng rau tập trung, cải tạo hệ thống mương máng thuận lợi cho các thành viên HTX sản xuất. Hội LHPN xã quan tâm, hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ HTX hoạt động có hiệu quả.

Tuy mới hoạt động được 6 tháng, nhưng Ban giám đốc, các thành viên HTX đa số còn trẻ tuổi nên rất nhạy bén với thị trường. HTX còn đảm nhận khâu “dịch vụ” cung ứng sản phẩm, đây là điểm mới, sáng tạo, hình thành chu kỳ sản xuất, kinh doanh khép kín, đảm bảo chất lượng từ khâu sản xuất đến bao tiêu sản phẩm. Trong sản xuất, HTX triệt để ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học thay thế các thuốc hóa học độc hại; làm đầu mối cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và đưa ra kế hoạch sản xuất cho từng thành viên, đồng thời bao tiêu sản phẩm. Từ đó đã tạo thêm việc làm cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Hồi, Giám đốc HTX, Chủ tịch HĐQT cho biết: Là một trong những vùng cung cấp rau sạch chủ yếu cho người dân trong xã và TP Thanh Hóa, nên các thành viên trồng rau đều có thâm niên và kinh nghiệm sản xuất. Các chị tiếp thu rất nhanh, ứng dụng vào thực tiễn hiệu quả. Sản lượng trung bình của HTX từ 120 đến 150 tấn/năm với các loại: dưa chuột, ớt, ngô nếp, rau cải, mồng tơi, rau muống... Sản phẩm được phân phối đến các chợ địa phương và chợ đầu mối, các đầu mối livestream bán hàng. Riêng vào thời điểm tết, nhu cầu tiêu thụ tăng cao nên HTX cũng tăng sản lượng lên 15% để đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện một số mặt hàng rau đã bắt đầu cho thu hoạch, dự kiến lợi nhuận vụ rau tết của bà con sẽ tăng hơn 10%.

Theo tính toán của HTX, doanh thu mỗi vụ đối với trồng dưa (35 ngày) đạt 300 triệu đồng/ha; trồng ớt (90 ngày) dự kiến đạt 60 triệu đồng/ha; trồng ngô lai F1 dự kiến đạt 50 triệu đồng/ha. Lợi nhuận được HTX trích lại một phần để đầu tư vụ sau.

Hoạt động của HTX trồng rau sạch Nhuận Thạch do phụ nữ tham gia quản lý xã Đông Tiến đã từng bước thay đổi phương thức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, hướng đến xây dựng HTX sản xuất theo chuỗi giá trị, quy trình khép kín và khẳng định thương hiệu “Vùng rau sạch Nhuận Thạch”, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tại địa phương theo hướng sản xuất tập trung, đem lại giá trị kinh tế cao.

